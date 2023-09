Los más de 5.500 habitantes de Alfacar no olvidarán nunca más la palabra 'refez', cuyo significado según el Diccionario de la Real Academia Española es "barato, que vale poco". Era el último vocablo de la última ronda del 'Diccionario', el juego final del Grand Prix del Verano. Ramón García tiró la pregunta a la delegación granadina, con el actor Eduardo Casanova como padrino y la alcaldesa Fátima Gómez Abad a la cabeza. La regidora espetó el 'sí' y los segundos se hicieron horas. Segundos que fueron de contención y emoción, en los que por la cabeza de todos a buen seguro que planeó mil veces el fantasma del 'no'. Una respuesta errónea restaba tres puntos a Alfacar, otorgando la victoria a Aguilar de Campoo. Pero entonces, 'Ramontxu' dijo aquello de "Alfacar ha contestado que 'sí' y la respuesta correcta es... ¡Sí!". Y el júbilo se apoderó de todos los alfacareños presentes en el plató al ver el marcador final de 27-25. Sobre el escenario y en la grada. Vítores, gritos y llantos de emoción para una noche histórica.

Alfacar hizo buena la máxima que dicta que programa del Grand Prix del Verano con participación de un pueblo de Granada, programa del Grand Prix del Verano con victoria granadina. Antes lo habían hecho Torrenueva, Cúllar, Deifontes y el propio Alfacar. Pero el de esta vez no era un triunfo cualquiera, sino el que inscribe el nombre del municipio entre los 15 que han ganado alguna de las tantas ediciones del popular concurso de verano desde que arrancara allá por 1995. Cudillero, Guijuelo, Murchante, Tordera, El Bonillo, Suances, Nuevo Baztán, Griñón, Los Molinos, Falces, Carrión de los Condes, Ricote, Ador, Renedo de Esgueva y Alfacar. Los nombres propios están reservados para aquellos capaces de escribirlos con letras de oro.

En el camino hasta esta final, planteada como una batalla entre el pan de Alfacar y las galletas de Aguilar de Campoo, el municipio granadino tuvo que dejar de lado primero a la localidad madrileña de Colmenarejo, a la que se impuso por 27-19, y en semifinales a Los Yepes, en Toledo, a la que ganaron por 23-16. Como en la final, en esos dos programas anteriores, Alfacar fue el equipo azul. Sí ha cambiado siempre la madrina o padrino de los granadinos, que en el primer programa fue Lolita, con una discutible actuación en 'Los Bolos', en 'semis' Mariá Peláe y este lunes el actor Eduardo Casanova, famoso entre otros por su papel de Fidel en la serie de Telecinco Aída. El dúo Camela defendió los colores amarillos de Aguilar de Campoo, con su alcaldesa María José Ortega a la cabeza.

Las pruebas

La finalísima arrancó con ‘Gaviotas malotas’, prueba en la que los palencianos consiguieron ganar por dos bocadillos a uno. Los pájaros de Aguilar del Campoo, que logró obtener un comodín más, fueron tan puñeteros como esos que esperan cerca de un túnel de lavado para que los coches no duren limpios.

Posteriormente llegó ‘Escala como puedas’. La alcaldesa de Aguilar del Campoo no se andó con chiquitas y pidió el comodín para contar con la ayuda de la vaquilla Marisa. Su decisión fue acertada, pues, gracias a Marisa, las mariquitas del equipo amarillo rascaron un empate.

Antes de proseguir con el programa, se emitió un vídeo repaso de la gran trayectoria de Alfacar en el ‘Grand Prix del Verano. Sus vecinos son tan amantes del programa que uno de ellos, José Manuel, mostró un tatuaje del programa en uno de sus gemelos.

La acción se reanudó y los pueblos tuvieron que enfrentarse a los ventiladores de ‘El perrito piloto’. La igualdad fue máxima, pero en la tercera y definitiva ronda la balanzá se decantó para los de Castilla y León. La alegría fue mayor aún cuando la grada amarilla se llevó un premio de 3.000 euros gracias a su presteza preparando bocadillos.

La velocidad iba a ser otro elemento clave en ‘Jurassic Prix’. Alfacar alcanzó su huevo sin problemas y posteriormente su capitán cazó al troglodita contrario con una actuación tremenda para la primera prueba con triunfo azul de la noche.

El marcador se apretó y la temperatura aumentó, al igual que en la ‘Patata caliente’. El Dioni de Camela fue el primero en caer y la alcaldesa de Aguilar la segunda gracias a la calidad de Eduardo Casanova y Fátima Gómez para pasar la patata a punto de explotar. Así fraguó Alfacar un buen 2-0 para poner el empate en el marcador.

Llegó el momento de ‘Baloncesto en pañales’ y los palencianos llamaron de nuevo a la vaquilla Marisa. La primera ronda concluyó con un 0-0 y en la segunda, en la que intervino Marisa, tampoco se anotó ninguna canasta, por lo que el empate se mantuvo con un resultado de 16-16.

Ramón García llamó entonces a los ‘Pingüinos matemáticos’ para cuadrar las cuentas y Fátima Gómez a la vaquilla Marisa para que tratase de marear a los pingüinos amarillos. La confusión llegó finalmente con una resta en la que Alfacar perdió la prueba.

Los granadinos emplearon toda su fuerza en ‘Los troncos locos’ para pasar diez salmonetes, una cifra espectacular. Los grumetes de Aguilar del Campoo se quedaron en ocho, por lo que la igualdad retornó al marcador.

En los bolos, Eduardo Casanova se dejó la voz para que Alfacar tumbase más bolos, incluido el dorado. El director y actor acudió este lunes al pueblo para ver la final con los que ya son sus vecinos de corazón.

A ‘El diccionario’ se llegó con la tensión por las nubes y un 24-22 para Alfacar muy justito. El equipo azul se vino arriba con un fallo del rival y un acierto propio que amplió la ventaja a 8 puntos. La segunda ronda de la prueba volvió a dejar la diferencia en 2 unidades y ya no quedaban uñas ante tantos nervios. En la última ronda, Aguilar del Campoo dijo 'no' a 'trapila' y se puso por encima, lo que obligaba a Alfacar a sumar para vencer. La palabra definitiva fue 'refez', cuya definición trasladada por Ramón fue 'barato, que vale poco'. Fatima Gómez contestó 'si' y Ramón García tardó una eternidad en decir que era correcto. Alfacar y toda Granada estallaron de alegría tras una emoción que dio paso a los cohetes en Alfacar, que tornó en noche de fiesta un lunes de primeros de septiembre.

Lleno en la Plaza de la Iglesia para seguir la semifinal

Miles de alfacareños estaban convocados este lunes en la Plaza de la Iglesia para seguir la final en una pantalla gigante dispuesta para tal ocasión, tal y como ya se hizo en los triunfos ante Colmenarejo y Los Yepes. Una convocatoria que fue secundada por jóvenes y mayores y que llenó de color la citada plaza. Paola Sánchez, una de las participantes, atendió a GranadaDigital para contar su experiencia. "Me enteré que Alfacar iba al Grand Prix, pero no pensé que iban a contar conmigo. Recibí una llamada diciéndome que si quería ser suplente en el primer programa y les dije que sí. Fuimos a Fuenlabrada y la verdad es que fue una experiencia chulísima que me encantaría poder volver a repetir. Aquel primer día lo viví muy intensamente pero no pude jugar y me quedé con la espina de haber participado en alguna prueba", relata. Ese honor le estaba reservado para la semifinal.

"Como tuvimos que volver para grabar la semifinal, ahí sí me pusieron de titular. Jugué dos pruebas, 'Los Pingüipatos' y 'Los Kimonos'. El final de ese programa fue muchísimo mejor para mí: había participado y habían confiado en que yo podía hacer esas pruebas, independientemente de la dificultad que tuvieran. En la final he participado en la prueba de 'Los Bolos' como bolo dorado. Sentí bastante responsabilidad porque si me tiraban valía doble", añade Paola.