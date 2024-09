Los trabajadores del PTS registran en el Ayuntamiento más de 1.900 firmas en contra de la Zona ORA

La ampliación de la Ordenanza de Estacionamiento Limitado de Granada incluye 303 nuevos estacionamientos en Zona Verde, consideradas de rotación baja y por un máximo de 5 horas, de esta plazas 155 son en la Avenida del Conocimiento.

Los sindicatos que forman la Junta de Personal (CCOO, CSIF, FTPS, SATSE, SMA, UGT, y USO) han presentado en el Registro del Ayuntamiento firmas del personal y usuarios del centro, ya que entienden que va a ocasionar un grave perjuicio a diario para trabajadores, pacientes y sus familiares. Es en esta zona alrededor del Hospital donde habitualmente se aparca para venir a trabajar los profesionales del centro y los pacientes para acceder a las Consultas, Urgencias, Hospitalización, pruebas diagnósticas, o intervenciones quirúrgicas.

Para el personal supondrá un mínimo de unos 80 euros de gasto al mes y tener que estar pendientes de la recargar las horas que excedan a las 5 horas, hecho que consideran los representantes de los trabajadores inviable e indignante, ya que se trata de venir a trabajar y no es posible abandonar el recinto hospitalario durante el turno de trabajo. Respecto a los pacientes y sus familiares, este Ayuntamiento debería recordar que acudir a un centro sanitario público no es una elección, es una necesidad vital y no es equiparable a ir de compras o pasear.

La zona alrededor del hospital no se ajusta a los motivos que aduce el Ayuntamiento para privatizar el aparcamiento de "falta de rotación", no hay coches estacionados de manera prolongada, ni es una zona comercial ni de ocio. Instamos a la alcaldesa a que lo compruebe personalmente: la mayor afluencia de coches es por las mañanas, fundamentalmente de trabajadores y pacientes que viven en el Área Metropolitana, y en la tarde y noche los profesionales de turno y familiares que acompañan a los pacientes ingresados, y necesitan coche al no tener una combinación adecuada para llegar al hospital.

Desde la Junta de Personal se le solicita a la alcaldesa que retire de inmediato el proyecto de "privatización del aparcamiento" de la zona alrededor del hospital, que lo único que va a conseguir es complicar la vida de los trabajadores que acuden a diario a su puesto de trabajo y a los pacientes y usuarios que acuden a un centro sanitario, ya de por si sometidos a suficiente estrés. Entendemos que no debe hacerse negocio con la salud y tener más humanidad.