Siren Diao y Manu Lama, "ilusionados" por su llegada al Granada CF

El Granada CF ha presentado en la tarde de este miércoles a sus últimas incorporaciones para la presente campaña. Manu Lama y Siren Diao han comparecido ante los medios de comunicación junto a Matteo Tognozzi, director deportivo del club.

Con ilusión y con ganas de aportar y ayudar al equipo a conseguir el equipo, así se han mostrado ambos jugadores ante la oportunidad que el Granada CF les ha brindado. Manu Lama, se ha presentado, “en este día tan especial” para él, como un “central rápido, que va bien al corte y con el balón parado como mayor virtud”. Por su parte, Siren Diao se postula como “un delantero rápido y bastante inteligente dentro del campo”.

Cuestionados por su decisión de incorporarse a las filas rojiblancas, Lama, el cual ha estado acompañado en su presentación por su padre y conocido periodista Manolo Lama, ha asegurado que tuvo “otras ofertas, pero en cuanto mi agente me dijo que tenía la oportunidad de venir aquí no me lo pensé dos veces. Estoy con muchas ganas de empezar y de que todo vaya bien”. Diao, también ha reconocido que “cuando vi la oferta que tuve me gustó mucho, quería volver a jugar en el fútbol español”.

Ambos fichajes llegan a unas posiciones más que ocupados por otros compañeros de vestuario, una competitividad por el puesto que tanto Diao como Lama ven como una ventana para luchar, como “un reto y una oportunidad para aprender” en palabras del delantero”.

Preguntados por el estilo de juego que plantea Guille Abascal, Manu Lama ha reconocido que le “gusta mucho ya que es un juego muy ofensivo”. En referencia a la primera jornada de la Liga Hypermotion, el central ha apuntado que aunque “el resultado no fue positivo, fueron 17 tiros a puerta. Tenemos que trabajar en los despistes que surgen durante el partido”. Para Siren Diao, el planteamiento de Abascal se presenta como “un estilo de juego en el que creo que puedo aportar bastante”..

Por último, en cuanto a la adaptación al equipo y las perspectivas de futuro, Manu Lama, cuyo futuro parece quedar aun un poco en el aire, ha señalado que su contrato es “de tres años y los intereses del Granada son también los míos. Voy a trabajar al máximo para conseguir los objetivos y si salgo cedido porque el Granada así lo ve pues bienvenido sea”, eso sí se ha mostrado muy seguro de su capacidad para afrontar el salto de Primera RFEF a Segunda División.