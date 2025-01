Vapuleo de Valencia a un Covirán anotador, pero falto en defensa (120-94)

Sin opción alguna de repetir el amago de sorpresa. El Covirán Granada regresa de la Fonteta con un osado vapuleo de su adversario, tremendamente acertado en el triple y dominante en el rebote para asegurar su posición de cabeza de serie en la Copa del Rey. Un partido para probar, para que ciertos jugadores como Sergi García sigan ganando confianza de cara al aro y para comprender que hay rivales a los que competirles es prácticamente imposible, un hecho que no hunde más ni tampoco debe suponer un golpe a la moral del equipo.

Se vieron destellos del Covirán Granada que compitió de tú a tú contra el Real Madrid. Un juego rápido y valiente en los primeros compases del partido que invitaban a soñar con un encuentro reñido. Con el 8 a 11 en el luminoso, tras un alley oop de esos a los que se empieza a acostumbrar la afición rojinegra de mano de Jacob Wiley, se puso punto y final al liderazgo de los visitantes. Valencia Basket cargó su muñeca para, a base de triples que entraban desde todas las partes de la pista, incluso llorando más de uno empujados por un golpecito de suerte, los taronjas dieron el primer aviso de que se avecinaba otro día glorioso para el actual líder de la ACB. Un sonrojante parcial de 23 a 3 cerró un primer cuarto de más sombras que luces para el Covirán Granada (33 a 19).

Sufrieron en exceso los de Pablo Pin en el rebote. Si las jugadas de su rival no acababan en canasta siempre había una mano que capturaba el balón o lo mandaba al exterior para que efectivos como Montero o Sestina enchufasen un nuevo triple que ahondaba cada vez más en la herida abierta de los granadinos. Aun con la lluvia de puntos en contra, Covirán Granada tuvo destellos positivos. A diferencia del primer cuarto, en este segundo acto logró meter a Valencia Basket en bonus cuando aun restaban siete minutos en el marcador. Eso sí, se dejó algunos tiros libres por el camino que siempre son bienvenidos. Entró nuevamente en pista un iván Aurrecoechea que ya ha demostrado que no entiende de grandes nombres cuando se trata de pelear para conseguir un hueco en la rotación. Positiva también la actuación de un Sergi García que cada vez mira más aro y que se marchó al descanso con ocho puntos en su casillero. Pequeñas victorias que, aunque a simple vista no palien el dominio absoluto de Valencia, seguro serán fructíferas en un futuro (67-42).

Con lo ocurrido en la primera mitad, Valencia Basket superó su máxima anotación histórica al descanso así como la máxima anotación al descanso en la ACB en los últimos 17 años, mérito que ostentaba el Real Madrid con 70 puntos anotados ante Grupo Capitol Valladolid en 2008. Un dato más para comprender la magnitud del rival al que se enfrentaba Covirán Granada. Entrados en el tercer periodo, los rojinegros fueron algo más osados en su juego logrando anotar 13 puntos en los primeros compases del cuarto y con relativa facilidad. Sin embargo, su rival no estaba desaparecido. Tres triples consecutivos y una canasta de Badoo hacían que la diferencia en el marcador apenas sufriese cambios. El intercambio de golpes no beneficiaba a un Covirán Granada que mostró una intensidad en su juego muy diferente a la vista hace apenas unos días. Se esperaba más de los rojinegros, especialmente a nivel defensivo ya que Valencia contó con demasiados tiros liberados. Buscó con insistencia el triple Covirán Granada soñando con tener la misma fortuna que su rival, pero la suerte no le sonrió tanto como debía (93-68).

De cara a los últimos diez minutos de partido en la Fonteta solo quedaba seguir peleando para mantener el orgullo y para seguir probando jugadas. Aurrecoechea volvió a pista así como un Pere Tomàs que no jugó ante el Real Madrid. Pocos aspectos reseñables de un cuarto de puro trámite. Más errores que aciertos en los últimos compases del juego para un Covirán noqueado y absorbido por la desesperación por momentos. En uno de los tiempos muertos solicitados por Pablo Pin se pudo ver como el técnico rojinegro le pedía a Agustín Ubal levantar la cabeza y señalarle que había que “seguir trabajando”. No quedaba de otra. De hecho, los granadinos nunca dejaron de pelear, no bajaron sus brazos y siguieron remando por maquillar un resultado que Valencia se encargó de dejar en números redondos con un último triple sobre la bocina algo innecesario. 120 a 94 en un duro partido para los de Pablo Pin que han firmado su anotación más alta de la temporada, pero que no les ha servido ante la evidente superioridad de un Valencia que se posiciona como favorito para la Copa del Rey.

Ficha del partido:

Valencia Basket: de Larrea, Badio, Ojeleye, Pradilla, Reuvers - quinteto inicial - López-Arostegui, Jones, Montero, Costello, Sestina, Jovic

Covirán Granada: Rousselle, Clavell, Valtonen, Noua, Wiley - quinteto inicial - García, Vicedo, Guerrero, Ubal, Bamforth, Aurrecoechea, Tomàs

Parciales: 33-19; 34-23 - descanso - 26-26; 27-26

Árbitros: Jordi Aliaga, Joaquín García e Igor Esteve

Incidencias: partido correspondiente a la Jornada 16 de la ACB disputado en la Fonteta el sábado 11 de enero a las 18:00 horas.