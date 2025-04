Los agujeros por cubrir en la manguera del Granada CF

A pesar de la calma tras la victoria en el derbi ante la UD Almería esta pasada jornada, el Granada CF sigue transmitiendo dudas en lo que a su situación institucional se refiere.

El sentimiento en muchos aficionados parece haber desaparecido. Dejadez e indiferencia son las dos palabras que podrían definir lo que transmite la institución a día de hoy. El club ha celebrado su aniversario en un momento complicado en todos los ámbitos y con la afición hastiada de tanto distanciamiento por parte de su directiva.

Hace una semana fue el excancerbero nazarí Augusto Batalla quien utilizó un símil para definir el funcionamiento del club que se hizo viral en las redes sociales. Al ser preguntado en una entrevista en Radio Marca por su paso por el Nuevo los Cármenes, Batalla respondió que el Granada CF tendría que optar por otras políticas institucionales y deportivas: "Pone parches a una manguera que ya está bastante pinchada y que algún día hay que cambiar, o eso espero".

GranadaDigital hace un repaso por esas zonas por parchear de la 'manguera rota' del Granada CF.

Promesas incumplidas

Son muchas las promesas que aún no se han cumplido. La primera, la finalización de las obras de la segunda fase de la Ciudad Deportiva, que avanzan muy lentamente. Su inició se anunció hace dos años y se fijó su conclusión en 12 meses. Los plazos, por razones diferentes, se han ido demorando hasta el punto de que actualmente sigue sin concluirse esa ampliación que tanto precisan el equipo femenino y el filial.

Por otro lado, por fin parece que las gradas supletorias pasarán pronto a ser un recuerdo en Los Cármenes. La alcaldesa de Granada, Marifrán Carazo, anunció en el Debate sobre el Estado de la Ciudad el proyecto para cerrar las esquinas del estadio. La primera edil detalló que este será financiado por el Consistorio con una inversión de 2,5 millones de euros. Además, la Diputación de Granada también invertirá parte del remanente obtenido por el saneamiento de las cuenta en el Estadio Nuevo Los Cármenes, con una aportación de 2,7 millones.

Otro de los asuntos que más escama al aficionado es la aparente dejación de funciones de Sophia Yang, y de su adjunto, Javier Aranguren. La presidenta del Granada ha presenciado más partidos a domicilio que en el Nuevo Los Cármenes, donde sí estuvo en las últimas dos ocasiones.

También se han dejado de convocar los desayunos informativos con los medios de comunicación, que se llevaban a cabo después de cada mercado invernal y en los que se repasaban los asuntos de actualidad.

Descontrol del Área Social

A principio de temporada, cuando se presentó la campaña de abonos, Alfredo García Amado dijo que no habría Grada de Animación por el momento, pues no estaba "cómodo" con ella después de los desencuentros del pasado curso.

El propio club dio marcha atrás, pues Los Cármenes parecía en ocasiones un velatorio antes que un estadio de fútbol. Finalmente se tomó la decisión de iniciar un nuevo proyecto para la gestión de la misma, a través de la creación de una asociación sin ánimo de lucro, la cual acordará un convenio de colaboración y apoyo con el Club.

Esta iniciativa la secundaron 25 peñas oficiales, además de un nutrido grupo de aficionados a título individual. Con ello, la entidad prescindió de la responsable Área Social, Davinia Pérez.

Sin la figura de un director deportivo

Matteo Tognozzi llegó al Granada en octubre de 2023 para relevar a Nico Rodríguez, director deportivo que confeccionó la plantilla del último ascenso y con la que afrontó el inicio de la campaña 2023/2024.

El reciente bazar invernal, que puso al italiano contra las cuerdas, comenzó con el estallido del caso Uzuni, que concluyó con la salida del máximo goleador del equipo al Austin a cambio de 12 millones de euros. Junto a él, salieron Pablo Sáenz, Ignasi Miquel y Theo Corbeanu, una de sus apuestas iniciales. Solo llegaron Abde Rebbach, para reforzar la banda, y Stoichkov, para tratar de llenar el vacío dejado por el delantero albanés. Todo esto terminó con el cese de Tognozzi.

Desde entonces han pasado ya dos meses y el Granada funciona sin un director deportivo. Javier Alonso, secretario técnico, y Miguel Melgar, otro de los pilares dentro de la estructura, continuaron en el mismo cargo y desempeñan las mismas funciones que hasta ahora.

Salida por la puerta de atrás de pilares del club

Carlos Neva es lo único que queda del mejor Granada CF de la historia. El gaditano, ahora capitán, es el único que sigue de la época de Diego Martínez. No tardará en marcharse, pues acaba contrato este mes de junio y, tal y como ha podido saber GranadaDigital, el club no se ha puesto en contacto con él para tratar el asunto.

A pesar de que su marcha está más que asimilada, falta por ver si su despedida será igual de fría que la de una larga lista de jugadores que también fueron importantes para el club. Antonio Puertas, Ángel Montoro, Víctor Díaz, Germán Sánchez, Quini, Jorge Molina... Son nombres que le preguntas a cualquier aficionado del Granada y te hablará maravillas. No para el club, que ha sido incapaz de homenajear a aquellos que les hicieron tocar el cielo.

Echando la vista atrás, ninguno ha salido con honores de la entidad. Saber agradecer a quienes te llevaron a lo más alto también te hace un club grande, aunque parece que las despedidas no gustan en Pintor Maldonado. Falta por ver cómo saldrá Neva, aunque por desgracia lo extraño sería lo contrario a lo que se piensa.

El tema ya no solo toca a figuras icónicas del granadinismo, sino también a la hora honrar la memoria de aquellos que ya no están con nosotros. Manolo Linares, Ramón Barrenechea o Nico Hidalgo han perdido la vida recientemente. El caso más sonado fue el del motrileño. Canterano, de la provincia y del equipo de su tierra, al que no se supo ofrecer un recuerdo en condiciones. Solo los aficionados lo tuvieron presente en Córdoba. Una semana después, se guardó un minuto de silencio por él en el encuentro ante el Racing de Ferrol. Fue la propia Grada de Animación quien recordó a Linares e Hidalgo en la previa del partido ante el Oviedo en la Puerta 0.

Una trituradora de entrenadores

El Granada CF es una silla eléctrica para los entrenadores desde que arrancó el mandato de la propiedad china en junio de 2016. En ocho años, un total de 16 entrenadores han ocupado el banquillo de Los Cármenes. Una aventura de DDMC que comenzó en la temporada 2016/17 con Paco Jémez y que continúa, de momento, con Fran Escribá.

La temporada pasada, la del descenso, hubo hasta tres inquilinos en el banquillo rojiblanco. Paco López lo heredó de su ascenso y de ahí llegó Alexander 'Cacique' Medina, apuesta personal de Matteo Tognozzi. Sin embargo, el curso lo acabó como pudo José Ramón Sandoval.

El italiano volvió a confiar la batuta de primer entrenador en alguien sin experiencia, que despertó las dudas nada más comenzar la Liga Hypermotion. Guille Abascal no aguantó más allá de la jornada 2, cuando el Granada empató en casa en el derbi frente al Málaga, que se decidió con una pena máxima ejecutada y fallada por Weismann en el último minuto.

Desde entonces, Fran Escribá es el capitán del barco. No exento de dudas, pues ha estado en la cuerda floja en dos ocasiones: tras la derrota en el Nuevo Mirandilla y después de la mala imagen en el Heliodoro Rodríguez López. Ahora, el técnico valenciano ve algo de luz después de vencer en casa en una nueva final ante la UD Almería, rival directo de los rojiblancos.

El Granada CF femenino, en alza por sus derechos

El Granada CF Femenino es el único reducto de alegría para todos los aficionados. Las de Arturo Ruiz están realizando su mejor temporada tras una buena planificación del equipo en verano con movimientos inteligentes e interesantes. El resultado es excelente y actualmente son quintas habiendo llegado por primera vez en su historia a las primeras semifinales de la Copa de la Reina.

Todo parecía un camino de rosas hasta que la Inspección de Trabajo señaló "prácticas irregulares" del Granada con sus jugadoras.

Futpro indicó en un comunicado que "la resolución confirmaba la existencia de prácticas irregulares que vulneraban los derechos de las futbolistas". En su momento, fuentes del club rojiblanco aseguraron a GranadaDigital que la entidad recurriría esta decisión.

La denuncia de Futpro estuvo basada en tres aspectos. El primero de ellos es la huelga del inicio del curso 2023/2024 en el fútbol femenino. El sindicato expuso que "el club no abonó la retribución mínima pactada tras la huelga lo que suponía un perjuicio económico y una clara vulneración de los derechos laborales de las futbolistas".

El segundo punto estuvo relacionado con una "cláusula de donación obligatoria" por la cual "el Granada CF imponía la deducción del 1% del salario bruto de las jugadoras para su Fundación", una práctica que Trabajo consideró "ilegal".

Además, apuntaron que "se impuso en los contratos una cláusula que obligaba a las futbolistas a renunciar a la indemnización de 12 días por año trabajado".

Un Recreativo Granada sin rumbo

Tras tocar el cielo hace dos temporadas de la mano de Juan Antonio Milla, Samu Omorodion, Martín Solar, Youness... Ahora el Recreativo Granada vive uno de los peores momentos de su historia. Tras un descenso nada más regresar a Primera RFEF, va a encadenar el segundo consecutivo este mismo fin de semana.

Tras la derrota en el derbi de filiales ante el Cádiz CF Mirandilla, el empate entre Xerez DFC y San Fernando deja al filial rojiblanco un punto por encima de la caída matemática a Tercera RFEF. Con 23 puntos, el Recreativo se encuentra a once de la plaza de play out por la salvación. Esta misma semana, el conjunto de Raúl Barroso podría certificar el descenso a Tercera RFEF en el duelo ante el Orihuela, equipo de media tabla con posibilidades aún de ascender. Aún ganando, el filial podría acabar perdiendo la categoría si el San Fernando no pierde ante el UCAM Murcia.

De hecho, el descenso a Tercera RFEF puede traer consecuencias fatales si no se consigue crear un buen proyecto. Jugar contra equipos como el Motril CF, Arenas de Armilla o Huétor Vega puede no ser plato de buen gusto para futuras generaciones, que han visto cómo la gestión del Recreativo Granada le ha hecho perder dos divisiones de un plumazo.

Ya hay jugadores como Kevlin Henry, una de las joyas de la cantera, que abandona el barco, según ha informado Ideal. Si bien es cierto que otros que ya compartieron equipo con Raúl Barroso en el juvenil permanecerán en el equipo.

También te puede interesar