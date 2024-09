La vuelta al cole más cara de la historia: "Es bochornoso que los libros de 3 y 4 años cuesten 300 euros para pintarlos"

La vuelta a la rutina de los más pequeños supone un gran desembolso económico para padres y madres. Según un estudio elaborado por Statista sobre la 'evolución del gasto medio por alumno en la vuelta al colegio en España desde 2018 a 2024', esta vuelta al cole se presenta como la más cara de la historia, con un gasto medio que ronda los 490 euros por niño, dependiendo de cada comunidad autónoma.

"Los hogares invertirán una media de casi 492 euros por alumno, frente a los 449,2 euros de gasto registrados durante el curso escolar anterior", destacan desde la plataforma estadística. Alrededor de 43 euros más afectarán al bolsillo familiar con la compra de libros de texto, uniformes, material escolar y el gasto de las actividades extraescolares cuyos precios han ido al alza con la inflación de los últimos meses.

Los hogares han visto como su presupuesto se ha disparado con la temida 'cuesta de septiembre', encarecida además por la subida del suministro eléctrico y un gasto fijo para quienes tienen hijos en edad escolar. "Nosotros durante el mes de agosto y el mes de julio, hemos cogido cada mes 50 euros para cada niño y así hemos preparado un poco la vuelta al cole", afirma un padre de familia.

El material que más ha subido de precio son los libros de texto, aunque en Andalucía existe el conocido 'cheque libro', éste no se extiende a los libros de infantil, hay quienes consideran que es "injusto" el precio del material escolar, "me parece bochornoso que los libros de niñas de 3 y 4 años cuesten cerca de 300 euros para pintarlos", destaca una madre. Otro padre con dos hijos, como Jorge, reconoce que "educar a un niño, que me parece algo básico, no debería ser tan caro", y considera que "para la educación habría que facilitar el acceso y haber más ayudas o un menor porcentaje de IVA para el material escolar".

Ahorrar comprando el material escolar en la librería del barrio

En este inicio de curso, Jorge estima que gastará una media de 200 euros por hijo, una cifra muy por debajo de las estadísticas aunque agradece "que en Andalucía los libros los pague la Junta", por lo que esos 200 euros serán destinados a la compra de material escolar como gomas, lápices, mochilas, folios... Los padres más experimentados lo tienen claro, para ahorrar en la vuelta al cole es clave "comparar precios de un sitio a otro" y no dejarse engañar por los precios de los grandes bazares, "yo compro el material en la librería del barrio, siempre dicen que es más caro, pero no es verdad, además de esta forma se apoya al comercio local", afirma una madre.

Otra de las razones populares entre las familias para reducir el gasto es "elegir un cole público, tenemos una enseñanza de calidad y vale la pena invertir en ella", destaca uno de los padres. El gasto escolar aumenta significativamente en la compra de uniformes, "la exclusividad se paga a precios desorbitados", reconoce María, "menos mal que entre madres nos ayudamos, nos pasamos cosas de hijos más mayores a pequeños, básicamente reutilizamos uniformes y/o libros de segunda mano, no nos queda otra". "Yo estimo que me gastaré 500 euros por niño entre material, libros de infantil y uniformes", añade.

Cristian, padre de tres hijos en la escuela pública dice que "opto por aprovechar las rebajas de antes de verano para comprar ropa a buen precio", además considera que la vuelta al cole "debería ser accesible para todo el mundo" y recalca que "con estos precios se generan desigualdades injustas".

Escalonar el gasto escolar a lo largo del año es otra de las recomendaciones para hacer más llevadera esta cuesta de septiembre, "es muy difícil llegar a fin de este mes sin haber ahorrado un pellizco durante el año para la vuelta al cole, yo sé que en el mes de septiembre me viene una letra gorda y me preparo", asiente una de las madres.

El próximo martes 10 de septiembre el alumnado del segundo ciclo de Infantil, Primaria y Educación Especial volverá a las aulas con la mirada puesta en un nuevo curso escolar que terminó marcado por la baja natalidad y la subida de la ratio en la enseñanza pública. Este nuevo periodo académico comienza con el gasto escolar disparado por una inflación que hace mella en los más pequeños.