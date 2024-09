Vecinos del Centro de Granada abogan por que haya "vida en el barrio y no solo pisos turísticos"

El Centro de Granada se está transformando con la proliferación de viviendas de uso turístico. Son muchos los inquilinos que vivían en pisos de alquiler en pleno corazón de la ciudad y que han tenido que buscarse otro lugar para vivir, alejado del Centro, ya que el dueño ha decidido transformarlo en piso turístico. En la zona de Plaza Nueva, la calle Mesones, la calle Moral de la Magdalena o en el entorno del Escudo del Carmen son muchos los edificios que cuentan con pisos de uso turístico. Esto ha provocado que se hayan elevado los precios del mercado inmobiliario en la zona Centro, ya que hay pocos pisos para alquilar por temporadas o de larga duración, y que los inquilinos hayan tenido que abandonar el barrio también por esa falta de pisos para alquilar. La frase ‘El turismo mata el barrio’ apareció pintada en la fachada del Multicines Centro, cerrado desde hace varios años. Ya no está visible pues fue cubierta de nuevo con una capa azul de pintura, pero fue muestra del descontento de los vecinos ante el aumento de los pisos turísticos.

Francisco Castro, el recién nombrado presidente de la Asociación de Vecinos Sagrario-Centro, asegura a GranadaDigital que hay que “tomar más medidas” y “parar esta demanda que hay de tantos pisos turísticos”. Para el representante de los vecinos del Centro, “el turismo es una parte importante de ingresos, pero no se puede convertir tampoco toda la ciudad en turística”. Castro señala que no puede ser “todo pisos turísticos porque lo que hace es que no haya pisos para alquilar a personas por una larga duración”. Castro no está en contra de los pisos turísticos “ni mucho menos del turismo”, que considera que es “una base del país y de la ciudad” ya que genera “muchos ingresos y da mucho trabajo”, pero sí espera que se limite más “para que no se conviertan todos los edificios en pisos turísticos” y “los barrios no se mueran”.

“Tiene que haber una compensación entre pisos turísticos y pisos que se han de alquilar o pisos donde vivan vecinos, para que los barrios tampoco se mueran. Tiene que haber vida y no solo turistas en el barrio porque ellos llegan un día, dos, tres y se van. Y eso hace que el barrio se apague, que no tenga vida, que no tenga vecinos, que no tenga niños alrededor, que ni el comercio pueda vivir y haya cada vez más bares y restaurantes, que es lo que está pasando”, comenta Castro.

En el Centro de Granada hay “edificios enteros que se han vuelto apartamentos turísticos”, lamenta Castro. “Detrás del Ayuntamiento hay una callecita estrecha que sale hacia Colón y tiene dos o tres edificios enteros. La zona de Plaza Nueva también está masificada de pisos turísticos. La gente está aprovechando esta forma de tener unos ingresos también”, señala.

El presidente de la Asociación de Vecinos Sagrario-Centro incide en que en el barrio tiene que haber “vecinos y turismo” porque si no es así, se va a convertir en “un barrio solitario, con poca vida y vecindad”. Así, reivindica que “no se pierda la alegría de un barrio”, que se vean “niños jugando, gente paseando por las calles, tanto joven como mayor” y no se vea “tanta maleta con ruedas paseando por el centro de la ciudad, que tiene que haberlas, pero que está cambiando un poco lo que es la vida de los barrios”.

Freno a la concesión de nuevas licencias para pisos turísticos

El Ayuntamiento de Granada ya ha tomado cartas en el asunto y ha logrado frenar la concesión de nuevas licencias de uso turístico en la ciudad gracias a la aplicación del nuevo criterio urbanístico aprobado en sesión plenaria el pasado julio. Así, de las 131 licencias presentadas en entre el 8 de agosto y el 11 de septiembre en la Consejería de Turismo de la Junta de Andalucía se han denegado 128 por no reunir los criterios de hospedaje recogidos en el PGOU vigente. El nuevo criterio aplicado por el Ayuntamiento de Granada asimila a los pisos de uso turístico los criterios relativos al hospedaje, que hasta entonces eran considerados como “residencia singular”. Desde el Consistorio pretenden “ordenar la implantación de apartamentos turísticos en la ciudad, sin perder de vista que esta actividad controlada y ordenada trae innumerables beneficios a la ciudad”. Esta postura también la defiende la Asociación de Apartamentos, Viviendas Turísticas y Alojamientos Rurales de Granada (AvitarGranada), que incide en que el uso de las viviendas de uso turístico permite a los granadinos “destinar la vivienda que heredó de su madre o su abuela para tener unos ingresos y poder fijar población en Granada”.

Desde la Asociación de Vecinos Sagrario-Centro valoran positivamente que el Ayuntamiento de Granada “ponga medidas más exhaustivas para frenar un poco esto”. “Por lo que he leído, hay tres barrios que no quieren que haya más pisos turísticos y son el Albayzín, el Realejo y el Centro, que creo que está ya masificado con apartamentos turísticos”, asegura Castro. Los vecinos del Centro esperan que el frenazo a las licencias de pisos de uso turístico continúe para que el barrio pueda seguir “lleno de vida”.