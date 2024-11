El PSOE critica que los presupuestos de la Junta para Granada son "una lista de engaños"

El Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento ha denunciado que el presupuesto 2025 de la Junta de Andalucía para Granada es “una lista de engaños que pone de manifiesto que Moreno Bonilla es incapaz de cumplir sus compromisos con esta ciudad”. Así lo ha señalado el portavoz del PSOE, Paco Cuenca, quien ha tildado las cuentas del gobierno andaluz “como un cúmulo de agravios a Granada frente al presupuesto de otras provincias y capitales”.

Cuenca ha recordado que con un presupuesto de casi 49.000 millones de euros, “el mayor de la historia”, las grandes deudas que tiene el Gobierno Andaluz con la capital no han sido recogidas, “olvidándose de los grandes proyectos prometidos que siguen sin ni siquiera proyectarse, como la ampliación del metro en la capital, el espacio escénico, la biblioteca de Andalucía o los nuevos centros de salud tan demandados en los barrios como el de Casería de Montijo”. Para el socialista, “estamos ante el ejemplo palpable de la mala gestión del PP al frente de Andalucía con un presidente que saca pecho de contar con el presupuesto más alto de la historia pero con unas listas de espera en Dependencia y Sanidad injustificables e inasumibles, en un ejemplo más de los malos gestores que son”.

Las listas de espera en dependencia en el punto de crítica

“Hay más dinero que nunca, pero las listas de espera son un esperpento con casi tres años en Dependencia para que te asignen un recurso. Lo mismo con la atención primaria, más de quince días para que te receten un analgésico”, ha criticado el edil, quien ha lamentado “la deriva de unos presupuestos que además se ha demostrado que, año tras año, son mentira porque el grado de cumplimiento de los mismos es mínimo”.

Al respecto, ha recordado que la ejecución este año del presupuesto de la Junta apenas alcanza “un 11% en las inversiones, dejando patente que para Moreno Bonilla, Granada no existe más allá del papel, que lo aguanta todo”. Para el socialista, “grandes compromisos como la ciudad de la justicia de Granada siguen pendientes y ponen de manifiesto ese agravio de Bonilla, ya que no se concibe que la capital de la Justicia de Andalucía no cuente con una ciudad de la Justicia, como sí cuentan Málaga o Sevilla”.

Para el socialista, los presupuestos de la Junta a Granada son una “ofensa en mayúsculas que el PP de Granada está silenciando”. Como ejemplo, se ha referido al silencio de la alcaldesa Carazo, “tan dada a pelotear a Bonilla, y que en este caso ha mantenido un silencio absoluto sobre las cuentas de la Junta, ya que la inversión para Granada ha sido cero”.