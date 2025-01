Sima Granada se la juega en casa ante Social Energy de Alcalá de Guadaíra

Sima Granada FS y Social Energy se verán las caras este domingo en un encuentro crucial para los rojiblancos en su lucha por la permanencia. Si bien Alcalá no parece ser un rival directo en esta lucha, sí es un rival ante el que los nazaríes pretenden poner fin a la mala racha de siete derrotas consecutivas.

El cuadro granadino firmó una buena primera parte en La Salobreja en el primer partido de la segunda vuelta, pero con poca pólvora y una losa anímica que hizo cruel el marcador final en el triunfo Jaén Paraíso Interior B por 9-2. El Sima quiere recuperar las mejores versiones de José Caler o los hermanos Lara para reencontrarse con la victoria en Núñez Blanca por vez primera desde el 19 de octubre.

Por su parte, la irregularidad ha sido el denominador común del Social Energy en las primeras 16 jornadas de competición. Los 24 goles de Emilio Buendía, quizás el mejor ariete del Grupo 5, han permitido una cierta tranquilidad clasificatoria a los sevillanos, pero tratarán de romper una racha muy negativa de cuatro derrotas seguidas. A pesar de ser undécimo, el Social Energy es el sexto equipo que más goles mete en esta liga, pero también el segundo que más recibe (77), solo por detrás del Sima (100).

Rafa Romero, técnico rojiblanco, espera poder salir de la mala racha ante otro rival que no llega en su mejor momento: «Nos enfrentamos dos equipos con una racha similar; una racha negativa que nos lleva varias jornadas sin conocer la victoria y somos dos equipos necesitados. Alcalá es un equipo que a priori debería estar entre los seis primeros de la categoría y, sin embargo, no están teniendo una temporada como habían planificado; y nosotros, que teníamos como objetivo estar luchando por evitar el descenso, a día de hoy no estamos cumpliendo. Es un duelo vital en el que ambos nos jugamos mucho y es una nueva oportunidad para intentar conseguir esos tres puntos delante de nuestro público que nos encaminen a lograr el objetivo de la permanencia en la categoría. El equipo cuenta con las bajas significativas de Kiko Lara y Carlos Lara, pero el refuerzo de Sergio Cobo, un jugador que procede del filial del Avanza Jaén y que se ha incorporado esta semana a la disciplina de Sima Granada».

Por su parte, el Detugra RL, líder de División de Honor Andaluza Femenina, recibirá el sábado (16:00) a la UD Maracena. El Terceto Granada, juvenil masculino, buscará asentarse en los puestos de playoff y visitará, el mismo día y a la misma hora, al Adecor FS cordobés, actual segundo clasificado en División de Honor.