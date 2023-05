'Salud a todo Twitch' analiza el tabaquismo, la primera causa de muerte evitable

'Salud a todo Twitch' ha tratado este miércoles, Día Mundial sin tabaco, sobre el tabaquismo, que es el primer problema de salud pública en España y la primera causa de muerte evitable. El programa emitido en el canal de Twitch de GranadaDigital y presentado por Joan Carles March, doctor en Medicina y profesor de la Escuela Andaluza de Salud Pública, ha contado con la participación de varios profesionales, que han hablado sobre el tabaquismo. El contenido íntegro del programa puede volver a verse en YouTube y en el Facebook y en el canal de Twitch de GranadaDigital.

José María Martín Moreno, catedrático de Salud Pública y director del Congreso europeo Tabaco o Salud, ha sido el primero en aportar su opinión sobre el tabaquismo. Este catedrático ha resaltado que el tabaco “es un veneno” y algo que “esclaviza” ya que es una sustancia “muy adictiva, además de cancerosa”. Ha comentado que en el congreso participaron jóvenes que fueron “el equivalente a la persona que recoge el acta de la sesión, las conclusiones las hicieron ellos, fue muy sano eso”. “El tabaco es una droga, actúa sobre el sistema nervioso central y tiene carácter adictivo. Es legal, pero es una droga”, ha indicado Martín Moreno, quien también ha remarcado que siempre hay alternativas porque “el tabaco mata” y ha puesto como ejemplo a Johan Cruyff, que tomaba chupachup para evitar el tabaco.

Esteve Fernández, jefe de la Unidad de control del tabaquismo del Instituto Catalán de Oncología y Catedrático de Salud Pública de la Universitat de Barcelona, director del Centro Colaborador de la OMS para el Control del Tabaco en el Instituto Catalán de Oncología/Instituto de Investigación Biomédica de Bellvitge e investigador del CIBER de enfermedades respiratorias también ha charlado en una entrevista con Joan Carles March. Esteve Fernández ha resaltado un dato: la prevalencia de fumadores jóvenes es el 21%, con el mismo nivel entre hombres y mujeres. Ha señalado que el tabaco es una droga y que antes mucha gente empezó a fumar por la publicidad y porque permitía socializar. “Te hacían ver que eras un bicho raro si no fumabas. La industria tabaquera lo ha sabido aprovechar siempre muy bien. El gran boom del tabaquismo de las mujeres era porque vendían igualdad, lo aprovecharon para vender su fatídico producto, para las mujeres independientes. Se vendió que los jóvenes que tenían éxito eran los fumadores”, ha señalado.

También considera Esteve Fernández que hoy en día hay “ cierta presión de grupo”, especialmente en jóvenes que ya cursan tercero de la ESO. “La edad de establecerse como fumador ha ido aumentado y eso es bueno. Cuando más tarde se empieza a fumar es más fácil dejarlo. A los 16, muchos chavales ya son fumadores semanales. Y esto es terrible. Cuando empiezan a tener recursos económicos se dispara el consumo de tabaco”, ha lamentado. Fernández ha destacado el ejemplo de Nueva Zelanda, donde han prohibido la compra de tabaco a los jóvenes nacidos a partir de 2010 y así sucesivamente. “Sabemos que no se puede prohibir, pero esto es algo asumible por parte de los gobiernos”, ha señalado. También ha hablado de una iniciativa ciudadana europea que intenta recoger un millón de firmas para que se amplíen los lugares libres de tabaco, los espacios sin humo. Se trata de nofumadores.org.

En el siguiente bloque del programa han intervenido Marcos García, coordinador del plan Andaluz de Tabaquismo, y Antonio Baena, psicólogo, experto en drogodependencias y tabaquismo. Baena ha señalado que los jóvenes van poco a poco consumiendo y, al final, se convierten en adictos. “Es una industria que pierde clientes por arriba, porque los mata, y empieza a cogerlos por abajo. Necesitan un remplazo y buscan a los jóvenes”, ha comentado Baena. Marcos García ha hablado de la importancia de la formación y la educación desde etapas tempranas para que los jóvenes no fumen.

A la charla se han unido Vidal Barchilón, responsable del grupo de tabaquismo de la SEMFYC, y Raquel Fernández, responsable de NoFumadores.org. Vidal Barchilón ha explicado el trabajo que realizan en los centros de salud para que los pacientes dejen de fumar y el apoyo que les prestan para que abandonen el tabaco, así como la importancia de hacer un seguimiento. Raquel Fernández ha resaltado que se necesita “una política firme para acabar con el tabaquismo”. “Nos hemos cansado de pedir a nuestros políticos, no avanzamos por ahí, y nos hemos ido a Europa y con esta iniciativa pedimos la abolición progresiva de venta de tabaco a los nacidos a partir de 2010. Le pedimos también una red europea de playas sin humo. Las colillas que se tiran son muy perjudiciales para nuestro planeta. Tienen tóxicos que contaminan el agua y la tierra. Le pedimos ampliación de los espacios sin humo al aire libre. Ayudar a ese 70% de fumadores que quiere dejar de serlo. Y proteger a las nuevas generaciones para que no entren al tabaco”, ha explicado. También ha pedido que se prohíba “el humo digital de los influencers”, el que sale “de los cigarrillos digitales mal llamado vaper”.

Todos han dado su opinión sobre la moda de vapear entre los jóvenes. Antoni Baena ha comentado que el cigarrillo electrónico continúa siendo nocivo y queda muchísimo por hacer pues se está viendo como cuando empezó, ya que el cigarrillo electrónico está empezando a atraer mucho a los jóvenes. Vidal ha destacado que no se basa en ningún estudio científico el porcentaje de que el cigarrillo electrónico sea menos dañino en un 95% que el tabaco. Raquel, por su parte, ha comentado que la estrategia de la industria está clara y va a por los niños, con vaper de colores fluorescentes y con sabores pensando en niños. “Está claro que el objetivo de la industria del tabaco son los niños porque hay un paso muy corto del vapeo a fumar tabaco. La industria sabe que aquel que no empiece a fumar antes de los 18 años, probablemente no lo haga nunca. Y por eso su objetivo son los niños. Porque no se están prohibiendo los vapers. Nos está metiendo goles la industria con el hecho de que hablemos de vapeadores en lugar de cigarrillo electrónico. Tiene muchas otras sustancias perjudiciales para la salud”, ha enfatizado.

En el último bloque de ‘Salud a todo Twitch’ han participado Carmen Rosa Moreno Serrano, enfermera escolar de la provincia de Córdoba, y Lucía Sánchez Carballo, enfermera de Atención Primaria de Granada, quienes han explicado el trabajo que desarrollan tanto en colegios como en los centros de salud, respectivamente. Carmen Rosa Romero ha detallado los talles que realizan, “que deberían ser programas más continuados”, en los que cuentan a los niños qué significa fumar para que luego ellos decidan. “Cuento que es una enfermedad crónica, que una vez que te subes ya no te puedes bajar”, ha resaltado. Lucía Sánchez, por su parte, ha contado las sesiones que realizan para que los pacientes dejen de fumar y las terapias.

‘Salud a todo Twitch’ ha terminado con una entrevista de Joan Carles March a Andrés Zamorano, presidente del Comité Nacional de Prevención del Tabaquismo y responsable de tabaco en SEMG. Zamorano ha indicado que la ley de 2010 se ha quedado un poco obsoleta y hay un Plan Integral de Tabaquismo que, a la hora de llevarlo a cabo, “no termina de salir”. También ha comentado que debe haber “campañas periódicas de prevención” igual que hay sobre los accidentes de tráfico y que es muy importante “prestar ayuda al paciente fumador, para que sea atendido por un profesional”.

“Hemos planteado que los nacidos a partir de 2010 no pudieran comprar tabaco en su vida. Ahora las tabacaleras venden los vapers. Los únicos que se oponen a los cambios son las tabacaleras”, ha comentado Zamorano, quien ha añadido que es “un mal negocio fumar y vapear para el individuo, la familia y para el Estado” ya que se está “triplicando el gasto del que fuma”, pues “54.000 muertes al año acaban generando el triple de los ingresos de los impuestos del tabaco”.