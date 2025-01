Rubén de Eguía: “En esta obra entiendes el sinsentido de las guerras y los engranajes que las articulan”

La obra escrita por Alberto Conejero y dirigida por Xavier Albertí, que se está disfrutando estos dos días en Granada, ha sido un éxito en ciudades como Barcelona, Madrid, Buenos Aires, Lima, Montevideo, Sevilla o San Sebastián.

Una obra que conecta al público con el misterio y la oscuridad de un poema épico a través del cual se dialoga con la condición humana y enlaza épocas diversas. Algo que hace a partir del personaje de Patroclo, compañero de armas de Aquiles. Un montaje a partir de la Ilíada de Homero y otros textos, que nos acerca a una obra fundamental de la literatura clásica griega.

Un a historia de guerra, deseo, poder y patria que Rubén de Eguía encarna de manera excelsa sobre el escenario del Teatro Alhambra este fin de semana y que ha hablado con Fran Arráez para GranadaDigital sobre todo lo que esta obra que combina pasado y presente.

Preguntas (P): ¿Se siente cómodo actuando con un texto de base clásica o prefiere un lenguaje más contemporáneo?

Respuestas (R): La verdad es que no me fijo en si un texto es contemporáneo o clásico. Hay obras modernas que tienen un lenguaje más actual y destilan poesía. Me atrapan los textos que están bien escritos, que tienen algo que los eleve. Cuando tienes un texto de Alberto Conejero de este calibre no es difícil aterrizarlo.

P: La obra hace referencia a los batallones sagrados de Tebas, un regimiento de élite del siglo IX a.C. formado por parejas de amantes masculinos que, gracias a su valor en combate, derrotaron a las fuerzas de Esparta y convirtieron a su ciudad en la potencia dominante de Grecia. ¿Había oído hablar de este hecho histórico antes de comenzar los ensayos?

R: La verdad es que no conocía la historia hasta que comenzamos los ensayos, Me sorprendió y sobre todo me sorprende que haya repuntes de intolerancia hacia la diversidad hoy en día, pero tengo esperanza en que esto cambiará, soy una persona positiva.

P: En las más de 90 funciones que llevan en varias ciudades de España y América, ¿Qué respuesta están teniendo del público?

R: Estamos teniendo una gira muy bonita, no siempre pasa, pero en este caso la gente ha escuchado hablar de la obra, quizás por los premios o por las buenas críticas y viene sabiendo lo que va a ver. Se nota en los silencios brutales y en los aplausos. Es hermoso ver cómo la gente entra en la historia y navega. A veces te esperan a la salida para contarte cómo la obra les ha tocado, lo que les ha hecho pensar, eso es maravilloso.

P: Sobre el escenario se escenifica el dolor de la guerra. ¿Cómo se siente transmitiendo estas emociones sobre un tema tristemente tan de actualidad?

R: Es más necesario que nunca poner un espejo sobre este asunto. Me siento muy afortunado de poder protagonizar esta obra tan potente sobre el sinsentido de las guerras y los engranajes que las articulan. Es una suerte que tu trabajo pueda aportar preguntas, reflexiones y posiciones tan contundentes al respecto.

P: El amor y la guerra, la vida y la muerte, son temas universales. ¿Qué cree que tiene más peso para el hombre? ¿Es el ser humano más amor o más odio?



R: Como te decía antes yo soy positivo, pienso que el ser humano es más amor que odio, pero también pienso que el odio en realidad esconde miedo, y ahí sí podría tener dudas de si el ser humano es más amor o más miedo.

P: ¿Qué cree que hace que un texto pase a ser un clásico?



R: A veces pienso que más que clásicos hay textos que “nos apelan”. Me parece muy interesante que algunas obras, estén escritas hace siglos o en la actualidad, nos hagan reflexionar y plantearnos preguntas. Me gusta pensar que algunos textos contemporáneos podrán seguir apelando a futuros espectadores. A mí me da que “En mitad de tanto fuego” será uno de ellos.

P: ¿Había estado antes en Granada?

R: He estado varias veces en Granada, por trabajo y por placer. La primera vez que vine por trabajo fue con Concha Velasco con la obra “La Vida por delante” dirigidos por José María Pou y juntos visitamos la Alhambra. Ella me contó que en una película hacía tiempo rodaron dentro y estuvieron solos pudiendo pasear por el palacio disfrutando sin nadie alrededor. Me dio mucha envidia.

