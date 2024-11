Vuelta al trabajo con la mirada en otro duelo clave para la permanencia

Se acabaron los breves días de descanso para el Covirán Granada. El parón de la ACB por la disputa de las Ventanas FIBA ha otorgado algunas jornadas de pausa a un conjunto rojinegro que ya ha vuelto al trabajo para encarar un final de año que se prevé intenso y vital para el desempeño del equipo en la temporada.

La plantilla regresó a los entrenamientos este pasado lunes con una doble sesión de trabajo. Los jugadores se ejercitaron tanto en el gimnasio como en la pista, un doble entrenamiento que repetirán este martes, mientras que el miércoles y el jueves realizarán una única sesión de trabajo al día, ya enfocados en el duelo de este fin de semana ante Río Breogán. El viernes, el Covirán Granada viajará a primera hora de la mañana hacia Lugo para ejercitarse por última vez ya en tierras gallegas por la tarde.

Los de Pablo Pin encaran una semana importantísima. Con la energía y el refuerzo positivo que otorgó la victoria ante Leyma Coruña antes del parón, los rojinegros tienen ahora la tarea de prolongar las buenas sensaciones y de afianzar las cosas bien hechas dejando a u lado los fallos que le han llevado a caer derrotado en seis ocasiones en este inicio de temporada.

La gran duda para esta semana se cierne sobre Sergi García. El base mallorquín no formó parte de la rotación en el partido ante Coruña, dejando la responsabilidad de la dirección a un Jonathan Rousselle que hizo un gran esfuerzo físico con 27 minutos en pista, mientras que Agustín Ubal firmó una gran actuación en una jornada donde debía mostrar su mejor nivel para que el juego del equipo no se resintiese en el tiempo de descanso del francés. La apuesta salió perfecta, pero no cabe duda de que el Covirán necesita de los servicios e Sergi García lo antes posible. El base prosigue con su recuperación de los problemas musculares en el isquiotibial que lo han apartado del parqué las últimas semanas. Solo queda ver cómo avanza su puesta apunto.

Quienes sí estarán serán Elías Valtonen y Amine Noua. Ambos jugadores se marcharon con sus selecciones para disputar las Ventanas FIBA. Por suerte, ninguno de los dos ha regresado con molestias físicas como sí ha ocurrido con algunos jugadores de otros equipos ACB. El francés y el finlandés regresan con muy buenas sensaciones de esta corta presencia con sus combinados. Valtonen destacó en el primer encuentro ante Georgia con 14 puntos, un 3 de 5 en triples y ocho rebotes, mientras que en el segundo partido anotó 10 puntos y capturó 7 rebotes para 16 de valoración. Eso sí, no pudo alzarse con la victoria en ninguno de los duelos.

Por su parte, Amine Noua sí consiguió el triunfo con Francia en su doble enfrentamiento ante Chipre. Aunque el ala-pívot pasó algo más desapercibido en el primer partido donde firmó seis puntos, cinco rebotes y dos asistencias para seis de valoración, fue en el segundo cuando se acercó a cifras más reconocibles para la afición granadina con 14 puntos y cinco rebotes para 10 de valoración.

Breogán, otro duelo marcado en rojo en el calendario

El regreso del Covirán Granada a la competición se atisba como fundamental en la lucha por la permanencia. Si el duelo ante Coruña era de obligada victoria, el que medirá este fin de semana a los rojinegros ante Río Breogán no lo es menos. Los gallegos vuelven a ser un rival directo por la salvación. Actualmente ocupan la última posición en la tabla, pero firman el mismo balance que los granadinos con dos victorias y seis derrotas.

Vencer en el Pazo sería un paso de gigante en la carrera por el objetivo de continuar un año más en la ACB. Más aun si cabe teniendo en cuenta los partidos que se disputarán este fin de semana y que enfrentan a Lleida y Coruña, por un lado, y a Girona y Andorra por otro. De caer los de Katsikaris y los de Epifanio, y si Covirán venciese, podría dejar a tres equipos algo más distanciados rompiendo así la igualdad que los ancla a la zona baja de la tabla.

Cuentas de la lechera a parte, los de Pablo Pin regresan a las pistas con un duelo importantísimo, pero no es el único. La próxima semana visitará el Palacio de Deportes el Joventut Badalona. Un rival que, por antecedentes, siempre se le ha dado bien a los granadinos en el pabellón del Zaidín. Prolongar la buena estadística y, sobre todo, el buen hacer ante su público será vital para un Covirán Granada que, tras estas dos jornadas, se tendrá que ver las caras con equipos como Baskonia, UCAM Murcia, Real Madrid, Gran Canaria o Valencia, teniendo entre medias otra "final por la permanencia" ante Hiopos Lleida en el Barris Nord.