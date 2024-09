Un turismo imposibilita el paso de un autobús y corta el tráfico en plena hora punta en Granada

Un turismo deportivo ha quedado estacionado en el mediodía de este jueves en una zona imposibilitada para ello, lo que ha llevado a un notable caos en el tráfico que ha dejado a uno autobús de Granada sin poder pasar por dicha vía.

El suceso, tal y como ha informado la Policía Local de Granada, ha ocurrido en la esquina de la calle Juan de Echevarría, en la Divina Infantita. Dicha escena ha quedado marcada por dónde se encontraba estacionado el vehículo, debido a que en esa zona está prohibido ni parar ni estacionar.

A la persona que ha dejado estacionado el turismo en la esquina de la calle Juan de Echevarría en #DivinaInfantita y que ha tenido cortada la calle casi una hora porque el bus S2 no podía pasar…

ya no vayas a donde lo has dejado porque está en el depósito de grúa. pic.twitter.com/wux9o7Uf6c

— Policía Local de Granada (@PoliciaGr) September 12, 2024