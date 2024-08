Una plaga de termitas amenaza varias viviendas en La Peza: "Se lo están comiendo todo"

Hace unas semanas, unos vecinos del edificio La Madraza, en el Polígono de Almanjáyar, alertaban de una insoportable plaga de cucarachas que había invadido cada rincón de sus viviendas. En esta ocasión, el problema de los insectos se traslada hasta La Peza, municipio en el que varios vecinos han dado la voz de alarma por unas termitas que amenazan con derruir sus viviendas.

El foco de infección, según cuenta Jesús Avilés residente de la localidad afectado por la plaga, parece provenir de una edificación derruida hace unos "13 o 14 años" ya que al venirse abajo la vivienda "quedó expuesta, no se quitaron los escombros y pensamos que el origen es ese". Por el momento, el número de hogares afectados asciende a media docena, aunque los vecinos no descartan que sean más ya que "hay varias casas cerradas y no sabemos si las termitas estarán también ahí".

El problema con estos insectos surgió en casa de Avilés hace apenas unas semanas. "Cuando llegue a mi casa, que es mi segunda residencia, encontré una puerta con serrín y me pareció extraño. Decidí quitar los embellecedores y me los encontré totalmente comidos, así como algunas sillas que también se ven comidas por las termitas". Al igual que este vecino, otras viviendas también se han visto peligrosamente afectadas. "En la casa contigua a la derrumbada se cayó el suelo de abajo, otra mujer tuvo que hacer una habitación de nuevo y hay otra que ya ha tenido que cambiar dos veces la cocina".

"Solo queremos que limpien y desinfecten"

Los vecinos damnificados reclaman desde hace ya algún tiempo, según aseguran, al Ayuntamiento de La Peza que tome partido en esta situación y que, como poco, "limpien y desinfecten aquello". Sin embargo, estos aseguran no recibir "ayuda alguna" por parte del Consistorio.

Una de las vecinas afectadas recalca que "llevamos echando reclamaciones siete u ocho años y ahora he contratado a una abogada para que nos ayude con esto. Pedimos que limpien y si hay propietarios que se les reclame y sino que el Ayuntamiento se haga cargo. En mi vivienda tengo muchos problemas y, además, una puerta de acceso justo donde están las casas caídas por la que no puedo entrar ya que la antigua alcaldesa decidió poner una valla para que no pasáramos por ahí y listo".

La fumigación de las viviendas, según cuentan los vecinos, tendría un costo de "3.000 euros por propietario y es un tratamiento de cinco años, pero nos nos aseguran que, al ser tan grande la plaga, se pueda acabar con ese foco. Si el Ayuntamiento no hace nada nos tocará pagar ese dinero. No nos están dando soluciones. Somos muchos los afectados y lo normal sería que el Ayuntamiento se hiciese cargo de limpiar y desinfectar".

"No podemos actuar en el solar porque se pueden caer las viviendas colindantes"

Álvaro Huertas, alcalde de La Peza, asegura estar al tanto de este problema, pero recalca que el saneamiento de la zona afectada no entra en las competencias municipales. "Nosotros podemos entrar y quitar todos los escombros, pero el problema es que las casas colindantes también se están viniendo abajo. Según nuestros informes técnicos, no podemos actuar sobre el solar porque si se cae alguna de las viviendas no podemos hacernos responsables".

La edificación derruida de origen, y posible foco de la plaga, pertenece a una persona "ya mayor" con la que el Ayuntamiento ya ha tratado de contactar mandando un "requerimiento y ahora tendrá que cumplir los plazos legales de actuación, si no es así, tendremos que mandar otro requerimiento por la vía judicial".

Huertas reconoce una gran preocupación por parte del Consistorio local y asegura estar realizando informes con los "técnicos de medio ambiente", pero insta a los afectados a "denunciar a los vecinos colindantes para que actúen ya que son propiedades privadas y no entra dentro de las competencias del Ayuntamiento".

Así mismo, el alcalde asegura que los familiares del propietario de la vivienda derrumbada abogan por "juntarse todos los vecinos y limpiar el solar, pero siendo conscientes de que las casas colindantes que están en ruinas van a caer. Es una situación que debemos solucionar entre todos".