Sindicatos llaman a la salir a la calle el 1 de mayo en Granada, que acoge el acto central de Andalucía

Los sindicatos CCOO y UGT han llamado este viernes a la ciudadanía a salir a la calle el próximo 1 de mayo, Día Internacional de los Trabajadores, cuando Granada acogerá el acto central de Andalucía con una manifestación que, bajo el lema 'La solución: subir los salarios, contener precios y más igualdad', partirá a las 12,00 horas de los jardines del Triunfo y en la que participarán las secretarias generales de UGT y CCOO en Andalucía, Carmen Castilla y Nuria López.

El secretario general de UGT Granada, Juan Francisco Martín, ha señalado que este será un Primero de Mayo "de orgullo y celebración por todo lo conseguido durante los últimos años" pero en el que también hay que salir a la calle para plantear los retos de futuro.

Entre las reivindicaciones pendientes, ha citado la segunda parte de la reforma laboral para continuar creando empleos "dignos" y mejorando la calidad del despido; e impulsar que aumenten los salarios y se mantenga el poder adquisitivo de la clase trabajadora ante el continuo aumento de los precios, a fin de evitar un empobrecimiento de la mayoría social.

Por otro lado, ha afirmado que la patronal debe ser consciente de que si no hay acuerdos para renovar los convenios la situación de conflictividad va a crecer de manera "exponencial". En este sentido, ha señalado que el objetivo es la inclusión de cláusulas de revisión salarial en los convenios, en tanto que solo el 16 por ciento de los trabajadores cuentan con cláusula de revisión y los principales problemas se plantean en las empresas donde la representación sindical es escasa o no hay.

Otras de las reivindicaciones de este Primero de Mayo es que el Gobierno haga realidad su compromiso de que el Salario Mínimo Interprofesional se sitúe en 1.064 euros; seguir avanzando en igualdad e impulsar la seguridad y salud en el trabajo.

Por su parte, el secretario general de CCOO Granada, Daniel Mesa, ha recordado que en Granada se celebra el acto central de Andalucía y ha hecho "dos reivindicaciones urgentes": la contención de los precios y la subida de los salarios.

"Es imprescindible garantizar el poder adquisitivo de los hogares, especialmente de aquellos con menos recursos, de ahí la importancia de las subidas del salario mínimo interprofesional (SMI) y de las pensiones referenciadas al incremento del coste de la vida, en un momento en el que elementos básicos de la cesta de la compra como la electricidad, los carburantes o los alimentos registran fuertes subidas de precios, empeorando las condiciones de vida de la población", ha dicho.

En su opinión, el Estado debe tomar medidas para que la ciudadanía no se empobrezca y ha exigido a las empresas que se sienten a negociar convenios colectivos y aumentos de salarios. "No vamos a firmar ni un convenio que no contenga una cláusula de revisión salarial para dejar de perder poder adquisitivo", ha advertido.