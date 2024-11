José Mercé, Jaime Urrutia y Antonio Lizana destacan en la agenda cultural de este fin de semana en Granada

Entre jazz y flamenco, entre José Mercé y Antonio Lizana, irrumpe un musical de Broadway en la agenda cultural de Granada este fin de semana. Los granadinos y visitantes pueden disfrutar de actuaciones de diferentes estilos en el segundo fin de semana del mes de noviembre.

Musical de Broadway en el Palacio de Congresos

Este jueves 7 de noviembre, a las 20:00 horas, inicia el gran show que contará con grandes voces y espectáculos. El espacio toma su inspiración del night club 'The Magic Darwf', un local de cabaret y burlesque que tuvo que cerrar sus puertas por sus deudas. Se interpretarán las mejores canciones de Chicago, Burlesque, Lalaland y Cabaret. El musical seguirá sonando en el Palacio de Congresos y de Exposiciones de Granada hasta el próximo domingo 10 de noviembre.

José Mercé, solidaridad al compás del flamenco

José Mercé, referente cantaor flamenco, dará un concierto solidario en beneficio del Banco de Alimentos de Granada. El espectáculo será el próximo sábado 9 de noviembre, a las 20:00 horas, en el auditorio de Caja Rural. Las entradas, que cuestan 18 euros, se destinarán completamente a esta entidad que se encarga de hacer llegar alimentos a las personas más desfavorecidas de la provincia. Cantaor desde su más tierna infancia, Mercé canta en la escolanía de la Basílica de la Merced de Jerez, donde Antonio Gallardo le da su nombre artístico. Junto a Paco de Lucía y Manolo Sanlúcar, graba su primer disco en Madrid en 1968. Hasta 1983, trabaja en la compañía de Antonio Gades y participa en películas como 'Bodas de Sangre' y 'Flamenco', de Carlos Saura. Tras pasar varios años alejado de los escenarios, vuelve a lo grande convirtiéndose en el primer artista gitano en actuar en el Teatro Real con su disco 'Del amanecer...', producido por Vicente Amigo. Desde ese momento, ha innovado su discografía mezclando flamenco con blues, martinete balcánico o cantando con autores como Alejandro Sanz.

Antonio Lizana cierra la 44ª edición del Festival Internacional de Jazz

Antonio Lizana, saxofonista de jazz, cantaor y ganador de un Grammy al mejor disco de latín de jazz instrumental, estará presente el próximo sábado 9 de noviembre, a las 21:00 horas, en el Teatro de la Chumbera. Cerrará la 44 edición del Festival Internacional de Jazz de Granada. El artista gaditano se formó en jazz en Musikene, San Sebastián. Forma parte de Afrodisian Orchestra y la Afro Latin Jazz Orchestra, donde ejerce como cantaor flamenco. Fue junto al director de esta última banda, Arturo Ó'Farrill con quien ganó el Grammy. En 2017, después de haber actuado en más de un centenar de espectáculos, Lizana compuso 11 temas de 'Oriente', un disco que amplía su catálogo de jazz-flamenco. Recientemente, en 2023, Lizana compuso nueve temas del álbum 'Vishuddha' y producido por el músico iraní, Shayan Fathi.

Jaime Urrutia, el inventor del 'rock torero' en Granada

El antiguo integrante de la banda 'Gabinete Caligari', Jaime Urrutia, dará un concierto el próximo 9 de noviembre, a las 21:00 horas, en el Auditorio Manuel de Falla. El precio de la entrada es de 31,40 euros. El artista de pop y rock empezó su carrera hace casi 40 años y sigue subiendo a escenarios para interpretar temas como 'Camino Soria' o 'La culpa fue del chachachá'. Se encuentra este mismo año reeditando su primer disco en solitario que data del 2002.

Alberttinny y Karavana en sala Aliatar

Este 2024 es el año de Alberttinny, exguitarrista de Izal, que presentó su primer disco, 'Kintsukuroi', del que reveló algunos singles como 'Mi propio incendio', 'Causas perdidas', 'El Clan' o 'Únicos'. El artista estará presente en la sala Aliatar el próximo viernes 8 de noviembre, a las 21:00 horas. La entrada costará 23 euros. Además, al día siguiente, el sábado 9 de noviembre a las 22:00 horas, en la misma sala, actuará el grupo Karavana. Este cuarteto compuesto por tres sevillanos y un gallego - Jaime, Fabián, Emilio y Gonzalo- tuvo sus inicios en Madrid. Se inspiran en bandas internacionales como The Vaccines, Wallows o The Strokes, a quienes les dedican una canción de su álbum 'Muertos en la Disco' (2021). La banda define su música pop rock, como la hecha con "guitarras sucias y letras cursis". La entrada al espectáculo costará 18 euros.

García Picasso, El Último Vecino, Gansos Rosas y Serpiente Negra en Planta Baja

García Picasso publica el pasado 25 de octubre su álbum debut 'Meninas', aunque ya haya adelantado un par de piezas como 'Party Time', 'Berlín Mini' o 'Meninas'. Actuará el próximo jueves 7 de noviembre a las 21:00 horas en la sala Planta Baja. La entrada costará seis euros. El artista pretende acercarse con este álbum a ciertas figuras pioneras de la electrónica pop en castellano. Este año, el artista ha podido actuar en diferentes shows como en el evento OLA Granada o en el Dee Festival. El viernes 8 de noviembre a las 21:00 horas, el grupo barcelonés El Último Vecino presenta su nuevo disco en Granada. La entrada cuesta 15 euros. El grupo ha ido conquistando al principio, pequeños escenarios, después festivales e incluso conciertos a nivel internacional como en Lituania o en Alemania. A partir de 2017, anduvieron por diferentes países latinoamericanos como México, Colombia, Costa Rica, Argentina o Perú. Este año, los músicos presentan su cuarto álbum 'Riqui'.

A este grupo le sigue un tributo a Guns and Roses y a White Snake. Se trata de Gansos Rosas, que actuará el próximo sábado 9 de noviembre a las 21:00 horas. La entrada costará 15 euros. Gansos Rosas no es una banda parodia, sino que rinden homenaje a sus ídolos como lo es el grupo Guns and Roses. Antes de dedicarse a rendir tributo a esta banda estadounidense, los dos líderes del proyecto, Jorge Bentura y Kike Wild, formaban parte de un grupo de rock duro, 'Gasóleo'. Desde Ámsterdam, una banda de punk-rock, The Covids, hace una parada en Granada y actúa el domingo 10 de noviembre a las 19:00 horas. Su nombre, poco usual, hace referencia al momento de la creación de la banda: durante la pandemia. Una vez que las restricciones de protección contra el Covid-19 empezaron a retirarse, la banda empezó a actuar en diferentes escenas, incluyendo a nivel internacional. Este año presentan su nuevo single 'Banned from the USA'. La entrada rondará en torno a los 10/13 euros.

Agenda musical en Granada

Jueves 7 de noviembre

20:00 horas: Chicago. El musical. Palacio de Congresos y Exposiciones. (44/64,90 euros)

21:00 horas: García Picasso. Planta Baja. (6 euros)

21:00 horas: Bill Evans y Vansband All Star. Teatro Isabel la Católica

21:00 horas: Espeso. Sala Víbora. (5/6 euros)

21:30 horas: Mateo Falgas. JJ Taberna. (9 euros)

21:30 horas: Niños luchando. Lemon Rock. (10/13 euros)

22:00 horas: Jam Session Jazz. Ool Ya Koo. (5 euros)

22:00 horas: Black & White. Liberia Café Pub

22:00 horas: Nour. Rocknrolla. (Entrada libre)

Viernes 8 de noviembre

17:30 horas: Chicago. El musical. Palacio de Congresos y Exposiciones. (44/64,90 euros)

18:00 horas: Sebastián Orellana. Museo de Bellas Artes. (Entrada libre. Con invitación)

18:00 horas: Al-Alma Music Festival. Jardines de la Estación, Padul. (21/36,50 euros)

18:00 horas: M.I.N.D.S. Lemon Rock. (3 euros)

19:00 horas: Jazz & Blues Ensemble Granada. Colegio Mayor San Bartolomé y Santiago. (Entrada libre)

19:30 horas: Omayra Arroyo. Centro de Lenguas Modernas. (Entrada libre)

19:30 horas: Fátima Miranda. Facultad de filosofía y letras. (Entrada libre)

20:00 horas: Concierto de Tuna. Facultad de traducción e interpretación. (Entrada libre)

21:00 horas: El Último Vecino. Planta Baja. (15 euros)

21:00 horas: El Chojín. El Tren

21:00 horas: Alberttinny. Aliatar. (23 euros)

21:00 horas: Jonás Molina Band. JJ Taberna

21:00 horas: Alberto Rodríguez Trio. Teatro Isabel la Católica

21:00 horas: SBC Trinidad + Jero Marín. Sala Riff, Armilla. (6/8 euros)

22:00 horas: Hot Jazz Jam. Ool Ya Koo. (5 euros)

22:00 horas: Ganzer + Ten Believers. Sala Víbora. (10/13 euros con consumición)

22:00 horas: Música de Carnaval. Rocknrolla. (Entrada libre)

Sábado 9 de noviembre

16:00 horas: Certamen nacional de tunas de medicina. Teatro Isabel la Católica

17:30 horas: Chicago. El musical. Palacio de Congresos y Exposiciones. (44/64,90 euros)

18:00 horas: Al-Alma Music Festival. Jardines de la Estación, Padul. (21/36,50 euros)

18:00 horas: The Bubbles show. Burbujas mágicas. Auditorio Cisneros. (12 euros)

19:30 horas: Coro de Cámara Salix Cantor. Catedral. (Entrada libre)

20:00 horas: José Mercé. Auditorio Caja Rural. (18 euros)

20:30 horas: Lorenzo Santamaría. Palacio de congresos y exposiciones

21:00 horas: Litus. JJ Taberna. (20 euros)

21:00 horas: Gansos Rosas. Tributo a Guns and Roses + Lovehunters. Tributo a White Snake. Planta Baja. (15 euros)

21:00 horas: Antonio Lizana. Teatro La Chumbera

21:00 horas: Jaime Urrutia. Auditorio Manuel de Falla. (31,40 euros)

21:00 horas: La Sra. Tomasa. Industrial Copera Revert, La Zubia. (16,50 euros)

22:00 horas: Parachutes. Tributo a Coldplay. Sala Víbora. (10 euros)

22:00 horas: Karavana. Aliatar. (18 euros)

22:00 horas: Mente Fría. Rocknrolla. (Entrada libre)

22:00 horas: La desorquesta Julián Sánchez. Ool Ya Koo. (7 euros)

22:00 horas: ¡La Vin! Band. Ool Ya Koo. (10 euros)

22:30 horas: Ramblin' J. Gates. Carkita Braun. (Entrada libre)

Domingo 10 de noviembre