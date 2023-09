'Salud a todo Twitch' analiza las causas y prevenciones del suicidio juvenil

'Salud a todo Twitch' ha profundizado este jueves en los motivos y las situaciones que rodean al suicidio en la población juvenil. El programa emitido en el canal de Twitch de GranadaDigital y presentado por Joan Carles March, doctor en Medicina y profesor de la Escuela Andaluza de Salud Pública, ha contado con varios profesionales en este ámbito para debitar sobre los ejes que vertebran esta cruel realidad cada vez más conocida y menos tabú. La lista de invitados ha estado compuesta por Jose Antonio Luengo, presidente del colegio de psicólogos de Madrid; Miguel Guerrero, Coordinador de la unidad Ciceron; Eva Carretero, directora de ISNISS; Daniel López, presidente de Papageno; Diana Diaza, coordinadora de líneas de ayuda de ANAR; Luis Fernando López, director de Isniss; Cristina Yebra coordinadora del proyecto Zoe de Diaconia y Pilar Baraza, enfermera del SAS que trabaja en el entorno escolar.

La primera intervención del programa ha estado protagonizada por José Antonio Luengo, presidente del Colegio de Psicólogos de Madrid, quien ha explicado el dolor que los chicos y chicas pueden llegar a sufrir en su adolescencia y cuál debe ser la respuesta de la sociedad y de sus padres.

En primer lugar, Luengo ha detallado que los jóvenes "están aprendiendo a vivir, aprendiendo qué son las relaciones interpersonales, a convivir con su propio yo y con las relaciones sentimentales. Acaban de ser niños, ahí lo entendían todo, pero ahora empieza el sentimiento abstracto y eso cuesta entenderlo, por eso sufren. Viven un dolor que los llega a colapsar, que les impide seguir, incluso llegan a decirte que cuando se acuestan ese dolor les hace pensar que no van a ser capaces de levantarse a la mañana siguiente". Con la explicación de lo que experimentan los adolescentes, el presidente del Colegio de Psicólogos de Madrid matizó que "no se tiene por qué tratar de una enfermedad, de un trastorno psicológico. El suicidio como fenómeno no está vinculado siempre a la enfermedad mental. Ellos viven un desorden en su vida, en sus sentimientos, algo muy habitual en esta etapa. Es por eso que deben entender que hay que saber vivir con la adversidad, combatiendo y viviendo con el conflicto. El dolor nos puede llevar a la capacidad de resistir el dolor".

Miguel Guerrero, referente de la Unidad Cicerón del Hospital Virgen de la Victoria de Málaga y del Hospital Costa del Sol ha puesto el foco en la sociedad que actualmente rodea los jóvenes, "obsesionada con la idea de felicidad". "Ahora es la dictadura de la felicidad. No se puede tolerar el sufrimiento o el dolor. Esto no es bueno para la salud mental. Los jóvenes tienen que enfrentar las adversidades y nosotros tenemos que entrenarlos para que sepan afrontar estas situaciones, momentos complicados como puede ser la pérdida del primer amor". En la misma línea, Luengo señala que "los adolescentes tienen una gran presión por ese mundo perfecto, esa idea de felicidad absoluta, esa obsesión de vivirlo todo al máximo. Todo esto está haciendo mucho daño a los chicos y chicas, les impide crecer con la naturalidad de que vivimos en un mundo en el que nos vamos a caer y nos tenemos que levantar".

Guerrero ha señalado en el programa dirigido por Joan Carles March los grupos de jóvenes sobre los que hay que poner una mayor atención al ser colectivos especialmente vulnerables. Entre ellos se encuentran, "los chicos con problemas del desarrollo, con enfermedades físicas o mentales; los chicos que se han visto expuestos a un suicidio de un familiar directo; aquellos chicos que se identifican con minorías sociales como los migrantes o el colectivo LGTBI que pueden vivir situaciones de rechazo y, sobre todo, aquellos chicos que tienen una historia repetida de autolesiones. Aquí es donde hay que poner más el foco porque predisponen al suicidio en la vida adulta, en especial, esos chicos que han sufrido casos de violencia como el bullying".

En cuanto a la actuación por parte de los padres de estos menores o de su entorno más cercano como profesores o amigos, ambos expertos hablan de la necesidad de hablar abiertamente sobre este problema. Luego señala que en muchas ocasiones "es más importante el silencio, estar a su lado, escucharlos y que sepan que no se les va a juzgar. Cada uno vive su realidad. Es importante saber esto para que ellos sepan que son comprendidos. No podemos decirles que no se preocupen y que nosotros ya hemos pasado por eso y sabemos que lo van a superar. Eso ellos no se lo van a creer".

En la misma línea, Guerrero enfatiza en la necesidad de establecer unos planes de seguridad para "estos chicos que han manifestado su intención suicida. Sentarlos en un espacio amable, que se pongan en marcha técnicas de distracción, amigos con los que puedan socializar cuando estén en situación de crisis e incluso facilitarles el número de profesionales con los que ponerse en contacto cuando estén en ese momento de crisis".