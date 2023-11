Los perros son un miembro más de las familias y, por ello, su alimentación es un factor importante a tener en cuenta para que crezcan sanos, fuertes y alegres. Sin embargo, ¿cómo se puede saber qué pienso es bueno y cuáles no lo son? La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) ha elaborado un análisis entre 27 de estos productos para ayudar a decidir a la hora de hacer la compra. Hay varios que, tras su estudio, resultan "muy recomendables", pero tres "no llegan al mínimo de calidad exigible" y dos presentan "deficiencias nutricionales". Elegir bien entre los de buena calidad, afirma la entidad, "supondrá un gran ahorro, hasta los 665 euros".

En primer lugar, la OCU subraya la importancia de dar todos los días a los perros "la misma buena comida". "El perro es, sin duda, el animal de compañía favorito y en muchas casas forma parte del hogar como un miembro más. Le llevas al veterinario, juegas y sales con él de paseo y no escatimas mimos a tu mascota. Pero, en cuanto a la alimentación se refiere, no hay que extralimitarse: no es bueno que los perros se alimenten como los humanos", apunta.

De hecho, aclara que los perros "no necesitan una dieta variada". "Lo ideal es que el perro reciba todos los días la misma comida, en el mismo sitio, en el mismo recipiente y a la misma hora. En caso de tener que cambiar de pienso, ya sea por razones fisiológicas (edad del animal, gestación) o por una enfermedad, es necesario un periodo de transición durante el cual se deben mezclar los dos tipos de piensos, el viejo y el nuevo, en proporciones diferentes hasta llegar a uno solo".

La OCU también recomienda ajustar la ración de pienso, pues "las necesidades nutricionales de los perros dependen del tamaño (según la raza), edad, actividad física y posible presencia de patologías". "El pienso debe aportar la suficiente energía, proteínas, ácidos grasos, hidratos de carbonos, vitaminas y sales minerales. Todo esto acompañado de agua: el agua es vital para los perros: una pérdida del 10-15% del agua corporal puede ser letal. Los fabricantes suelen indicar el tamaño de la ración para poder cubrir las necesidades del perro, en algunos casos incluso lo adaptan a la actividad física del animal. Para un perro de 10 kg, la ración media está en torno a 140-190 g diarios. De todas formas, el dueño debe estar atento al peso de su mascota y vigilar si se produce una ganancia o pérdida importante de peso, pues significaría que la ración o el tipo de pienso no se ajusta a las necesidades del animal", abunda.

"Los perros que solo se alimentan de pienso tienen que tomar un 'pienso completo', con una composición nutricional correcta para sus necesidades vitales diarias sin que sea necesario ningún aporte extra. Así se supone que son los 27 piensos que OCU ha analizado: el laboratorio nos da la respuesta", incide la OCU.

Dos productos con deficiencias nutricionales

Del estudio realizado por la OCU sobresale que existen "dos productos con deficiencias nutricionales". "Compy Supreme Pollo, fruta y verduras de Mercadona no alcanza el mínimo de grasas, una fuente importante de calorías, pero sobre todo de ácidos grasos esenciales como el ácido linoleico. Brekkies Delicious Buey no incorpora la cantidad mínima imprescindible de metionina, un aminoácido básico en la dieta de un perro", argumenta la entidad.