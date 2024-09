Saavedra califica como "desleal con Granada" la visita de Puente a la ciudad

La visita del ministro de Transporte, Óscar Puente, a Granada ha generado una cierta rechazo por parte del Ayuntamiento de Granada. Tras la celebración de la Junta de Gobierno Local por parte del Consistorio, el portavoz de la corporación municipal Jorge Saavedra ha ofrecido una rueda de prensa en la que ha realizado una breve valoración de la visita del ministro a la ciudad.

Saavedra ha calificado su presencia como “desleal hacia la ciudad de Granada” aunque aun así “estudiaremos la propuesta de forma constructiva porque nuestro compromiso está con los granadinos”.

Óscar Puente ha informado durante un desayuno informativo sobre una "solución alternativa" al soterramiento del ferrocarril a su entrada a la ciudad de Granada "más económica e igual de funcional" que mantendría la estación en su actual ubicación --pero reformada y ampliada-- y permitiría cubrir e integrar las vías "en buena parte del trazado" creando nuevas zonas verdes y reordenando todo el entorno.

Dado que esta propuesta de integración urbana no necesita estudio informativo --el soterramiento sí y ello "dispara los plazos--, Óscar Puente ha fijado la ejecución del proyecto en no más de siete u ocho años, y, por este mismo motivo, la actuación se podría iniciar "a corto plazo" con la elaboración de los proyectos tanto de la estación como del canal ferroviario. A ello ha sumado que intervenciones "colaterales" como la variante de Moreda no sería necesario abordarlas en el mismo horizonte temporal.