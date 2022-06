UGT y CCOO convocan huelga de una semana en el sector del manipulado

Raúl Caro, responsable de Industria de CCOO Granada y Francisco Ruiz-Ruano, secretario General de la Federación de Industria, Construcción y Agro (FICA) de UGT Granada, han informado de la convocatoria de huelga en el sector del manipulado y envasado de frutas, hortalizas, patata temprana y extratemprana, que agrupa a unos 7.000 trabajadores en toda la provincia, y en el que el mayor número de empresas se encuentra en la costa granadina, ante el bloqueo de la negociación del Convenio Colectivo por parte de la patronal. En concreto, será los días 27, 28 y 29 de junio, y 4, 5, 6 y 7 de julio, convirtiéndose la huelga en indefinida el 11 de julio, si no se alcanza un acuerdo de Convenio.

Como explican ambos representantes sindicales, el día 31 de diciembre del año 2019 finalizó la vigencia del convenio colectivo del manipulado y envasado de frutas, hortalizas y patata de Granada y provincia. UGT y CCOO, detallan, lleva dos años y medio intentando alcanzar un acuerdo que fijase criterios mínimamente razonables para este sector, sin embargo todos los esfuerzos realizados por la parte social han resultado infructuosos.

Cuestiones tan básicas como fijar una jornada laboral anual, vincular los incrementos salariales al IPC real, o establecer mecanismos de conciliación de la vida laboral y familiar han sido rechazados tanto por la representación empresarial de los alhondiguistas ECOHAL, como de las cooperativas FAECA. En esta última fase negociadora, la parte empresarial ha seguido ganando tiempo con estrategias dilatorias y ha concentrado sus esfuerzos, en crear mecanismos que permitan desvirtuar la reforma laboral, para en la práctica convertir el contrato fijo discontinuo en el antiguo contrato eventual por obra o servicio determinado.

Ante el bloqueo existente, la parte Sindical comunicó el pasado día 3 de junio su intención de dar por finalizadas las negociaciones y comenzar con la preparación de movilizaciones, que culminarán con una convocatoria de huelga.

El sector del manipulado, explican ambos representantes sindicales, es uno de los sectores con mayor proyección de futuro en nuestra Provincia, y sin embargo, nos encontramos con un nivel de conflictividad laboral, tanto individual como colectivo permanente. La mayor parte de estas disputas se originan por el incumplimiento sistemático de los empresarios del sector, a la hora de realizar sus obligaciones laborales básicas, es decir, respetar lo establecido en el articulado del Convenio Colectivo, cumplir con la normativa estatal (ET), allanarse a los requerimientos de la autoridad laboral competente o de la Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad Social.

Otro mal endémico de este sector ha sido vincularlo permanentemente al sector del agro y adoptar los mismos criterios de precariedad que históricamente han caracterizado a este último, con malas prácticas como no hacer conversión de contratos eventuales a fijos discontinuos y/o fijos, realizar horas extraordinarias obligatorias, sin ser retribuidas y sin la lógica cotización a la Seguridad Social, no pagar el finiquito a los eventuales al finalizar su contrato, no respetar los períodos de descanso fijados en Convenio, modificar la jornada el mismo día de trabajo, o no respetar los descansos semanales o festivos, entre otros incumplimientos que son denunciados por CCOO y UGT de forma permanente ante la Inspección Provincial de Trabajo.

El objetivo, señalan ambos representante sindicales, es conseguir un salario y condiciones de trabajo justos y dignos, que no siga teniendo como referencia el SMI, y que no afecte a los derechos y logros conseguidos en Convenios Colectivos anteriores para los trabajadores y trabajadoras de este sector.

Por último, han informado que el obligatorio SERCLA previo a huelga está previsto que se celebre el próximo lunes, 20 de junio, a las 09:00 horas.