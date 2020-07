Podemos-IU denuncia un recorte de más del 30% en empleo con el Plan Aire

La colalición Podemos-IU denuncia que la Junta ha recortado en más de un 30% las posibilidades de empleo en Granada, perdiendo más de 700 contratos de trabajo desde las iniciativas andaluzas de empleo. Manifiestan que el Gobierno de la Junta vuelve a maltratar a esta ciudad en materia de empleo y, además, cuenta con la complicidad del propio equipo de Gobierno municipal.

Ambos partidos explican que el Ayuntamiento ha tenido un recorte en esta convocatoria del Plan Aire (Iniciativa para la Activación, Impulso y Recuperación del Empleo) de un 30% respecto a la de otros planes de años anteriores en cuanto al número de empleos ofertados. Este Plan ofrece tan solo 380 contratos con un presupuesto de algo más de 3 millones de euros, y reemplaza a los programas Emple@ Joven y Emplea 30+, que dejaba en Granada 495 contratos con un presupuesto de 5.077.600 euros; y a las iniciativas Joven, 30+ y 45+, convocada en 2018 y con desarrollo entre 2019 y 2020, que tenía un importe total de 4.309.880,46 euros y que ofrecía 456 contratos.

El portavoz de la coalición, Antonio Cambril, señala: “tras la pérdida de los 9 millones de los Fondos Europeos, este equipo de Gobierno vuelve ser el rey del desempleo, que, además, se muestra contento y agradecido con las sobras y el desdén que le ofrece la Junta”.

El edil reprocha que los partidos que gobiernan en la provincia, una vez más, se esfuerza más por atender a los colores de sus partidos que a los granadinos. Exige al equipo de Gobierno que luche por el futuro inmediato de una Granada en crisis económica y añade que no puede permitir que se sigan dejando pasar oportunidades para reducir el desempleo.

El concejal Paco Puentedura denuncia, por su parte, que con este recorte, Granada se ha encontrado con una Junta de Andalucía que no cree en las políticas de empleo y con un Ayuntamiento que se calla ante un recorte que afecta a casi mil granadinos, en un momento de máxima necesidad por la crisis que ha generado la pandemia del Covid-19”. Tacha de ‘inaceptable’ el hecho de que Granada continúe perdiendo empleo ahora más que nunca. Pone de manifiesto que, además, el pasado 2019 no hubo convocatoria para este Plan, y la de 2020 no se ejecutará hasta finales de año.