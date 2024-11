La anorexia y la bulimia son dos de las enfermedades más conocidas de todos los Trastornos del Comportamiento Alimentario (TCA) que se tratan en la Unidad de TCA del Hospital Virgen de las Nieves. Este departamento fue pionero en ofrecer un espacio de hospitalización para este tipo de trastornos. Hoy en día existe una unidad especializada también en Málaga. El servicio granadino fue puesto en marcha tras la petición de Patricia Cervera que "movió cielo y tierra" para visibilizar esta cuestión. Antes de esta unidad, la hospitalización por un TCA no se podían tratar en ningún lugar de Andalucía de forma pública.

Patricia Cervera lo vivió en sus propias carnes, no encontraba un lugar para el tratamiento de su hija con anorexia. En 2019, la madre lanzó una petición en la plataforma 'Change.org' con la que recaudó más de 300.000 firmas en tan solo dos meses. Antes de la apertura de esta unidad, la hija de Cervera estaba siendo tratada en Ciudad Real. Previamente a la presentación de las firmas a la Sede del Gobierno de la Junta de Andalucía, Patricia denunciaba frente a los medios de comunicación la ausencia de estas unidades específicas en toda Andalucía. Además, comparaba públicamente el hecho de que en Castilla-La-Mancha, que contaba con dos millones de habitantes, dispusiera de dos unidades de TCA mientras que en Andalucía, con ocho millones de habitantes, no hubiera ninguna.

La unidad abrió en octubre de 2021 y tras apenas tres años de funcionamiento se vio inhabilitada. El pasado mes de septiembre, la parlamentaria andaluza del PSOE por Granada, María Ángeles Prieto, denunciaba públicamente el estado de esta unidad y se lamentaba que ésta había sido "víctima del abandono y de la mala inversión", explicaba Prieto. Por su parte, la Junta de Andalucía se defendía explicando que aprovecharon los meses de verano para "llevar a cabo obras de mejora en sus instalaciones" y expusieron que de las "seis camas existentes han permanecido abiertas tres", termina la nota de prensa.

El verano acabó y la 'madre' de la Unidad y presidenta de la asociación 'TCA Andalucía', Patricia Cervera, explica en una entrevista para Granada Digital, la situación actual de esta unidad. De las seis camas que habían "digamos que desaparecieron, decidieron reservar tres en la unidad infanto-juvenil. Es como un parche provisional, como un acuerdo interno", comenta.

Las asociaciones de TCA granadinas reclaman

'TCA Andalucía' reclama la reapertura de esta unidad y, a su vez, una mejora estructural, que tome en cuenta tanto el lugar como la formación de los profesionales y la investigación de estos trastornos. Sin embargo, Patricia advierte que no "ataca a los profesionales" si no la falta de recursos a su disposición, solo quiere "detectar las necesidades para que hayan recursos que realmente se necesitan", explica. Desde su asociación piden "espacios reacondicionados, más camas y lugares con más luz y espacios abiertos" para que los pacientes puedan al menos "tomar el aire", expone. Además, piden una "aceleración del diagnóstico" en las consultas ambulatorias para que la enfermedad "no se cronifique" y solicita que el hospital de día esté realmente abierto todo el día y no solo de mañanas. Reclama formaciones especializadas en TCA para los profesionales 'in situ' y más investigación sobre estas enfermedades.

ADANER Granada corrobora la situación de la unidad avanzada por Cervera. La presidenta de la asociación, Nazaret Álvarez, lo aclara: "¿Es verdad que las obras iban a durar unos meses? Sí", pero continúa diciendo que entiende las obras aunque no dejan de vigilar la unidad. Álvarez espera que "el día que esté arreglado vuelva a tener las mismas camas que tenía y si se puede ampliar, mejor", puntúa la activista. Resalta, al igual que Patricia, que abogan por un "acompañamiento íntegro" en el que se tome en cuenta también a otros profesionales de este área, como los nutricionistas y desea una mejor comunicación entre las instituciones y las asociaciones. La organización ve sus actividades como un "complemento al tratamiento" que en este momento no se ofrece, entre sus acciones destacan un servicio de valorización del caso (pero no de diagnóstico), consejos a familiares y actividades de apoyo, entre otras labores.

El Hospital Virgen de las Nieves responde

Fuentes oficiales del Hospital explican que se han realizado "obras de mejora y que en este momento se está ultimando detalles para hacer un espacio más humanizado". Estos trabajos "estaban previstos en un Plan de Modernización que incluye la renovación de las tuberías de todo el edificio por obsolescencia", reflejan textualmente. Comentan que durante "una de las fases de esta obra de gran envergadura, y debido a la ubicación estratégica de esta unidad, se inhabilitó temporalmente esta unidad" y confirman que durante todo momento, las pacientes que necesitan hospitalización en esta unidad "han sido atendidas en el área de hospitalización de salud mental infanto-juvenil (...) por el mismo equipo de profesionales altamente especializados", continúan.

Añaden que la previsión "para volver a utilizar esta unidad es a principios de año" y que disponen de tres camas en la planta de salud mental infantil en las que atienden a los casos "muy extremos". Afirman que mientras tanto, todos los pacientes han sido atendidos tanto en consultas y hospital de día. Una vez que se vuelva a abrir la unidad, seguirán "teniendo la misma capacidad, con seis camas" y contarán con el mismo equipo "compuesto por psiquiatras, psicólogas, endocrinóloga, enfermería especializada, técnicos de cuidados auxiliares de enfermería, terapia ocupacional y trabajo social", concluye la comunicación.

Tanto pacientes como asociaciones vigilan de cerca esta unidad. Se trata de una situación que preocupa pero que todos esperan que vaya a mejor.