El tercer foro de la III Edición de Granada Conectada ha tenido a aquellos que llenan la pantalla, nos hacen reír, llorar, emocionarnos y no despegar los ojos de la pantalla. Los actores y las actrices han tomado el escenario del Centro García Lorca para hablar de los entresijos de una profesión tan fascinante como exigente, en muchos aspectos.

Bajo la moderación de la periodista de Atresmedia, Cecilia Cano, la tertulia cinematográfica ha estado protagonizada por Fele Martínez (Tesis), Natalia de Molina (Vivir es fácil con los ojos cerrados), Cristalino (Segundo Premio), Marián Álvarez (La Herida) y Antonio Dechent (Alatriste)

El primero de los bloques de esta mesa redonda ha tratado sobre todo lo que rodea a la figura del actor y la actriz. ¿Cómo el simple hecho de que su nombre aparezca en el cartel de una película puede ser síntoma de que esta sea más o menos vista, el papel que juegan en la prensa o cómo el tiempo puede hacer pasar de estar en lo más alto a pasarlo mal para lograr un papel? A esto, Dechent, con una larga trayectoria en cine, televisión y teatro, ha comentado que "nos llaman por nuestro trabajo, no hace falta exagerar más que lo que uno es. Ahora estamos en un momento de los "actores marca" y me gusta pensar que no soy nadie. La gente me llama por lo que puedo aportar a su trabajo".

Porque esto no solo va de aparecer en pantalla, sino que existen grandes profesionales que se han convertido en las voces del cine, como el caso de José Antonio Meca -actor de doblaje-, que han participado con un mensaje en Granada Conectada haciendo hincapié en “nosotros no debemos crear, eso ya lo ha hecho el actor que está delante de la pantalla. Nuestro papel es ser lo más fiel a eso que ha hecho el artista"

El dinero ha sido el protagonista del segundo tramo de la charla, ya que el precio de las entradas para ir al cine o la clara apuesta por las plataformas para la distribución de películas y series ha creado un nuevo paradigma, en el que los mismos actores se ven inmersos. Fele Martínez ha indicado ve que "el mundo de las series ha evolucionado tanto que ahora un rodaje es como el de una película. El crecimiento de la industria alrededor de las series es tremendo y, pese a que el número de series que se graban al año ha crecido de forma espectacular, están saliendo trabajos sensacionales”.

Marcos Julián, de la escuela de artes escénicas 'La Seducción', ha participado con un vídeo para hablar de la formación audiovisual. "Antes los actores y actrices crecían delante del público en un teatro, pero ahora es mucho más difícil enfrentarse a esos retos, pero gracias a la aparición de las escuelas este reto es más factible".

Para destacar en esta profesión y tener las armas suficientes para aprovechar la oportunidad, hace falta talento (algo intrínseco de los actores), pero la formación cada vez es más importante para encontrar el verdadero potencial de cada uno de los artistas. Siendo este el principal tema del tercer bloque, para el cual uno de los protagonistas, el nobel Cristalino cuenta cómo afronta esta nueva etapa, tras destaparse como actor en la película ‘Segundo Premio’, el film que será protagonista de la próxima gala de los Goya y que sigue en la carrera de los Oscars con paso firme. Sobre su formación, el granadino habla de "cómo ha cambiado su vida de la noche a la mañana y que todo ha venido de una forma tremenda. En lo que me basé para hacer a este personaje, cogí el guion, conversaciones con personas que se han relacionado con la persona a la cual reflejo, y me puse a ver sus entrevistas para llegar a crear un personaje. Aunque digo que tengo cosas en común con él… como el amor a la música y ser guitarrista".

El papel de los coach para actores es crucial en esta formación rápida. De ello ha hablado Raquel Pérez de Raquel Pérez Formación Actoral, que ha incidido en que "hace falta crear unas dinámicas de trabajo para aquellos actores y actrices que tienen poco tiempo para preparar un trabajo y es importante tener una dinámica de trabajo que ayude a sacar lo mejor de ellos ".

El cuarto de los bloques ha tratado sobre el papel, lejos de un plató o escenario, si deben ser un ejemplo de comportamiento, si tienen presión por tener que ser políticamente correctos o qué opinan de la figura del coordinador de intimidad. De esto ha hablado Marián Álvarez, que ha destacado: “no tenemos que tener miedo de sacar temas incómodos. Son historias tremendas, tenemos un papel importante a la hora de visibilizar realidades que de otra forma no serían posibles. Debemos aprovechar esa oportunidad tremenda que nos da este mundo.

Esta fresca y cercana tertulia también se ha centrado en el papel de las redes sociales en la industria del cine. Natalia de Molina cree que “las actrices de ahora tienen que ser modelos y un anuncio… cuando lo importante es el trabajo que hacemos delante de la cámara y no el número de seguidores que tenemos o las marcas que nos visten. Esto sobre todo pasa con las mujeres, que nos vemos atrapadas en la manera de funcionar que tiene la industria del espectáculo”.

Una mesa redonda que se podrá disfrutar en el canal de YouTube de GranadaConectada y que sigue navegando, en los próximos foros, por las distintas percepciones que hay del mundo del cine con "los que saben" como protagonistas de esta dinámica que se asientan en Andalucía como una referencia.

