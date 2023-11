El PSOE denuncia que la Casa Museo de Lorca en Fuente Vaqueros cierre por las tardes

La portavoz del grupo socialista en la Diputación de Granada, Fátima Gómez, ha denunciado el cierre de la Casa Museo Federico García Lorca en Fuente Vaqueros por las tardes debido a "la falta de personal y la negativa del equipo de gobierno del PP de cubrir las plazas laborales" y ha pedido al equipo de gobierno del PP que refuerce la plantilla.

"Nos encontramos con un equipamiento cultural que permanece cerrado por las tardes porque no hay trabajadores suficientes para que estas instalaciones abran durante todo el día, de manera que la ciudadanía puede tener flexibilidad horaria para visitarlo", ha explicado la socialista, que ha criticado que el presidente de la institución provincial, Francis Rodríguez, "siga sin hacer nada para ponerlo a pleno funcionamiento".

Junto a los diputados provinciales Remedios Gámez, Manuel Martínez y José María Villegas; el alcalde de Fuente Vaqueros, José Manuel Molino, y el concejal José Miguel Ortega, la socialista ha instado a la institución provincial a "dotar este espacio de más personal con el objetivo de que preste un servicio adecuado y el que merece un Museo y Casa Natal como la de Federico García Lorca".

La diputada provincial ha criticado que el gobierno provincial del PP pretenda "falsear la realidad" sobre la relación de puestos de trabajo de la Casa Museo de Lorca. "Es la gran mentira del PP, el mismo que anuncia que va a dotar de presupuesto y va a apostar por la figura de García Lorca, pero nos encontramos con que por la tarde no se puede visitar este equipamiento ni el Centro de Estudios Lorquianos, tampoco los fines de semana", ha censurado.

A su juicio, "esta es la realidad que debe conocer la ciudadanía. La gente tiene que saber que no se ha reforzado la plantilla para dotar de personal la casa museo. No hay personal suficiente y, por lo tanto, estas instalaciones no están operativas al cien por cien".

"Por muchas veces que el PP repita lo bien que lo está haciendo en este ámbito para tapar su nefasta gestión, la realidad es fácilmente comprobable, ha dicho tras señalar que esta situación de desidia repercute en el turismo y en la economía del municipio", ha señalado.

Por su parte, el alcalde de Fuente Vaqueros, José Manuel Molino, ha lamentado que la reducción a la mitad del horario de los espacios culturales provoque que "la inversión del Ayuntamiento en el proyecto turístico y cultural en torno a la figura de García Lorca se vea mermada en el número de visitantes, además de afectar a la economía del municipio". "Es por las tardes y, especialmente, los fines de semana cuando la ciudadanía tiene mayor tiempo de ocio para poder visitar Fuente Vaqueros y nuestros espacios culturales", ha concluido Molino.