"Si se produce la huelga del transporte lo pasaremos muy mal todos”

Pasan los días y la huelga del transporte prevista en España para el 20, 21 y 22 de diciembre sigue en pie. Patronal y Gobierno mantienen vivas las negociaciones, pero el acuerdo todavía no llega. Este miércoles, hay organizada en Madrid una manifestación de camiones por las calles de la capital y las organizaciones empresariales han llegado a lanzar el órdago de establecer un cierre patronal indefinido. GranadaDigital ha contactado con dos empresas granadinas, Lyburna Delivery S.L Amazon DSP y Lanjatrans, para conocer su punto de vista de este conflicto y sus posibles consecuencias para sus actividades.

Jesús Morente es director de recursos humanos y administración de Lyburna Delivery S.L Amazon DSP, empresa granadina que opera para el gigante de la distribución. El responsable ha vivido desde dentro el exponencial crecimiento que ha experimentado el sector desde la llegada del Covid-19. Jesús también es consciente de las dificultades existentes que han provocado la convocatoria de la huelga por parte de la Confederación Española de Transporte de Mercancías.

Reclamaciones del sector

Una de las reivindicaciones del colectivo es aplicable a toda la sociedad, pues hace referencia a la subida del precio del combustible, un aspecto que incrementa los costes de la actividad del transporte de forma notable. “Está haciendo mella”, apunta Morente, que explica que para los autónomos “tiene que ser muy difícil” lidiar con ello. “El coronavirus ha aportado más conciencia respecto al precio de las cosas”, asegura.

Otras peticiones de la patronal en la negociación es que se prohíba que los conductores realicen la carga y descarga de las mercancías o la construcción de áreas de descanso más seguras. “Hay precariedad, poca seguridad y exposición a polizones”, detalla Jesús, que cuenta también con experiencia en el sector de la logística más pura gracias a su paso por la empresa malagueña Acotral.

Otro punto importante en las conversaciones entre el Ejecutivo y los representantes de los transportistas es la ‘Euroviñeta’, un sistema de peaje determinado que se establece para poder hacer uso de infraestructuras y se aplica a los vehículos con un peso superior a doce toneladas. La UE aprobó en noviembre su reforma con la intención de cambiar la tasa calculada en función del tiempo de conducción por otros factores como la distancia o las emisiones de dióxido de carbono. Este sistema no ha entrado en vigor todavía, pero desde la patronal se exige al Gobierno que no se aplique esta tasa. “Esto es más habitual en el norte”, explica Jesús, por lo que la ‘Euroviñeta’ no tiene especial incidencia para Granada.

Fechas duras para la huelga

“Nos olvidamos de que este sector nos sacó adelante”, asevera el integrante de Lyburna Delivery S.L Amazon DSP, que señala que si la huelga se produce “lo pasaremos muy mal todos” porque se da en “un momento de producción más alto” pese a que haya mercancías que se encuentran ya en stock. Jesús recuerda que la pandemia ha servido también para demostrar que la falta de industria es perjudicial para ocasiones como esta.

El gigante Amazon cuenta con sus propios contenedores para sus productos, pero el transporte posterior es ajeno y ahí entran en juego negocios como esta empresa granadina, que no detendrá su actividad, pero esta puede verse perjudicada si se producen cortes.

Lanjatrans si secundaría el paro

Lanjatrans es una empresa granadina de transportes nacionales e internacionales. También prestan servicio de almacenaje y distribución en España. Rafael Zurita es el jefe de transportes de la compañía, que transporta varios tipos de mercancías como agua, papel, acero y alimentos. Su cuya mayor preocupación actualmente son los altos precios del carburante, imprescindible para el funcionamiento de los camiones.

La subida del coste de los combustibles es, sin duda, lo que más les afecta. “El carburante pesa aproximadamente un 30% de la cifra de negocio y en lo que va de año ha subido más de un 36%", añade Zurita. Pero no solo ha subido el combustible, el jefe de transportes dice que también han subido los neumáticos, el combustible plus y los recambios: "El carburante en noviembre del pasado año respecto a este ha subido un 36%, el combustible plus ha subido un 125% y los neumáticos y recambios más de un 20%. En general toda la materia prima ha subido de precio y es algo que afecta a todos los sectores, no solo a Lanjatrans".

Respecto a las reivindicaciones del sector, que piden que las áreas de servicio sean seguras, desde la empresa granadina afirman que ese tema no es nuevo y que se lleva reclamando desde hace varios años. "Se pide que haya más áreas y que sean seguras", apostilla Zurita. En relación a la huelga convocada para los días 20, 21 y 22 de diciembre, Lanjatrans la secundará si finalmente se produce.