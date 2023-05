'Salud a todo Twitch' pone en valor el trabajo de las enfermeras, un "pilar fundamental"

'Salud a todo Twitch' ha dado visibilidad este miércoles al trabajo de las enfermeras, cuyo Día Mundial se celebra este viernes 12 de mayo. El programa emitido en el canal de Twitch de GranadaDigital y presentado por Joan Carles March, doctor en Medicina y profesor de la Escuela Andaluza de Salud Pública, ha contado con la participación de varias profesionales, que han hablado sobre su labor y experiencia. El contenido íntegro del programa puede volver a verse en YouTube y en el Facebook y en el canal de Twitch de GranadaDigital.

Joan Carles March ha charlado en la primera parte de ‘Salud a todo Twitch’ con las enfermeras Felisa Gálvez y Mariló Ruiz Fernández, la presidenta saliente y la entrante de Andalucía de ASANEC, además de Sheila Sánchez, Esther Nieto y el enfermero Francisco Cegri. Esther Nieto ha destacado la importancia de las enfermeras “como promotoras de salud” y de que la ciudadanía aprenda a “autocuidarse”. Mariló Ruiz ha hecho hincapié en la necesidad de “hacerse visibles a la sociedad”, algo que considera “fundamental”. “Las enfermeras estamos aquí y ofrecemos cuidados avanzados en todas las edades. Trabajamos con población vulnerable y el tercer sector, asociaciones, para la prevención de la salud”, ha señalado.

Felisa Gálvez ha resaltado que las enfermeras enseñan “desde los cuidados básicos hasta los más complejos” y se encargan de “acompañar más de cerca a pacientes y familias con cuidados más complicados”. Sheila Sánchez ha remarcado que abordan situaciones complejas y que se han formado con formación sanitaria especializada, los que les hace ser “altamente competentes y eficientes”. Francisco Cegri, por su parte, ha comentado que las enfermeras están “en muchos sitios: en centros de salud, en centros escolares, en centros de día de personas mayores, etc”. Y también el final de la vida de las personas con su trabajo en los domicilios o en los hospitales. “Hacemos muchas cosas en el día a día y servimos para muchas cosas. Somos el profesional más eficiente. Cuidamos a las personas para que tengan un envejecimiento activo y saludable. En todas las etapas. Siempre estamos accesibles”, ha remarcado.

Joan Carles March ha recordado que el barómetro del CIS indica que las enfermeras son el profesional sanitario más valorado y sobre eso han dado su opinión los participantes en este primer bloque de la charla. Han destacado que “la empatía y cercanía” de las enfermeras posibilita que eso sea así. Y también han hecho hincapié en la importancia de la personalización de los cuidados, de que los pacientes sepan “quién es su enfermera” y de que haya más enfermeras, porque “los cuidados son imprescindibles en la población” y con el número que hay no pueden “llegar a todo”.

Sheila ha comentado también que es una profesión “que lleva muchos años, pero la formación aún es reciente” y tiene que “romper ese techo de cristal” porque la mayoría son mujeres. “Tenemos que mostrar y seguir mostrando a través de la investigación”, ha destacado. Además, ha subrayado que es importante que las enfermeras “se atrevan a asumir el liderazgo de ciertos procesos y trabajar en red con la comunidad”.

En el segundo bloque del programa han participado otro grupo de enfermeras formado por María Gil, Rosa María Merino, Yolanda Muñiz y Vania Yáñez. Todas ellas han coincidido en la importancia de “aumentar el ratio de enfermeras por paciente”, porque son “un pilar fundamental”, y de “la prevención de la salud” para que ella no se sobrecarguen tanto. Vania ha señalado que tienen que ser cercanas para que los pacientes confíen en ellas y María Gil ha subrayado que la enfermera tiene que dar las herramientas para que el paciente sea “autónomo e independiente”. Rosa María Merino ha apuntado que están para ayudar en domicilios a pacientes inmovilizados en la última fase de su vida, por lo que su labor es “fundamental”. Yolanda Muñiz, por su parte, ha incidido en que las enfermeras deberían tener cargos de dirección en los centros de salud, mientras que Vania ha señalado que tendrían que estar “en los grupos de trabajo, cuando se planifican estrategias y programas de salud para dar visibilidad al trabajo” que pueden llevar a cabo.

‘Salud a todo Twitch’ ha contado con otro bloque en el que han participado las enfermeras María Jesús Pagán y Soledad Gómez-Escalonilla y el enfermero Pedro García-Martínez, de la Associació Valenciana d'Infermería Familiar i Comunitària (AVAIFIC). María Jesús Pagán ha indicado que la enfermería tiene que “reflexionar sobre sus funciones y valía” y tener “un papel activo”. Soledad Gómez ha resaltado que es muy importante el trabajo de las enfermeras comunitarias y que promuevan el autocuidado de la población para que sea rentable para el sistema también. Pedro García, por su parte, ha lamentado que en muchas ocasiones están “dejando de ser líderes dentro de la comunidad” y que tienen “muchas capacidades, pero no saben pedirlas los gestores”. Todos han coincidido también en la necesidad de “aumentar el ratio de enfermeras por paciente”.

En la última parte de ‘Salud a todo Twitch’ han participado Olga Navarro, enfermera y autora del libro ‘Enfemeras visibles’, y José Ramón Martínez Riera, de la asociación de Enfermería Comunitaria. Olga Navarro ha dicho que las enfermeras siguen siendo invisibles y que hay “muchas cosas por cambiar” para que la sociedad las valore, pese a que hay muchas enfermeras que han luchado por dar visibilidad, como Isabel Zendal. José Ramón Martínez sí piensa que son “bastantes visibles”, aunque eso no quiere decir que no les quede recorrido. “Hay que seguir trabajando en algunos aspectos, como el acceso a puestos de responsabilidad. Que seamos referencia en los medios de comunicación. El problema es que los cuidados no están institucionalizados, no se evalúa el impacto del cuidado en la salud del paciente”, ha señalado. Ambos han insistido en la importancia de formar, divulgar e implicarse para ser visibles.