Prime Video lanzará la banda sonora de la segunda temporada de El Señor de los Anillos

Prime Video ha anunciado que The Lord of the Rings: The Rings of Power (Season Two: Amazon Original Series Soundtrack) estará disponible en todo el mundo el 23 de agosto, ligado al esperado regreso de la serie a finales de este mes. La banda sonora completa de la segunda temporada de la serie Original de Prime Video estará disponible en todos los servicios de streaming de música y ha sido compuesta por el ganador del Emmy Bear McCreary (Da Vinci’s Demons). También incluirá dos nuevas canciones con la participación de los famosos vocalistas Rufus Wainwright y Jens Kidman.

Para la épica primera temporada de El Señor de los Anillos: Los Anillos de Poder, el compositor Bear McCreary tejió un tapiz sonoro de orquesta sinfónica, grandiosas percusiones e instrumentos folclóricos de Europa y el norte de África, combinado con vocalistas y coros que cantaban en las populares lenguas de los libros de J.R.R. Tolkien. Para la segunda temporada, McCreary ha añadido nuevos temas y colores dinámicos, incluyendo un coro de mujeres búlgaras y la gadulka para Rhûn, un coro de niños para la ciudad pastoral de Eregion, el violín Hardanger para el nuevo personaje Estrid y susurros mortales para los terroríficos Tumularios.

Después de colaborar con la famosa Fiona Apple en el tema de la primera temporada Where the Shadows Lie, McCreary continúa la tradición invitando a dos nuevos vocalistas a unirse a dos canciones de la banda sonora de la segunda temporada. El nominado al Grammy Rufus Wainwright aporta una introspección reflexiva a su versión de Old Tom Bombadil. Jens Kidman, el inolvidable cantante de la banda sueca de metal extremo Meshuggah, nominada a los Grammy, da vida a la aterradora The Last Ballad of Damrod, una canción sobre un despiadado troll de las colinas. Incluso cuando está compaginando estas influencias musicales tan diversas y eclécticas, McCreary siempre se remite a los escritos de Tolkien en busca de inspiración. "Me siento honrado de seguir este viaje, dando vida a los acontecimientos de la Segunda Edad de Tolkien en la pantalla", comenta McCreary.

Los protagonistas de la serie Sophia Nomvete, Benjamin Walker, Rory Kinnear y Daniel Weyman también ofrecen su talento vocal en varias canciones de la banda sonora. El personaje de Nomvete, la princesa enana Disa es una resonadora principal que canta a la montaña, mientras que Walker, que interpreta al rey de los elfos, canta una triste canción en el élfico de J.R.R. Tolkien. Kinnear, que se une a esta temporada como la primera adaptación en live action del popular personaje Tom Bombadil, y Weyman, que interpreta al misterioso Extraño, también colaboran en una versión de Old Tom Bombadil.

"Esta nueva banda sonora es un impresionante acompañamiento para la continua exploración de la Segunda Era de la serie", dijo Bob Bowen, worldwide head of music for Amazon MGM Studios. "Con el estreno de la Segunda Temporada cerca, estamos entusiasmados por ofrecer a los fans este aperitivo a la épica serie".

La segunda temporada de El Señor de los Anillos: Los Anillos de Poder se estrenará en exclusiva en Prime Video el próximo 29 de agosto.

En la segunda temporada de Los Anillos de Poder Sauron regresa. Expulsado por Galadriel, sin ejército ni aliados, el Señor Oscuro en ascenso ahora solo depende de su propio ingenio para reconstruir su poder y supervisar la creación de los Anillos de Poder, que le permitirán someter a todos los pueblos de la Tierra Media a su siniestra voluntad. Construida a partir del épico recorrido y la ambición de la primera temporada, la nueva entrega sumerge incluso a sus más queridos y vulnerables personajes en una marea creciente de oscuridad, desafiando a cada uno a encontrar su sitio en un mundo que está cada vez más al borde de la desgracia. Elfos y enanos, orcos y hombres, hechiceros y pelosos… mientras hay amistades que empiezan a torcerse y reinos que se fracturan, las fuerzas del bien lucharán aún más valientemente por conservar lo que más les importa… ellos y sus seres queridos.