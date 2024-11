Los resultados al fin brindan una jornada perfecta al Covirán Granada

Si la pasada jornada fue toda una pesadilla para el Covirán Granada, está se ha convertido en una digna de enmarcar. Los rojinegros cosecharon un gran triunfo ante el Leyma Coruña para salvar el primer match ball de lo que será una larga batalla hasta la consecución de la permanencia. Con el triunfo ante los gallegos por 80 a 77, el primero de la temporada en el Palacio de Deportes, los granadinos ya se aseguraban salir de la última posición de la tabla como poco. Sin embargo, los resultados de sus rivales directos esta vez sí le han beneficiado para abandonar la zona de descenso.

El Río Breogán, que jugó a la misma hora que el Covirán Granada, cayó con un resultado abultado, una vez más, ante el UCAM Murcia (79-63). Una derrota y una diferencia de puntos que lleva a los lucenses directamente al último escalón de la tabla. En la zona de peligro estará acompañado hasta la reanudación de la competición tras el parón por Básquet Girona. Los de Fotis Katsikaris no pudieron dar la sorpresa en las islas en un partido donde su imagen sí que se vio reforzada. Gran Canaria se llevó la victoria por 89 a 84 para afianzarse en el top 8 de la liga.

Tampoco logró vencer el Hiopos Lleida. A diferencia de lo ocurrido hace siete días en el Buesa, esta vez los catalanes no pudieron hacerle frente a un Real Madrid que dominó gran partido del encuentro, con ventajas superiores a los 20 puntos. El triunfo parecía sencillo para los blancos, pero un parcial de 15 a 34 en el tercer periodo para los de Encuentra apretó el marcador y obligó a los madrileños a defender con uñas y dientes su feudo para seguir en los primeros puestos de la clasificación (85-78). Lleida se mantiene con tres victorias en la décimo cuarta posición, mientras que por debajo se sitúan Covirán Granada, Leyma Coruña, Girona y Río Breogán.

El siguiente en la lista, por delante de Lleida, es un MoraBanc Andorra que trató de controlar al líder indiscutible de la ACB, el Unicaja, pero que acabó muriendo en el intento. No dieron opción los cajistas a un plantel del Principado que, pese al regreso por todo lo alto de Shannon Evans con 18 puntos, no pudo dar la campana para escapar un poco más de los equipos de abajo (89-106). Tampoco se escapa Bilbao Basket que sigue con tres victorias tras caer ante Joventut Badalona por 79 a 95. La Penya se engancha con este triunfo a la lucha por entrar entre los ocho primeros clasificados. Quien sí dio la sorpresa, o quizás visto lo visto ya no sea tan poco común, fue Casademont Zaragoza. Los maños siguen haciendo del Príncipe Felipe un fortín tras derrotar a Baskonia en un final de infarto donde los de Pablo Laso acabaron muriendo en la orilla para no terminar de levantar cabeza con tan solo tres triunfos en su casillero (86-85).

La Laguna Tenerife sigue con el pie del acelerador pisado a fondo para barrer a un Baxi Manresa que aun no sabe lo que es vencer a domicilio. La victoria por 94 a 86 deja a los aurinegros como segundos clasificados, eso sí con un partido menos. Por último, la jornada la cerró el duelo entre Barcelona y Valencia, un apretadísimo encuentro en el que los blaugranas se llevaron la victoria por 102 a 99 para empatar con el conjunto taronja, UCAM Murcia y Gran Canaria a cinco victorias.