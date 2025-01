El PSOE de Montefrío lamenta el "desgobierno" y la situación "insostenible" en el Ayuntamiento

El PSOE de Montefrío ha publicado una carta dirigida a los vecinos del municipio en la que informan de que presentaron una moción de censura al actual alcalde del municipio, Óscar Fernández, y su equipo de gobierno el pasado 27 de enero ya que la situación del Ayuntamiento “es insostenible” y de “desgobierno y desprestigio”. En la misiva, los socialistas apuntan que tanto ellos como el municipio se han visto “envueltos en una situación” que no han “buscado ni propiciado”. “La unión de dos particos que, por sí mismos, no tenían mayoría para gobernar dejó fuera del gobierno municipal al partido más votado, el PSOE de Montefrío. Han estado gobernando como si estuvieran en la oposición, acusando y criticando continuamente la gestión de los equipos anteriores. La culpa de todo siempre la han tenido otros para ellos, mientras los vecinos veían cómo de lo mucho prometido poco era lo realizado”, indican.

Desde el PSOE de Montefrío señalan que “no merece la pena contar en detalle el desprecio continuado en estos dos años” al equipo que conformaban en la oposición, al que no han invitado “en actos y visitas institucionales además de y un largo etcétera”. “Aquí no había más representantes públicos que ellos, a pesar de que han sido muchas más las situaciones en las que ha estado representado nuestro pueblo gracias a la presencia de Reme Gámez como diputada provincial por Granada y concejala del Ayuntamiento de Montefrío que la del alcalde saliente, Oscar Fernández, que ha sido un alcalde ausente tanto en lo físico como en lo emocional. Venía a quitarse la espinita de que lo habían echado de alcalde en Algarinejo sus propios compañeros y aquí encontró un grupo desesperado por tener un líder que desbancara a PSOE del Ayuntamiento, incluso sabiendo que no iba a estar disponible para los vecinos y vecinas”, apuntan.

También recuerdan que “desde pronto aparecieron los problemas entre el PP y Comprometidos por Montefrío”. “No en pocas ocasiones su cabeza de lista, Natividad Pimentel, nos verbalizaba los desencuentros y deficiencias del gobierno en común, pero tenían la mayoría, siete concejales, y seguían usándola para gobernar - ahora contarán lo que quieran-“, señalan. “De los problemas internos del PP en Montefrío tendrán que dar cuanta su presidenta local, ya que no se trata solo de un concejal del partido que decide abandonarlo, sino varios afiliados y simpatizantes que han estado en ese partido muchos años de su vida y que han decidido romper con esta unión por dignidad y amor a su pueblo”, añaden.

“De la gestión política de la crisis en el Ayuntamiento de Montefrío tendrá que dar cuenta su principal responsable, Oscar Fernández, porque crisis y momentos complicados hay muchos en política, que nos lo digan a nosotros, que hemos gobernando los últimos 16 años en Montefrío. Pero se ve que sus dos años en Algarinejo le enseñaron poco; un consejo: la soberbia, las redes sociales para criticar y el odio no son las mejores herramientas”, apuntan desde el PSOE de Montefrío.

Los socialistas señalan que ha sido el municipio de Montefrío “el que se ha llevado la peor parte” ya que “en el transcurso de la última legislatura ya se fue notando un deterioro progresivo de la capacidad de gobierno, con un alcalde que no estaba presente casi nunca y un equipo incapaz de sacar adelante políticas en defensa del municipio”. “Íbamos contemplando una total falta de iniciativa, falta de ejecutar las inversiones ya conseguidas, falta de nuevos proyectos y un gran número de deficiencias en la gestión diaria como la limpieza, la guardería temporera, las obras públicas, etc”, indican.

Y ante esta situación “y después de reflexionarlo profundamente”, el PSOE de Montefrío ha decidido “dar el paso hacia delante por responsabilidad, por el temor a que se pierdan grandes subvenciones concedidas al Ayuntamiento que llevan dos años paralizadas y, sobre todo, porque la situación del Ayuntamiento ya es insostenible”. Los socialistas apuntan que han sido el alcalde Óscar Fernández y la concejala del PP Natividad Pimentel “los que han llevado al Ayuntamiento a esta situación de desgobierno y desprestigio”.

Desde el PSOE de Montefrío creen que es “imprescindible y urgente dar una contundente respuesta a la demanda ciudadana de un cambio de gestión con un nuevo gobierno municipal que normalice el funcionamiento de la administración y que sea capaz de trabajar con decisión y solvencia en beneficio de los vecinos y vecinas”. “Tenemos experiencia, proyectos, ilusiones, ganas de trabajar y gente dispuesta a darle un nuevo rumbo a nuestro pueblo”, añaden los socialistas en esta carta dirigida a todos los vecinos del municipio.

El próximo lunes 10 de febrero, a las 12:00 horas, tendrá lugar el Pleno para la moción de censura promovida por el PSOE de Montefrío con el apoyo del edil del PP Joaquín García, que ha sido primer teniente alcalde, y con la que está previsto que la socialista Remedios Gámez recupere la alcaldía.