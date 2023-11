'Salud a todo Twitch' profundiza en la necesidad de hablar y aceptar la muerte

"No se puede cambiar la realidad, la muerte llega a todos". Para muchas personas es difícil aceptar que un día la vida acabará. La idea de morir puede ser un pensamiento angustioso, terrorífico y puede generar un malestar existencial difícil de combatir. Sin embargo, los expertos recalcan la necesidad de "normalizar" este acto que, tarde o temprano, llegará a todo el mundo, nadie está a salvo de la muerte, es por ello que lo más importante es llegar al final del trayecto con la mayor concienciación, tranquilidad y aceptación de este proceso.

Salud a todo Twitch ha versado este miércoles sobre la muerte o, más bien, sobre la "buena muerte", la eutanasia, los cuidados paliativos y todos los factores que giran entorno a los últimos días de vida de las personas. Para ello, Joan Carles March, profesor de la Escuela Andaluza de Salud Pública, ha contado con tres expertos en la materia con los que ha mantenido una extensa conversación. Enric Benito, médico experto en cuidados paliativos ha sido el primer invitado en 'Salud a todo Twitch' de este miércoles para hablar sobre la aceptación de la muerte y cómo los cuidados paliativos son fundamentales para ayudar a las personas a tener una "buena muerte".

El paliativista, participante además en la película documental sobre la amistad y la muerte 'Hay una puerta ahí', cuenta que "lo peor que puede pasar es morir solo, con dolor o con miedo. Si puedes ayudar a transformar la incertidumbre en una cierta confianza, esto es un trabajo increíble. Ayudar a morir bien es posible. La gente muere, es lo normal, el problema es que no se sabe qué pasa o a dónde se va, por eso se quiere evitar. Morir no duele, puede doler la enfermedad que te lleva a ese proceso. Los cuerpos duelen y las personas sufren, pero se puede controlar con fármacos, lo que no se controla con fármacos es el sufrimiento existencial que se crea uno cuando no quiere aceptar la realidad".

Montse Esquerda, pediatra, licenciada en Psicología, directora general en Instituto Borja de Bioética de la Universidad Ramon Llull y autora del libro 'Hablar de la muerte para vivir y morir mejor', ha sido la segunda invitada al programa de Joan Carles March. Esquerda comenzó su intervención desarrollando que "la muerte se vive culturalmente. Nuestra sociedad no nos enseña a lidiar con la muerte. Todo nuestro entramado sociocultural nos ha dado como unas gafas de sol para mirar a la muerte y nuestra sociedad las ha perdido, por eso nuestra cultura debe reaprender a hablar de la muerte, recuperar esas gafas de sol que nos ayuden a hablar de ella".

Durante su intervención en el 'Salud a todo Twitch' de este miércoles, Montse Esquerda también resaltó la necesidad de "hablar sobre la muerte, cómo queremos que sean nuestros últimos días, cómo queremos que sea nuestro funeral, qué canción queremos que suene. También se puede hablar sobre qué pensamos que es morir. Poco a poco vamos volviendo a hablar sobre este tema, pero mi sensación es que es de esas cosas que nos dan más miedo antes de que sucedan que cuando realmente pasan. Es importante hablar porque el dolor compartido es dolor reducido, esa angustia existencial se reduce cuando es compartida".

Por último, Joan Carles March también tuvo una extensa conversación con Juan Carlos Siutana, filósofo, profesor de filosofía moral de la Universidad de Valencia y autor de diversos libros como 'Voluntades anticipadas'. Esta charla y sus reflexiones, al igual que las anteriores, se pueden escuchar al completo en el vídeo que se adjunta en esta noticia, así como en el canal de Twitch de GranadaDigital y en Youtube y Facebook de este medio.