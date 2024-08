La prisión de Albolote, la más masificada de España: "Sufrimos más de una agresión diaria"

El Centro Penitenciario de Albolote cuenta con una capacidad máxima para albergar a 1.008 internos, aunque en la práctica no es así. La masificación, las agresiones y la falta de personal sanitario han provocado que esta prisión se convierta en un goteo incesable de violencia contra los funcionarios que la custodian.

Cecilia Vargas, delegada sindical de CCOO en la prisión de Albolote, denuncia que tienen un 40% más de internos de los que deberían. "Tenemos 1.306 internos a día de hoy, unos 400 internos más de la capacidad de la prisión", detalla. "La prisión de Albolote es el centro penitenciario más masificado de España", añade.

Esto ha provocado que en los últimos años las agresiones a funcionarios se hayan multiplicado. "Todos los centros penitenciarios pertenecientes a la Secretaría General, que son toda España menos Cataluña y el País Vasco que tienen las competencias transferidas, sufrimos más de una agresión al día", destaca Vargas.

En concreto, en Granada han sido 12 los trabajadores agredidos durante este 2024. "Cada vez sufrimos más agresiones y tenemos menos recursos", denuncia la delegada sindical. Además, destaca que estas agresiones no están siendo contabilizadas en su totalidad. "La Secretaría General intenta camuflar las cifras de agresiones, para ellos no cuentan las amenazas ni la violencia verbal", añade.

"Recibimos insultos y amenazas de muerte a diario, pero no cuentan"

"La mayoría de agresiones que sufrimos a diario son insultos y amenazas de muerte, pero no cuentan porque no es violencia física", reitera Cecilia. A pesar de que existe un protocolo de actuación en caso de agresión, denominado PEAFA, éste no considera agresiones ni los insultos ni las amenazas, "solo son agresiones aquellas que causan la baja de un trabajador", destaca Vargas y añade que "CCOO es el único sindicato que nunca ha firmado este protocolo" porque consideran que "actúa sobre agresiones ya producidas y no contempla ningún plan de prevención".

Cecilia, con más de 25 años de experiencia en el ámbito penitenciario subraya que "una vez que ya me hayan insultado, me hayan metido un puñetazo, me hayan retorcido un brazo o me hayan pegado un bocado, considero que actuar una vez que ya se ha producido la agresión sirve de poco" y señala que es primordial "aplicar la ley de prevención de riesgos laborales en estos casos".

Albolote, el centro penitenciario más masificado de Andalucía

La cárcel granadina es considerada como la prisión más sobrepoblada de Andalucía y también de España, seguida de otras prisiones en Valencia y Barcelona. Uno de los módulos más masificados de Albolote es el de internos conflictivos. "La última agresión que tuvimos fue en este módulo con dos compañeros agredidos por un preso", indica Vargas. "Los módulos de conflictivos en el resto de las prisiones suelen tener sobre unos 50 internos y aquí tenemos 90", afirma .

El problema de la masificación dificulta el tratamiento y la atención a los presos. "Hay muchos internos que necesitan una evaluación psicológica, muchas de estas agresiones se podrían prever si tuviéramos los medios, cada vez hay menos personal sanitario que quiera trabajar en prisiones por las malas condiciones laborales que tienen", reconoce la delegada.

"Nosotros no somos los enemigos de los internos, cuando nos tienen que respetar lo hacen, somos el único contacto diario que tienen con la calle, te cuentan su vida, sus penas, intentan que les ayudes y nosotros estamos aquí para eso, para ayudarles", puntualiza Cecilia.

Además, actualmente la prisión de Albolote tiene un déficit de 100 trabajadores, lo que unido a la sobrepoblación hace que el centro sea una auténtica odisea de conflicto, inseguridad y resquebrajamiento moral. Desde CCOO Granada afirman tender la mano al nuevo director del Centro Penitenciario de Albolote para intentar solucionar estos problemas que derivan directamente en la vida de los funcionarios de prisiones.