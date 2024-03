A un filial ya desahuciado desde hace varias jornadas sólo le queda el consuelo de luchar por no acabar la Liga como colista. Es la cruda realidad del Recreativo Granada, reconocida incluso por su propio entrenador, Germán Crespo, en la previa del choque ante el equipo que precisamente le antecede en la clasificación del Grupo 2 de Primera Federación, la UD Melilla. "Sabemos que esta semana tenemos a un rival que está por encima de nosotros y que el primero, o uno de los objetivos, que nos hemos marcado es terminar por encima de ellos en la clasificación", admitía Crespo en declaraciones a los medios oficiales del Granada CF.

Los rojiblancos, que acumulan la friolera de diecisiete jornadas y casi cinco meses sin ganar, visitan el Álvarez Claro (12.00 horas) con la esperanza de poner fin a una racha de tres empates y catorce derrotas desde que el 28 de octubre del año pasado vencieran en casa por 2-1 al Sanluqueño. En ese periplo, el equipo sólo ha sido capaz de anotar ocho tantos en la competición doméstica, mientras que ha encajado hasta 29, contando con el que el 4 de enero le costó los puntos justamente ante el Melilla en la Ciudad Deportiva rojiblanca.

Los azulinos tampoco es que estén para tirar cohetes. Tras cuatro semanas seguidas perdiendo, el cuadro norteafricano se ha quedado estancado en los 19 puntos, que siguen siendo siete más que los que tiene el Recre, aunque mira ya a doce el corte de la permanencia que marca el Mérida.

Germán Crespo recupera a Diego

Para el encuentro en la ciudad autónoma, Germán Crespo al menos llega sin bajas y recupera a Diego. No todo son malas noticias. En la previa del choque, el técnico granadino del filial lamentó que en el último traspiés, ante el Ceuta, el otro conjunto norteafricano, sus pupilos ni siquiera hubieran sido capaces de generar las ocasiones y llegadas al área rival que sí se han visto en otros compromisos: "Es verdad que el equipo venía de hacer buenos partidos y de generar mucho, y sin embargo esta semana no ha sido así".

"Hicimos un buen trabajo, jugando en bloque alto muchos balones, pero al final la toma de decisiones no fue buena. Y es en lo que hemos hecho hincapié esta semana. Porque eso no lo podemos perder. Podemos perder o empatar los partidos, pero sobre todo no podemos bajar el juego ni dejar de generar, que era lo que estaba haciendo el equipo muy bien", agregó Crespo, quien no obstante tornó su tono a uno más optimista al matizar que "sabemos que en cualquier momento puede llegar un resultado positivo".

Los últimos resultados negativos del Melilla precipitaron hace dos semanas la destitución del técnico Juan Sabas y la llegada del lucense Víctor Basadre, quien ante el Recreativo Granada dirigirá por segunda vez a los azulinos. Basadre es ya el tercer entrenador que pasa por el banquillo unionista esta temporada tras Miguel Rivera y el propio Sabas, lo que ilustra la desesperación que cunde en la ciudad autónoma. Respecto a esa circunstancia también se refirió Germán Crespo, quien confesó que "no hemos podido estudiar mucho al equipo porque tuvo un cambio de entrenador la semana pasada, y también se quedaron con un jugador menos en el minuto 20 de su partido".

De esta manera, el máximo responsable técnico del filial excusó la circunstancia de no haber "podido trabajar individualmente sobre los jugadores que ellos tienen". Con todo, consideró que "una de las claves va a ser tener máxima concentración, como hemos tenido en los partidos de fuera, empezar bien el partido y no encajar goles. Y menos aún goles tontos como los que estamos encajando, que prácticamente son regalos nuestros. A partir de ahí –prosiguió Crespo– ir con el criterio que lleva el equipo sobre todo a los partidos de fuera, a hacerse dueño del balón y a adaptarse un poco a cómo va a estar el campo. No está en el mejor estado, pero hay que adaptarse pronto y traernos los tres puntos, que creo que, anímicamente y de cara a la clasificación, nos daría mucho".