El Recreativo Granada inicia su travesía en Segunda RFEF ante otro recién descendido

El Recreativo Granada se estrena esta tarde en Segunda RFEF. El encuentro correspondiente a la primera jornada se disputará ante el Linares Deportivo en Linarejos a las 18:45 horas.

El conjunto rojiblanco estrenará nuevo entrenador, Jon Erice, así como a varios futbolistas de una renovada plantilla.

Al plantel del filial se han incorporado nuevos futbolistas. Entre ellos, el portero Bohdan Isachenko -último fichaje-; el lateral Leo Vázquez, los defensas Joao Pereira, Lucas Pérez, David Nunes, Carlos Alemán, o Iker Pérez; y el atacante Juan Carlos Pontones.

El Recreativo Granada ha tenido una pretemporada exigente por el hecho de adaptarse al estilo de juego de Jon Erice y poder conocerse mejor todos los jugadores. El filial ha ganado dos encuentros en la preparación de la temporada -ante el Motril y Almería B-, ha caído derrotado en dos ocasiones -Marbella y Estepona-, y ha empatado también dos partidos -Huétor Tájar y Atlético Malagueño-.

Declaraciones de los entrenadores

El técnico rojiblanco, Jon Erice, aseguró que "la pretemporada ha terminado como queríamos, con esfuerzo y con noventa minutos muy exigentes contra el Almería y el Estepona, todos los jugadores están en dinámica competitiva aunque algunos tienen molestias, por lo que hasta el último momento no sabemos con quien podremos contar".

El técnico granadino y exrojiblanco, Juan Antonio Milla, cree que será un partido "diferente porque me voy a enfrentar a un club en el que he estado cinco años y conozco a mucha gente". Sin embargo, subraya que será "especial porque es mi debut ante nuestra gente en Linarejos. Es mi primer partido oficial y me hace ilusión conseguir los tres puntos y brindárselos a la afición".