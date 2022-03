El PP abandona la Comisión de Economía de la Diputación tras no recibir información por el impago de una factura

La portavoz del PP en la Diputación de Granada, Inmaculada Hernández, así como el resto de diputados que forman parte en la Comisión de Economía, han abandonado el salón de plenos tras "serles denegada la información requerida relativa al expediente que se sometía a información". Así lo ha comunicado la formación popular en una nota remitida a los medios.

Hernández considera que es una conculcación de los derechos a los diputados en la oposición, pues "es un derecho reconocido en la Constitución y contemplado por ley, tener información sobre los asuntos que se van a llevar a pleno".

"Tras hacer una pregunta relativa a una factura que no se han pagado en plazo, el presidente de la mesa, el diputado de Economía, me ha contestado que no podía responderme porque no tenía el expediente y no se lo sabe de memoria", ha relatado la portavoz.

"Los expedientes junto con los informes de intervención y todos los informes preceptivos, son lo primero que se tiene que tener a disposición de los grupos políticos para su consulta, y atender las preguntas de los diputados en una comisión informativa que tiene su razón de ser precisamente en eso, en informar", lamenta Hernández.

"Es sorprendente lo que está pasando en esta institución, con unos diputados ausentes que no trabajaban, denegando la información mínima, actuando con una absoluta falta de respeto y de lealtad institucional en el cumplimento de sus obligaciones", concluye la portavoz del PP.