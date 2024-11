El PSOE denuncia que Carazo "cuadre los presupuestos de 2025 con las multas de la Zona de Bajas Emisiones"

El grupo municipal socialista en el Ayuntamiento de Granada ha criticado que el gobierno de Carazo use las multas derivadas de la Zona de Bajas Emisiones "para cuadrar el presupuesto 2025", en "un ejemplo más de que el único objetivo del gobierno del PP es saquear los bolsillos de los ciudadanos". Para la edil del PSOE, es "lamentable" que el gobierno de Carazo "no haya aportado ni una solución al problema de la contaminación de Granada, mientras se ha afanado en prever unos ingresos de 1,4 millones por la aplicación que han inventado para la ZBE”.

La edil socialista ha denunciado que "esté afán recaudatorio, se suma a la decisión de duplicar la zona Ora en Granada o a la creación de un nuevo impuesto al aparcamiento, mientras que desde el Ayuntamiento no se ha adoptado ninguna medida que suponga una mejora real para la calidad del aire o la movilidad, sino todo lo contrario, como se está viendo con la decisión de recortar las frecuencias de los autobuses urbanos, entre otras".

Para la socialista, “es lamentable que Carazo haya pervertido el proyecto de Zona de Bajas Emisiones, reconvertido en una herramienta para multar sin aportar ni un solo informe que indique cuánto bajará la contaminación en Granada o el impacto que tendrá en la economía de la capital, dado que se impide el paso de miles de vehículos a hospitales, universidades, comercios, bancos, clínicas sanitarias o establecimientos de hostelería, entre muchos”.

Para la edil, “Carazo ha dispuesto un sistema de multas que supondrán unos ingresos de 1,4 millones de euros para el Ayuntamiento, pero no ha tenido en cuenta que esta decisión puede tener unas consecuencias en nuestra economía que no ha valorado ni cuantificado, en un ejemplo más de que el PP gobierna a base de improvisación con el objetivo único de recaudar". Al respecto, ha criticado que la medida que impide que miles de vehículos entren en la capital no sea compensada con partidas en los presupuestos para poner en marcha “el proyecto de líneas de autobuses coordinadas con el Área Metropolitana o la nueva de línea de metro que conecte la capital con los municipios de Huétor Vega, Cájar, Monachil, La Zubia, Ogíjares y Cájar, medida que sí resolvería el problema de contaminación y reduciría el flujo total de vehículos, pero no engrosaría la cuenta de las multas de Carazo”.