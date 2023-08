Vídeo | Wilson Manafá: "El Granada fue el club que más me quiso"

El Granada ha presentado este miércoles a la que es su cuarta incorporación veraniega de cara a la nueva temporada, la primera de un jugador extranjero. Se trata del portugués Wilson Manafá, que en un fluido castellano ha asegurado que "no fue nada difícil tomar la decisión" de recalar aquí y que el club rojiblanco es el que más apostó por el jugador. Tras sus primeras palabras, ha saltado al terreno de juego con el dorsal 3 a la espalda, donde incluso ha besado el escudo y ha conocido su nueva casa.

El lateral de 29 años, que sale por primera vez de su país aunque cuenta con experiencia en Champions League con el Porto, ha destacado que pudo hablar con el ex rojiblanco Domingos Duarte, así como su compañero murciano en el Porto Toni Martínez.

El director deportivo del club, Nico Rodríguez, ha arropado al futbolista y lo ha definido como "un lateral derecho de recorrido, con polivalencia de poder jugar en la banda izquierda. Está acostumbrado a la exigencia de un gran club con partidos en Champions. Esto da con el perfil que estábamos buscando. Alguien que nos aportase experiencia y polivalencia", ha presentado.

Un primer mensaje. "Estoy muy contento de venir aquí. Me han hablado muy bien de la ciudad. Me gustó mucho el proyecto, he hablado con Nico de eso. Estoy aquí para ayudar al equipo y lograr los objetivos".

La oportunidad del Granada. "Veníamos hablando muchísimo de la posibilidad de venir a Granada. Me gustó mucho la idea, fue el club que me quiso más. La Liga es la mejor del mundo y no fue muy difícil de tomar la decisión. Por eso, estoy muy contento de venir aquí".

La influencia de algunos excompañeros. "No he hablado con ningún portugués, pero he hablado con Toni Martínez, que es de Murcia. Me habló muy bien de la ciudad. Hablé con el antes de venir aquí. Domingos Duarte fue su compañero en el Sporting, es muy amigo mío y hablé con él. Me dio buenas impresiones de la ciudad, muy bonita y con el club muy familiar.

Las primeras impresiones del club. "Los jugadores y todas las personas me han acogido muy bien. Me están gustando mucho estos primeros días. Vamos paso a paso, tengo que estar más integrado porque los primeros días es más difícil, pero todo va muy bien".

Su estado físico. "Tengo que empezar poco a poco. Aún no estoy entrenando con los compañeros, pero en los próximos días voy a estar integrado con ellos, es todo un proceso.

Sus características en el campo. "Soy un jugador rápido, polivalente, puedo jugar en la izquierda y en la deracha y también de extremo. Juego con intensidad y en la banda.

Tras las primeras palabras de Wilson Manafá como futbolista del Granada, ha sido el turno del director deportivo Nico Rodríguez, que también ha respondido a varias cuestiones de los medios.

La prioridad en los fichajes. "No somos muy dados a dar información. Nuestra hoja de ruta está marcada, tenemos claros los perfiles a completar. Lo dejo ahí, hoy es el día de Wilson, que cumple las expectativas que marcábamos. De momento, la exigencia que tenemos marcada es la que tenéis hoy delante".

La 'operación salida' de jugadores. "Se está trabajando. Llevamos nuestro ritmo, como todo. Dependemos también de otros equipos, pero es la misma situación para todos los clubes. A medida que avance el mercado, se irán aligerando, pero por lo que parecen llevan buen camino".

Las inscripciones para LaLiga. "Estamos siendo muy prudentes con las inscripciones. Esperemos que no haya problemas. A nivel de club estamos siendo cautelosos con esto, es un problema para todos los clubes temporada tras temporada. No queremos caer en ese percance, pero dependemos de tantas cosas que hay que ser cautelosos".

La búsqueda de un delantero. "Se sigue trabajando en la búsqueda en general. Estamos abiertos a todas las posiciones. Tenemos una plantilla que hace unas semanas nos dejó como campeones en Segunda. Estamos muy orgullosos de la plantilla y muy contentos con lo que tenemos, pero queremos mejorarla y reforzarla. Cualquier posición que creamos que podamos mejorar, lo vamos a hacer".

El margen económica disponible para fichar. "Todo es muy volátil. Dependiendo de como sean las salidas, irá generándose saldo. Es verdad que nuestra situación no es deficitaria. Se viene trabajando para que esto sea así. Estamos en una situación privilegiada en cuanto a negociaciones".

Los futbolistas lesionados. "Hemos sido precavidos ante las lesiones, no forzar ninguna situación. En algunos casos, hubiesen jugado en partidos oficiales. Se ha optado por ser precavidos ante cualquier sobrecarga que pueda evitar una lesión de más tiempo. Nada preocupante, está todo en orden".

Imágenes de la presentación de Wilson Manafá como nuevo futbolista del Granada