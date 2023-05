Salud acuerda retirar la atención primaria de la orden de tarifas y renovar a 12.000 eventuales

El Servicio Andaluz de Salud (SAS) y los sindicatos CSIF, CCOO, UGT y Satse han alcanzado un principio de acuerdo sobre atención primaria durante la sexta reunión de la mesa técnica, que contempla, entre otras cuestiones, retirar este nivel asistencial de la orden de tarificación y la renovación hasta septiembre de los 12.000 eventuales cuyos contratos finalizan en junio, y abrir un ámbito de negociación sobre su estabilización. Quedan desconvocadas de este modo las movilizaciones previstas para este jueves ante centros de salud de toda Andalucía, a la espera de la firma de un texto definitivo de este acuerdo que debe ratificarse en Mesa Sectorial de Sanidad el próximo 22 de mayo.

Sin embargo, el Sindicato Médico Andaluz (SMA), que no ha dado el visto bueno al acuerdo de la mesa técnica de este miércoles, ha dicho que "seguirá con las movilizaciones mientras sea necesario", y han incidido en la necesidad de que la Administración "aplique el acuerdo de limitación de agendas en todos los centros de Andalucía" y contemple "la equiparación salarial entre el médico de familias y el médico de atención primaria", entre otras reivindicaciones.

Además, en la mesa técnica, en la que también se ha llegado a un acuerdo sobre la modificación del modelo de carrera profesional, se ha acordado, según informa CCOO, que Andalucía dedicará, al menos, el 25% del presupuesto del sistema sanitario público de Andalucía a la atención primaria, así como al reducción de forma progresiva de los cupos máximos a 1.300 tarjetas sanitarias en médico de familia y de enfermería --con el objetivo de seguir reduciéndolas a 1.200 a cinco años-- y de 900 tarjetas en pediatría.

También se ha acordado la limitación de agendas para todos los profesionales. De inmediato, se han reducido las agendas para médico de familia a 35 citas y para pediatría a 25, incluyendo todo tipo de consultas, mientras que para el resto de categorías --enfermería, fisioterapia, trabajador social, técnico de rayos-- se constituye una mesa técnica para determinar a qué número de citas se reduce su agenda.

Igualmente, el acuerdo contempla, entre otras cuestiones, la actualización de los puestos de difícil cobertura (PDC), tanto de los hospitales comarcales como de las zonas básicas de salud y los dispositivos de atención primaria, incluyendo zonas de trabajo social (ZTS) y de especial aislamiento, así como el aumento de plantilla en 411 administrativos, uno por zona básica o centro de salud, con el objetivo de reducir cargas burocráticas de las consultas.

Se incluirán en plantilla 411 plazas de enfermera especialista comunitaria; aumentará la plantilla de rehabilitación, así como la plantilla de enfermera escolar hasta 411 plazas; se mejorará las ofertas a los EIR que terminan su especialización; se incorporará el podólogo a la plantilla del SAS; se equipará las condiciones y retribuciones de los equipos móviles y movilizables (SUAP) con las del 061; o se aumentarán las plantillas de los que equipos de salud mental en atención primaria.

Asimismo, los sindicatos han informado que se ha alcanzado un acuerdo de mejoras de carrera profesional para todos los trabajadores del SAS que incluye el facilitar el acceso a niveles superiores para todas las categorías, ha indica UGT en nota de prensa, mientras que CCOO ha precisado que habrá "una doble vía: una carrera simplemente por tiempo trabajado --con una reducción de las cantidades que se cobran actualmente en cada nivel de carrera-- y, otra, por un procedimiento de evaluación, manteniendo las retribuciones actuales de cada nivel".

Este doble acuerdo llega después de seis reuniones de la mesa técnica de atención primaria, la última de ellas el pasado 2 de mayo, un encuentro que acabó sin acuerdo tras casi diez horas de reunión, aunque los sindicatos CSIF, CCOO y UGT no retomaron entonces las movilizaciones para "dar un margen de confianza" a Salud. Finalmente, reanudaron sus protestas ante los centros de salud el pasado jueves tras el "silencio", señalaron entonces, de la Administración sanitaria respecto a las medidas que habían propuesto en las mesas de negociación para mejorar la atención primaria, unas protestas que finalmente han quedado desconvocadas esta semana.

"Satisfacción" de los sindicatos

Por parte de los sindicatos, el portavoz de la Federación de Sanidad y Sectores Sociosanitarios de CCOO Andalucía, Luis González, ha destacado que este pacto por la atención primaria "consigue mejoras importantes en el funcionamiento de nuestro servicio sanitario y para los trabajadores".

Al mismo tiempo, ha agregado, "hemos alcanzado también un buen pacto sobre carrera profesional que permitirá que miles de trabajadores accedan de una manera mucho más fácil, a veces solo por servicios prestados, y que los trabajadores más antiguos del SAS tengan una subida automática del 15% en sus salarios", ha precisado.

De otro lado, el secretario del Sector de Salud, Servicios Sociosanitarios y Dependencia de la Federación de Empleados y Empleadas de los Servicios Públicos (FeSP) de UGT Andalucía, Antonio Macías, ha mostrado su "satisfacción" por el preacuerdo, en el que "se cumplen los objetivos establecidos desde un principio", es decir, "la eliminación de la posibilidad de cualquier tipo de privatización de la atención primaria, un acuerdo global que mejorará este nivel asistencial y todas sus categorías, así como la accesibilidad de los pacientes a los centros".

No obstante, ha agregado que "estaremos vigilantes del cumplimiento de todos los aspectos negociados, ya que nuestro principal objetivo es que exista una sanidad pública de calidad, que solo es posible consiguiendo mejoras que repercutan en los profesionales y en la ciudadanía", han indicado desde UGT.

Desde CSIF-A, el presidente del Sector de Sanidad, Victorino Girela, también ha manifestado su satisfacción por haber alcanzado un principio de acuerdo que "incorpora muchas de las propuestas que hemos llevado a las mesas"; además, la retirada en la orden de tarificación de la parte que hace alusión a la privatización de la primaria "nos produce mucha satisfacción porque era una de nuestra líneas rojas".

"Y no solo la incorporación de plantilla, que para nosotros también ha sido un escollo importante, sino que además el modelo de carrera profesional se mejora, se flexibiliza y permite que todas las categorías profesionales puedan acceder a cualquiera de los niveles", ha agregado Girela.

Igualmente, el Sindicado de Enfermería, Satse, se ha mostrado satisfecho por la parte de la orden de tarificación, porque "era una de las líneas rojas marcadas

por esta organización sindical de cara a suscribir un acuerdo global por la mejora

de la atención primaria en Andalucía", al tiempo que ha destacado que el último texto planteado por la Administración "refleja en gran medida" sus

reivindicaciones". Ha valorado, además, "el talante negociador mostrado por la Administración sanitaria en las últimas semanas para incorporar propuestas de las organizaciones sindicales".

Sindicato Médico Andaluz: "El documento es un brindis al sol"

De otra parte, el presidente del SMA, Rafael Carrasco, ha apuntado que en la mesa de este miércoles la Administración "ha vuelto a poner sobre la mesa el mismo documento que ya habíamos rechazado en varias ocasiones por no abordar de forma concreta el problema de la escasez de médicos y no aportar soluciones a este respecto". "Este documento carece de informe presupuestario, adolece de una absoluta falta de concreción en las propuestas, y creemos que es un brindis al sol que no mejorará para nada la situación de la atención primaria en Andalucía", ha concluido.