Hoy, cuando escribo este artículo, es el día de mi 65 cumpleaños y digo y repito que disfrutando de la vida, disfrutando de mi familia, disfrutando de mi mujer, disfrutando de mis hijos/a, disfrutando de mi nieta, disfrutando de mi trabajo, disfrutando de seguir divulgando en los medios de comunicación, disfrutando de hacer mi 'Salud a todo Twitch', disfrutando de mis Habladurías, disfrutando de escribir artículos, disfrutando de colaborar con Alicia Mateos en 'Última Hora', disfrutando de mis talleres, disfrutando de la relación con pacientes, disfrutando de mis clases, disfrutando de mis conferencias, disfrutando y disfrutando de cada día que vivo.

Las personas 'disfrutonas' son algo bello para quienes les rodean, porque tienen (tenemos) la habilidad de contagiar entusiasmo y dejar casi siempre buen sabor de boca. Leía que son realistas y saben encontrar el equilibrio perfecto para no perder ni el norte ni la alegría.

Viven (vivimos) con esperanza, agradeciendo cada muestra de afecto que reciben y sabiendo que sus abrazos son curativos. La naturalidad les caracteriza y la sinceridad es la muestra de la casa y de su encanto.

Es evidente que las personas disfrutonas a las personas vibran con las cosas, las experiencias y el entorno. Este tipo de personas saben exprimir al máximo el jugo a la vida, viven para disfrutar y son felices disfrutando de la vida, agregando un valor extraordinario a las pequeñas cosas.

La personalidad disfrutona relativiza los problemas, busca el lado positivo de los malos ratos y es capaz de sacar la chispa en los momentos más rancios y dar valor a las cosas más pequeñas. En definitiva, el disfrutismo está relacionado con el optimismo, el sentido del humor y la capacidad de resiliencia.

Además, las personas disfrutonas saborean cada minuto de una vida que ven desde el gozo.

Lo que suena raro es que tengamos que aprender a disfrutar de la vida. Pareciera que esta capacidad para sentir placer hacia la vida tuviera que estar en nuestra propia naturaleza. E igual lo está. Como lo están otra serie de capacidades saludables para nuestro cuerpo y mente que a veces nos encargamos de maleducar. A lo largo de nuestra vida la educación en algunos valores nos debe acercarnos a aspectos como el placer, el bienestar, dirigiéndonos a la exigencia y a la presión, y que nos ayuden dia a dia a disfrutar más aún.

Me declaro un “disfrutón”. Es una pena que el diccionario no recoja el término disfrutón o disfrutona. Pero se entiende que una persona disfrutona es aquella que tiene como filosofía de vida el disfrute de los momentos que la vida le regala. Una persona que hace por prestar atención a la belleza de la vida y que agradece lo que tiene alrededor. Y el dolor y el sufrimiento, así como otras emociones que nos hacen sentir incómodos, forman parte de la vida como lo forma el disfrute. Las personas disfrutonas tratamos de poner los sentidos para empaparnos de aquello que la vida nos regala a diario. Se trata más que de una búsqueda, de un saber estar consciente y orientado hacia el disfrute. Yo lo hago diariamente. Lo intento. Lo busco. Lo encuentro. Gracias quienes me ayudáis a ello. Gracias Pin.