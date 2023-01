Salud a Todo Twitch analiza el presente y el futuro de la telemedicina

Salud a Todo Twitch ha regresado con fuerza en su primer programa de 2023. Joan Carles March, profesor de la Escuela Andaluza de Salud Pública e Investigador del Instituto de Investigación Biosanitaria de Granada, ha contado con un amplio elenco de profesionales y pacientes para debatir sobre telemedicina. En el directo, emitido en YouTube, Facebook y Twitch, ha quedado claro que esta alternativa de consulta es el futuro, pero su uso y la necesidad de elegir qué aspectos se quieren mejorar han centrado un rico debate entre todos los participantes.

El contenido ha arrancado con Francesc Saigí, investigador de los Estudios de Ciencias de la Salud de la UOC y del grupo de investigación Epi4Health, director del centro colaborador de la Organización Mundial de la Salud en salud digital y vinculado además a los Estudios de Ciencias de la Salud de la UOC. Saigí ha hablado sobre aspectos como las mejoras a realizar para la telemedicina, las barreras que puso de manifiesto el coronavirus con su llegada o la capacitación que deben tener los profesionales sanitarios.

"Los pacientes se han manifestado a favor de la presencialidad", ha detallado el investigador, quien ha añadido que la reticencia a la atención telemática ha disminuido, especialmente en los ciudadanos que tienen una mejor relación con la tecnología. Por otro lado, Saigí ha señalado que la experiencia con esta atención crea "adherencia". El director del centro colaborador de la Organización Mundial de la Salud en salud digital apuesta por tratar de superar barreras y reforzar las herramientas que facilitan una comunicación fluida entre las partes implicadas.

"Los pacientes te contamos la vivencia de primera mano"

La voz de los pacientes ha estado representada a través de Elena Moya, representante del Foro Español de Pacientes, Josep Vergés, presidente de la Fundación Internacional de Artrosis, y Manuel Arellano, vicepresidente de la Plataforma de Organizaciones de Pacientes. El propio Arellano ha puesto de relieve que "hay cosas que mejorar" como la brecha digital existente con un sector de la sociedad o las deficiencias de infraestructura que sufren algunas personas. Elena ha mostrado su preocupación por "llegar a todos", en especial a las personas mayores que no dominan las nuevas tecnologías. Por ello, ha puesto sobre la mesa el requisito de pensar en los más afectados por la brecha digital.

Josep Vergés ha mostrado una visión más optimista, pues cree que las asociaciones de pacientes deben ser "fuertes" para "ayudar muchísimo" a informar de cara a dar apoyo al sistema sanitario. "Hace un año y medio conseguimos parar una desfinaciación de medicamentos , que creo que es la primera vez que se consigue en España", ha ejemplificado el presidente de la Fundación Internacional de Artrosis. "Hay que contar con los pacientes porque te contamos la vivencia de primera mano", ha recalcado Manuel Arellano.

El tercer bloque del programa ha contado con Carmen Jodar, médica de familia experta en telemedicina, Ángel Domínguez, jefe de servicio Radiodiagnóstico Hospital de Torrejón de Ardoz, y José Manuel Marín, de la sociedad de geriatría. Carmen ha manifestado que la relación entre paciente y profesional debe ser "horizontal" para que las personas tomen conciencia de su salud y se "monitoricen". "Hay que tener un buen equilibrio entre presencial y digital", ha apostillado la médica de familia, quien tiene claro que no debe existir obligación. La experta ha resaltado el potencial de investigación que debe aprovechar la sanidad, a la que ha pedido unificación de criterios y consenso para establecer una "visión integral".

Por su parte, Ángel Domínguez, ha destacado la posibilidad de llevar "medicina de especialidad" a lugares donde el acceso de esta es complicado. El radiólogo entiende que la telemedicina es una forma de afrontar el "déficit" que hay en perfiles como el suyo. Asimismo, ha incidido en la necesidad de buscar equidad para esos usuarios que no tienen un acceso sencillo para ser atendidos presencialmente.

José Manuel Marín ha apuntado que "el cambio ya está aquí" porque el mundo digital suma. El integrante de la sociedad de geriatría ha defendido a las personas mayores, a las que se suele juzgar cuando se habla del uso de herramientas tecnológicas.

La brecha digital, elemento clave

El cuarto tramo del espacio ha estado formado por Sandra Robles y Bernardino Oliva como representantes de la Sociedad Española de Medicina de Familia y Comunitaria, Manuel Ollero, jefe de servicio de Medicina interna del Hospital Virgen del Rocío e integrante de la Sociedad Española de Medicina Interna, Hans Eguia, miembro de la Sociedad Española de Médicos de Atención Primaria, y el psicólogo Víctor Amat. Todos los concurrentes han hablado sobre la brecha digital como un elemento clave que se debe abordar para combatirla. Sandra Robles ha hablado sobre la necesidad de alinear la tecnología de salud digital con las necesidades que plantee la sanidad y sus pacientes. Además, ha hecho hincapié en tener presente que existen "viejas desigualdades" que no deben repetirse.

Manuel Ollero ha reclamado "continuidad" en las apuestas que se realicen para que no se den "proyectos innovadores" que tienen corto recorrido. Víctor Amat ha aportado su experiencia propia, con la que ha visto las exigencias que afrontar las personas según los entornos sociales en los que se mueven, una circunstancia que varia según la edad de las personas. A la conversación se han sumado Julio Mayol, director médico del Hospital Clínico San Carlos de Madrid, y David Moreno, jefe de servicio de dermatología del Hospital Virgen Macarena. Mayol ha hablado sobre el "boom" de la telemedicina con la llegada del Covid-19 en 2020, pero ha aseverado que no es posible "aumentar la cantidad de cosas que podemos hacer", al menos con las herramientas que hay disponibles actualmente. "El objetivo son los pacientes, no la tecnología", ha manifestado el director médico del Hospital Clínico San Carlos de Madrid.

Por otro lado, David Moreno, ha hablado sobre la "evolución favorable" de la telemedicina, y ha afirmado que los debates actuales coinciden con los de hace más de una década. "La relación entre médico y paciente debe ser dinámico, como el proceso de enfermedad", ha explicado. Una de las conclusiones extraídas es que esta alternativa de asistencia es parte del futuro, pero ahora queda decidir cómo va a ser ese futuro. Hans Eguia ha recordado un caso sobre el uso de la historia digital en Asturias en el año 2010 para hablar sobre el conocimiento de las barreras para superarlas y conseguir mejoras.