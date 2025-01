The Jesus and Mary Chain, The Lemon Twigs y The Gulps completan la programación musical de Degusta Fest 2025

Discos Bora Bora ha acogido este jueves 30 de enero la presentación del cartel musical completo de Degusta Fest 2025. El encuentro, que combina música y gastronomía en una experiencia inigualable, ha dado a conocer los nombres de las bandas que completan el programa de conciertos. The Jesus and Mary Chain, The Lemon Twigs y The Gulps se suman a los artistas de renombre ya anunciados en diciembre: Wilco, Love of Lesbian, Nada Surf, Carolina Durante y León Benavente. Con este anuncio Degusta Fest promete lo mejor del indie rock, pop noise, post-punk y rock and roll nacional e internacional.

El festival, que tendrá lugar los días 27 y 28 de junio en Fermasa (Armilla – Granada), combina la programación artística con una propuesta gastronómica de primer nivel. Contará con reconocidos chefs locales y nacionales que participarán con charlas motivacionales e informativas, compartiendo su trayectoria y pasión. Los asistentes podrán degustar creaciones exclusivas y una propuesta culinaria innovadora, alejándose de la oferta convencional de los grandes festivales, en una experiencia gourmet diseñada para maridar con la música de sus artistas favoritos.

La presentación ha contado con la participación de Loli Cañavate, alcaldesa de Armilla, quien ha destacado que “un evento así sitúa a Armilla en el centro de la agenda cultural y gastronómica de nuestro país, nos ayuda a reforzar la identidad de nuestra ciudad como un referente metropolitano en el ámbito de la música y de la cultura con valores que compartimos plenamente”, “Armilla se prepara para recibir a miles de personas en un evento que, sin duda, marcará un antes y un después en nuestra oferta cultural” ha remarcado.

Por su parte, Genoveva Ferragut, responsable de comunicación y relaciones externas de Cervezas Victoria - patrocinador principal del festival -, ha agradecido “a la organización el proyecto y a la ciudad la buena acogida de la marca con el crecimiento que llevamos experimentando los últimos años, por ello apoyamos este tipo de eventos que conjugan a cultura y gastronomía, además de promover la sostenibilidad y la inclusión social. Valores relevantes para Cervezas Victoria.

Pepe Rodríguez, director de Proexa y promotor de Degusta Fest, ha trasladado la satisfacción que supone para la organización la incorporación de “un cabeza de cartel absolutamente legendario como The Jesus and Mary Chain en la que será su primera actuación en Andalucía, así como a un grupo americano, tan interesante y en claro ascenso como son The Lemon Twigs; y, por supuesto, a una banda que se reincorpora al panorama nacional como The Gulps”, “Así, Degusta Fest va tomando forma y pronto anunciaremos los nombres de las estrellas de los fogones que acompañarán a estas estrellas musicales y con el que esperamos cumplir con las expectativas de esta primera edición de Degusta Fest”, ha añadido.

Finalmente, Javier Sola, cantante de The Gulps - que han ofrecido una breve actuación en semiacústico tras la presentación - ha compartido su ilusión por tocar en la que ahora es también su ciudad “Tocar en Degusta Fest es la materialización de lo bien acogidos que nos hemos encontrado en una ciudad que tanto inspira nuestra música, Granada. Después de casi un año de parón nos da muchísima felicidad volver al barro formando parte de un cartel con artistas de esta talla”.

En esta cita, la organización también ha presentado los abonos VIP del festival (145€ + GG) que incluyen acceso todos los días a zona VIP con barra exclusiva, consumiciones, tapas, acceso a todas las actividades diurnas (aforo limitado) y merchandising del festival.

Degusta Fest surge como un festival para todos los sentidos donde la música muerde y los sabores bailan. Cuenta con la colaboración de Fermasa y el Ayuntamiento de Armilla y el respaldo de Cervezas Victoria y doctortrece como principales patrocinadores del festival.

Wilco

La banda de Chicago regresa a Europa con ‘Cousin’, un álbum que explora la conexión humana, el tiempo y la incertidumbre moderna con un sonido más experimental. A este trabajo le acompaña el EP ‘Hot Sun Cool Shroud’ de 2024, consolidando su evolución artística. En 2025, Wilco también lanzará la reedición de ‘A Ghost Is Born’, con material inédito y un álbum en vivo.

The Jesus and Mary Chain

Los escoceses celebran 40 años de carrera con ‘Glasgow Eyes’, su primer álbum en siete años. Grabado en el estudio de Mogwai en Glasgow, el disco mantiene su esencia de guitarras y electrónica, incorporando influencias como el jazz. La banda acompañará este lanzamiento con una autobiografía, un documental y una gira mundial.

Love of Lesbian

La banda indie española llega a Degusta Fest con ‘Ejército de Salvación’, un disco que rinde homenaje a la amistad y la lealtad. Con ‘La Hermandad Tour’, celebran 25 años de carrera con una potente mezcla de pop y rock, en una gira que promete emoción y energía.

Carolina Durante

Presentando ‘Elige tu propia aventura’, su nuevo disco está cargado de frescura y letras que retratan la vida cotidiana. La banda madrileña llevará su gira a España y Latinoamérica, apostando por una conexión vibrante con el público en cada concierto.

The Lemon Twigs

Los hermanos D’Addario presentan ‘A Dream Is All We Know’, un álbum que combina el sonido de los años 60 y 70 con un enfoque moderno. Producido en su estudio de Brooklyn, el disco destaca por su energía y melodías cuidadas, consolidando a The Lemon Twigs como una de las bandas más prometedoras del momento.

León Benavente

Con ‘Nueva Sinfonía sobre el caos’, la banda reflexiona sobre la incertidumbre de los tiempos actuales. Su gira los llevará por distintas ciudades, reafirmando su capacidad para sorprender con su potente mezcla de melodías y letras profundas.

Nada Surf

Los neoyorquinos llegan a Granada con ‘Moon Mirror’, un trabajo que mantiene su sonido melódico y emocional. En su gira, combinarán lo mejor de su legado con nuevas canciones, ofreciendo a su público un recorrido lleno de nostalgia y emoción.

The Gulps

Representados por Alan McGee - descubridor de grandes hitos del género como Oasis, Jesús and Mary Chain o My bloody Valentine - The Gulps ha destacado en la escena británica por su energía arrolladora. Tras una pausa en 2024, regresan en 2025 con nueva música producida por Youth y Mike Chapman, reafirmando su lugar en el indie rock.

Entradas y más información del Degusta Fest en la Red Ticketmaster (https://www.ticketmaster.es, 932 514 228 o FNAC) y en la web www.degustafestival.es.