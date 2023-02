Ricard Sánchez cumple ciclo en Huesca a la espera de conocer el alcance de su lesión

Ricard Sánchez, un fijo para Paco López, hacía saltar las alarmas al tener que salir del terreno de juego cuando apenas se había cumplido la media hora de juego en Los Cármenes. El de Sant Jaume dels Domenys, siempre incansable en las incorporaciones al ataque por banda derecha, se veía obligado a dejar el campo tras dejar una delicatessen en forma de caño con pisada para marcharse de su marcador. "Me ha pinchado", decía el lateral en dirección a su banquillo con el gesto del que sabe que algo no iba bien en su musculatura. Inmediatamente después se echaba al suelo con gestos de dolor y solicitaba el cambio. En su lugar entraba Quini, el que está llamado a ser su sustituto natural el tiempo que el de Tarragona esté fuera por lesión, uno que aún se desconoce.

El Granada CF se iba a llevar una nueva victoria en el Nuevo Los Cármenes y una mala noticia en forma de la lesión de Ricard. Ya en el banquillo, una vez sustituido, se podía apreciar cómo los servicios médicos aplicaban hielo al jugador en la parte posterior del muslo y, al final del encuentro, el técnico valenciano confirmaba los pronósticos: "Es una lesión en el bíceps femoral". Aún se desconoce el alcance exacto de la dolencia, pero el propio Paco López en sus palabras tras la victoria ante el Tenerife, ya se iba haciendo a la idea de un escenario sin su lateral titularísimo: "Estará descartado para el próximo partido seguro". No obstante, con independencia de lo que terminen por determinar las pruebas, el lateral diestro tampoco podría estar disponible para el encuentro en El Alcoraz, porque ya desde el banquillo forzó la quinta cartulina amarilla para regresar 'limpio'. Ricard cumple ciclo mientras conoce el tiempo que le dejarán fuera estas dolencias musculares.

Quini o el 'comodín' Víctor Díaz, principales alternativas

Con Ricard Sánchez, por el momento, fuera de escena, Paco López tendrá que echar mano de Quini o de la polivalencia de Víctor Díaz para suplir el vacío que deja el lateral catalán. Precisamente, el '17' rojiblanco fue el elegido por el técnico para saltar el encuentro frente al Tenerife una vez confirmado que Ricard no estaba en disposición de continuar. El cordobés está llamado a ocupar esa vacante en el perfil diestro que deja el de Tarragona aunque lo hará bajo la sombra de la suspensión, ya que el veterano lateral es uno de los apercibidos en la plantilla rojiblanca. Otro que oposita a ese puesto que deja libre Ricard Sánchez es el que se erigido en 'salvavidas' del entrenador valenciano, el capitán Víctor Díaz. El defensor se ha convertido en el 'hombre para todo' de este Granada CF y se ha reinventado para aparecer allí donde más lo necesitaba su equipo.

Pivote, central en línea de tres o formando pareja en la zaga con otro habitual como Miguel Rubio, Víctor Díaz ha cumplido con todos y cada uno de los roles que le ha pedido Paco López. Por ello no es extraño que, pese a no tener un puesto garantizado en el once, sea a estas alturas de la temporada uno de los futbolistas más utilizados y es que el veterano capitán se ha empeñado con trabajo y versatilidad en ser importante tanto para Karanka como para su sucesor en el banquillo nazarí. La actual situación de apercibidos invita a pensar en que el '16' puede seguir ganando protagonismo en los próximos encuentros, ya que junto a Quini, están al borde de la suspensión otros puntales de la zaga nazarí como los propios Miguel Rubio o Ignasi Miquel.

Los 'nuevos', un alivio para las amenazas de suspensión

A Quini, Miguel Rubio e Ignasi Miquel se suman Víctor Meseguer y Uzuni en esa situación siempre comprometida de estar a una cartulina de cumplir ciclo. La posible sanción del centrocampista murciano no dejaría sin alternativas a una medular que ya alivió el regreso de Bodiger e ilusionó el desempeño de Pol Lozano en la última jornada frente al Tenerife. Partido completo o, lo que es lo mismo, 98 minutos para el barcelonés, que se entendió a las mil maravillas con el propio medio francés y con Melendo para alegría de los granadinistas. Más sensible sería la baja del pichichi de la categoría, un Myrto Uzuni que, ante el conjunto tinerfeño, sumó dos tantos más a su cuenta particular para elevar a 17 su número de tantos y alejarse aún más del segundo máximo anotador, el delantero del Mirandés Raúl, que se queda ya a seis goles del albanés. Sin embargo, la irrupción de Weissman, el último en llegar, pero que no ha tardado en hacerse un hueco en el once, da un respiro también esa 'Uzunidependencia' que existía hasta su desembarco en la disciplina nazarí. Los 'nuevos' acuden al rescate, cumplir ciclo ya no es un problema para el equipo de Paco López.