La guerra en Ucrania cumple este sábado dos años desde que Rusia inició la invasión. El 24 de febrero de 2022, las tropas rusas llegaron a Odesa y Mariúpol para iniciar el peor conflicto en el continente europeo desde la Segunda Guerra Mundial. Un conflicto que continúa y que ha obligado a muchos ucranianos a abandonar su país y asentarse en otros territorios del mundo. Granada es uno de los lugares que ha acogido a refugiados ucranianos desde que comenzó la guerra. Dos años después de su inicio, los ciudadanos de este país siguen con preocupación los acontecimientos desde la distancia. Los refugiados ucranianos en Granada continúan unidos para luchar por su hogar y su libertad. Este sábado, con motivo del segundo aniversario de la invasión rusa en el territorio de Ucrania, la Asociación Slava Ukraini ha convocado una manifestación en el Paseo del Salón, a las 17:00 horas, en la que piden apoyo "en este momento tan difícil".

En esa concentración se realizarán distintas actividades. Varias mujeres ucranianas refugiadas ofrecerán sus testimonios sobre sus vidas desde el exilio a los allí presentes. También habrá un pequeño concierto, así como la proyección de un documental acerca de la labor que hace la asociación que organiza esta convocatoria, Slava Ukraini -. Contarán con la presencia de algunos invitados como es el caso de los Guardias Civiles Solidarios que, tal y como nos comenta Oksana, una de las responsables de la asociación Slava Ukraini , "brindan ayuda desde el primer día de la invasión".

La asociación se fundó en abril del 2022, en los inicios de la guerra y su principal objetivo es ofrecer "ayuda humanitaria tanto a militares como a civiles y proporcionar apoyo a los refugiados que se encuentran en Granada". Cuenta con cerca de 100 miembros que están abonados de manera oficial, pero otras muchas personas, tanto ucranianos como españoles, también colaboran con esta causa. Oksana nos asegura que "los granadinos se volcaron en la causa desde un primer momento".

Con la manifestación de este sábado pretenden recordar al mundo que la guerra en Ucrania continúa, "aunque ya no se vea tanto en los medios de comunicación". "Nuestros compatriotas siguen necesitando ayuda", indica Oksana. Según nos comenta, no ven el final pronto: "La situación está en su peor momento". Oksana reivindica que "faltan armas y apoyo" y esto hace los militares ucranianos tengan que retroceder. "Esto parece que no va a terminar nunca", lamenta.

Tal y como nos cuentan Oksana, en Ucrania disponen de varias comunidades de voluntarios con los que trabajan y les ayudan a repartir los recursos que les mandan entre los distintos campos de refugiados.

Desde que comenzó la guerra en Ucrania el pasado 24 de febrero de 2022, se han llevado a cabo multitud de actos solidarios por parte de los granadinos, con la finalidad de ayudar a todos los ucranianos que se han visto afectados. Desde ese momento, los ciudadanos de Granada se volcaron con la causa e hicieron donaciones a todos los damnificados, tanto de alimentos como de ropa u otros productos que necesitasen, que los mandaban hacia Ucrania.

Entre muchas de las iniciativas para ayudar a los refugiados ucranianos que se han realizado en Granada y en su provincia destaca el momento en el que Loja decidió acoger a 51 refugiados de Ucrania y puso a su disposición todo lo que necesitasen: vivienda, trabajo o incluso apoyo psicológico. También encontramos el caso de Ramón y Curro, dos desconocidos que se hicieron amigos para ayudar a refugiados de Ucrania, pues fueron los encargados de llevar ayuda humanitaria en un vehículo y traer a Granada a distintos refugiados que intentaban huir de la guerra.

Dos años después del inicio de la guerra en Ucrania, la comunidad ucraniana que reside en Granada sigue muy de cerca el conflicto y tiene la esperanza de que esa pesadilla pueda acabar pronto.