Aficionados del Granada denuncian el "lamentable estado" del Nuevo Los Cármenes

Aficionados del Granada CF han denunciado a través de la red social X el "lamentable estado" en el que se encuentra el Estadio Nuevo Los Cármenes.

Este jueves, los seguidores rojiblancos volvieron al recinto del Zaidín para ver el encuentro correspondiente al Trofeo Ciudad de Granada ante el Al Wehda de Ighalo, que se llevaron los de Guille Abascal en los penaltis.

Sin embargo, lo que se llevó la afición granadinista a casa no es precisamente una alegría. Todo ello, debido a las deficiencias que presentaba el Estadio Nuevo Los Cármenes.

Baños sin luz o directamente cerrados, excrementos de palomas, falsos techos en mal estado... Muchos han dejado ver su malestar a través de las redes sociales.

