Salud a Todo Twitch ha mostrado este miércoles otra cara de la prostitución. El programa conducido por Joan Carles March ha puesto sobre la mesa el enfoque de la salud dentro de prácticas delictivas como la trata de mujeres. Para ello, ha contado con la aportación de diversos participantes conocedores del funcionamiento del mundo de la explotación sexual, que tiene al porno como hilo introductorio a la propia prostitución.

El directo, emitido en YouTube, Facebook y Twitch, ha comenzado con Mabel Lozano, directora de cine que ha dado visibilidad a la problemática de la explotación sexual a través de su trabajo detrás de la cámara, una etapa de su vida que ha llegado después de su polifacética trayectoria, en la que ha ejercido de actriz, modelo o escritora. Lozano ha hablado sobre ‘Ava’, un documental sobre la explotación sexual de mujeres con discapacidad. "Es algo inédito", según la directora, quien ha puesto el foco sobre comportamientos deleznables como la obligación de consumir drogas que reciben mujeres que trabajan en prostíbulos.

"Yo no hago pornografía del sufrimiento"

"Los entornos de la prostitución son deshumanizantes", ha expresado la activista, que a lo largo del rodaje de 'Ava' ha conocido numerosas historias que ponen la piel de gallina. "Yo nunca hago pornografía del sufrimiento porque nos anestesia como seres humanos. Utilizo recursos estéticos y busco la belleza para contar el dolor y crear un pensamiento crítico", ha manifestado.

La enriquecedora conversación entre Joan Carles March y Lozano ha tenido como guinda el tráiler de 'Ava', en el que se muestran testimonios sobre la historia de Ava, la menor que protagoniza esta película documental en la que se relata su historia dentro de una casa que ejercía como burdel.

El segundo tramo del contenido ha tenido como invitada a Ana de Miguel, filósofa y profesora de la Universidad Rey Juan Carlos. La docente no ha tenido problema en iniciar su participación hablando de la práctica sexual del bukake, en la que numerosos hombres eyaculan sobre la misma mujer. "Eso no sucede al revés", ha señalado Ana de Miguel, que ha insistido en que eso no entra en su imaginario. A su juicio, los avances que ha experimentado la sociedad en liberación sexual han tornado en una "cosificación" de la figura femenina. "Es una industria que se dirige a los hombres para hacerles ver que la sexualidad guay no es en términos de igualdad", ha asegurado.

La profesora ha reiterado que los hombres de su época "no sabían lo que era un bukake" y "no lo habían pedido", por lo que considera que se ha dado "una manipulación de su sexualidad". Ana de Miguel también ha explicado a Joan Carles su perspectiva sobre la violencia que se ejerce, como si existiera justificación, dentro de las relaciones sexuales. La docente y Joan Carles han puesto sobre la mesa algunos ejemplos de acciones habituales que se dan en la sociedad como la contratación de una estríper.

Diferentes sistemas de prostitución

A la charla se han incorporado Lluís Ballester, docente de la Universidad de las Islas Baleares, y Belén Matesanz, Enfermera y coordinadora autonómica de Médicos del Mundo en las Islas Baleares. Lluís Ballester ha arrancado su primera intervención hablando sobre la mercantilización del sexo y el abandono de las relaciones tradicionales. "Hay una guerra cultural y hay una práctica perfeccionada gracias a internet", ha apostillado.

El profesor de la Universidad de las Islas Baleares ha ahondado en las diferentes prácticas existentes en los "diferentes sistemas de prostitución", como la oferta dada en "catálogos digitales", un aspecto potenciado por la pandemia. Ballester ha señalado una realidad complicada presente tras los anuncios presentes en las web de pornografía, en las que se trata de seducir a sus visitantes para una posterior captación como clientes de la prostitución.

Por su parte, Belén Matesanz, ha desgranado numerosos "datos desgarradores" acerca de la prostitución, algunos de ellos pertenecientes a países en los que esta práctica está legalizada. La profesional sanitaria ha hecho hincapié en el enorme impacto emocional que soportan, pues, a pesar de ser las víctimas, también cargan con la cruz de ser estigmatizadas. "Es complicado, pero también esperanzador, trabajar con ellas y ver su resiliencia", ha comentado.

El último bloque ha contado con la aportación de Carmen Fernández, médica de familia e integrante de la Sociedad Española de Medicina de Familia y Comunitaria, y María del Mar Ramos, psiquiatra del Hospital del Vall d'Hebrón. La salud mental ha cobrado más protagonismo en este tramo del programa, en el que María del Mar ha explicado el funcionamiento de las rutas migratorias en las que se captan mujeres para la trata. Joan ha despedido el programa con un fragmento del documental 'pornoXplotación: migrando a las fronteras digitales', dirigido por Mabel Lozano.