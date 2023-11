Los vecinos de Nívar se quejan por "la falta de transporte público"

Con motivo del Día Mundial del Transporte Sostenible, los vecinos de la localidad de Nívar han convocado una concentración para el día 23 de noviembre, a las 16:30 horas, para protestar por "la falta de transporte público".

"En nuestra localidad tenemos un transporte público con poca cobertura y en sitios no seguros, como la parada que hay en la carretera que nos une con la localidad de Cogollos. Con el agravante de que, al crecer el municipio, existen ya 200 viviendas sin ninguna cobertura, de manera que para ir a una parada de autobús, ya sea hacia las paradas que pasan por Nívar como las de Alfacar, tenemos que coger el coche", lamentan los vecinos en una nota remitida a GranadaDigital.

"Hace 15 años que se amplió la carretera que nos une con Alfacar, para que pudiese pasar un autobús. A día de hoy, ese proyecto no se ha llevado a cabo. Llevamos más de 15 años intentando que las administraciones nos escuchen y den una solución. Hasta la fecha no se ha conseguido ningún compromiso. Seguimos incluidos en la línea de transporte Cogollos, Güevéjar y Pulianas, con dos paradas en nuestro municipio. En el municipio hay personas que no conducen, como son los adolescentes y las personas mayores. Para ir a citas médicas y otras cuestiones de primera necesidad, tienen dificultad y no pueden hacerlo. Este tema se ha convertido en una necesidad urgente que no podemos seguir dilatando más en el tiempo", aseguran los vecinos del municipio.

Los niveros piden "a quien corresponda" que les facilite "un transporte público de calidad", que tenga "horarios suficientes, paradas seguras y sea justo".