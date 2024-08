Una usuaria de TikTok alucina con la carta de un bar de tapas granadino

Una usuaria de TikTok ha compartido un vídeo en la plataforma viral alucinando con la carta de un bar de tapas granadino. "La mejor carta del mundo", apostillaba Tania a través de TikTok.

El vídeo, que cuenta con más de un millón de visualizaciones en apenas 24 horas, ha recibido más de 840 comentarios donde otros usuarios reclaman el nombre del restaurante.

Se trata de un bar de tapas denominado 'Tapería Kiwi' ubicado en el municipio granadino de Montejícar. Su curiosa carta ha despertado el interés de su clientela, bajo un aclamado 'Normas de la casa', este comercio hostelero redacta una serie de indicaciones lo más pintorescas para quien decida sentarse y disfrutar de sus tapas.

"Cada consumición, lleva su tapa. Si tienes más hambre que el que se fue a la guerra, puedes pedir tantas tapas extra como desees. A ver si crujes!", comienza la carta. "Hay cerca de 40 variedades para elegir. Si no ves 'Mollejas de Unicornio', es tontería pedirlas", continúa. "Puedes comerte hasta las cabezas de las gambas, pero si las tiras al suelo, te mira mal el de enfrente. Yo voy a limpiar igualmente el bar. Si sufres ardor, de ese que echas el aliento y quemas un mueble, no te pidas chorizo, lomo con alioli o anchoas con paté. No tengo bicarbonato", añade.

"La tapa del día, la decido yo, que para eso el bar es mío. No hace falta que des voces como si fueras el entrenador del Numancia. Vayas a echar el día en pedir la tapa. Sin prisa pero sin pausa. A más tardes en decidirla, más tarda en salir. Luego que si la abuela, juma...", dice la carta.

Y así sigue hasta finalizar con un "bebe con moderación, paga en efectivo y echa las asaduras en tu casa".

Sin duda, una forma creativa de romper el hielo con el cliente de manera divertida y un tanto "alocada", y ahora convertida en una auténtica acción de marketing, que ha cautivado el corazón de los usuarios de TikTok.