'El Viaje', la nueva colección de Pilar Dalbat que verá la luz el próximo 11 de septiembre

El día 11 de septiembre a las 18:00 horas en el Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid, la diseñadora granadina Pilar Dalbat compartirá ese mundo suyo, de viajes y descubrimientos, de veranos, de culturas y recuerdos a través de su nueva colección 'El Viaje'. La colección está inspirada en la riqueza de los viajes de la diseñadora, que ha vivido más de diez años fuera de España a caballo entre Reino Unido y París, donde trabajó como compradora de colecciones de moda de grandes marcas. Trotamundos insaciable, dejó la ciudad de la luz para recorrer todo el sudeste asiático en un largo viaje de año y medio que la llevó a descubrir, además de algunos de los rincones más exóticos del planeta, su cultura y patrimonio, las técnicas artesanales más ancestrales y gente de todas las nacionalidades antes de volver a España y crear su marca. A este se unen otros viajes que la llevan por Europa, América y África y que resultan determinantes a la hora de crear en su ciudad natal una marca de moda de autor con un marcado carácter internacional desde sus inicios.

De hecho Dalbat no es como muchos creen el apellido de la diseñadora Pilar Torrecillas, es el nombre con el que decide bautizar el trabajo de un equipo y su aventura en moda nacida en India en el año 2000. “Dal Bhat es el plato madre en el que se basan multitud de otras preparaciones, es típico del norte de la India, me gustaba como sonaba y me ha mantenido ligada a este país que tanto me ha enseñado y donde nació la marca”.

Pilar cerró su taller de Nueva Delhi en el año 2010 y apostó por la fabricación local, por el hecho a mano aplicando todo lo aprendido e instalándose en Granada. trasladó poco a poco la producción que tenía fuera de nuestro país para apostar al 100% por el modelo de moda de autor que hoy defiende. Pequeñas producciones que parten de una colección y están fabricadas en su propio taller. Como suele afirmar, citando a su hermano Antonio, el añorado arquitecto, duerme en Granada y vive en el mundo.

La colección

'El Viaje' arranca con una línea confeccionada en demin camel 100% algodón orgánico. Prendas con cuerpo pero ligeras. Enriquecidas a través de un patronaje elaborado y desflecadas a mano transforman el tejido en piezas prêt-à-couture, alejadas de los tradicionales vaqueros y listas para convertirse en clásicos indémodables. Capas de

viajero, pantalones amplios, baberines, faldas y vestidos todos combinables entre ellos construyen una línea de total looks en tejido y color.

Las piezas en crêpe de china de seda natural están pintadas a mano por la artista M. José Rodríguez, que dibuja sobre el tejido virgen o degradado verdes secos y tierras reservados a mano con delicada guta dorada. Ligeros y vaporosos tops y pañuelos XL y, cómo no, el 'Delphos', uno de los must have de Pilar Dalbat, revisado en esta ocasión por la pintora que interpreta el jacquard gráfico crema y negro de la temporada. Las piezas de seda se mezclan con faldas-pantalón sastre, vestidos y túnicas en lino lurex.

El jacquard se emplea en prendas de entretiempo 'to travel easy'; abrigos de verano, capas, faldas largas y recortes a mano del propio tejido empleados en formato patchwork

o aplicados en prendas de lino crudo. Tejidos ligeros texturizados para kaftanes, blusas y vestidos, crepes pesantes satinados, georgettes de seda y rasos dibujan las prendas de noche en una colección exótica y muy diferente a todas las entregas anteriores de la marca.

Para el capítulo accesorios, gorras, pañuelos, fulares, bandanas, maxi bolsos y hatillos elaborados en piel y en los tejidos de la colección, fáciles de plegar e ideales para guardar en la maleta. La colección rinde tributo a todas las mujeres viajeras y en especial a las que pertenecen a las nuevas generaciones, porque sin pedir permiso amplían de manera natural las fronteras femeninas y explican a sus mayores lo que piensan, lo que desean y hacia donde caminan simplemente porque se sienten libres.

Tras su debut en la última edición de la Semana de la Moda de Paris y su paso ya habitual por Madrid, Pilar nos confiesa que esta trabajado en un maravilloso proyecto pensado por y para Granada que verá la luz en breve.