Vuelta al trabajo con una plantilla por recomponer y la mirada en Tenerife

Vuelta a la rutina para el Covirán Granada. La plantilla rojinegra ha disfrutado de unos días de descanso y desconexión esta pasada semana. El último entreno de la plantilla fue el pasado jueves por la mañana, momento a partir del cual los jugadores han dispuesto de cinco días de "vacaciones" para recargar pilas de cara a la recta final de la temporada.

Aunque el último resultado del Covirán en la ACB no fue el deseado, Pablo Pin comentó a los medios de comunicación que estos días de descanso eran muy necesarios para sus jugadores. "Nos viene muy bien a nivel mental. Ya se acumulan las horas y los días juntos y siempre viene bien un poco de desconexión. Que vean a sus familias y que hagan otras cosas". No solo se le da importancia a la saturación mental, sino también a los minutos que ya pesan en las piernas. "Algunos jugadores tienen un poco de carga, pero siguen entrenando, como es el caso de David Iriarte, que seguro le va a venir bien regenerar un poco". En estos días se ha podido ver a parte de la plantilla en Málaga disfrutando de la Copa del Rey, como es el caso de Lluís Costa y Christian Díaz, destino también elegido por Pablo Pin, 'Zamo' Fernández, Óscar Fernández-Arenas, Pablo García y Arturo Ruiz.

El Covirán volverá a entrenar este mismo martes con su "escasa" plantilla casi al completo. Las Ventanas FIBA, que se disputan esta misma semana y que llevará a España a medirse a Letonia el jueves 22 de febrero (20:00 horas) y el domingo 25 de febrero a Bélgica, a partir de las 17:30 horas. Pablo Pin podría haber perdido para esta semana a Lluís Costa, pero el base catalán no fue convocado finalmente por Scariolo. Con quien no podrá contar será con David Kramer. El reciente campeón del mundo vuelve a ser convocado por Alemania para estas ventanas FIBA que lo llevarán a enfrentarse a Montenegro el próximo jueves (19:30 horas) y a Bulgaria el domingo (16:00 horas).

El resto de la plantilla sí volverá a ejercitarse esta semana de cara al próximo partido que reanudará la competición ante Lenovo Tenerife en el pabellón Santiago Martín de San Cristóbal de la Laguna. Este encuentro, correspondiente a la jornada 23 se disputará el sábado 2 de marzo a partir de las 20:45 horas. La novedad de la semana será Jacob Wiley que tras acabar su compromiso con los Adelaide 36ers, está previsto que llegue a Granada este mismo martes.

De vuelta a Granada, el Covirán desarrollará una semana normal de entrenamientos hasta el domingo que disfrutarán de otro día libre. Para el sábado 24 de febrero, el equipo tratará de disputar un partido amistoso. Pablo Pin explicó hace unos días que preguntaron a Unicaja para poder jugar este encuentro, pero que la poca disponibilidad de jugadores y una falta de planificación al estar condicionado por la Copa del Rey hizo que los granadinos descartasen esta opción. El Real Betis también ha sido una opción, pero según indicó el técnico granadino, puede que sea un equipo de LEB Plata quien acuda al Palacio de Deportes para disputar este amistoso. "La idea es que sea un rival diferente a nosotros para poder tener una situación real de partido, da igual la categoría".

De cara a la siguiente semana, la del regreso a la competición, el Covirán Granada tendrá una semana normal de entrenamientos ya con el regreso de David Kramer y con un Jacob Wiley, se espera, algo más adaptado. La incógnita está en saber si el club granadino moverá ficha para incorporar al jugador número 12 de su plantilla antes del partido ante Tenerife. Pablo Pin también habló sobre esto hace unos días y reconoció que el club se "lo tomará como siempre, con la paciencia necesaria para encontrar el perfil que necesitamos". El entrenador granadino habló de un jugador manejador y de bloqueo directo, pero parece que la búsqueda del refuerzo adecuado se está complicando más de lo esperado pues el fichaje no parece estar próximo. Mientras tanto, el Covirán deberá remar con once jugadores y tratar de romper la mala racha de cuatro derrotas consecutivas lo antes posible para que su lucha por la permanencia no se complique más de lo deseado.