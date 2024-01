Paul Thin vuelve a ser nominado y Violeta cruza la pasarela

Nueva gala de sufrimiento en Operación Triunfo para los amantes granadinos del programa. Paul Thin volvió a ser nominado y depende una semana más de la decisión del público para ser salvado de la quema. Con quien no cuenta claramente es con sus compañeros, pues no le cedieron ni un solo voto en favor de Álvaro Mayo. Por su parte, Violeta cruzó la pasarela y aseguró su continuidad en el concurso.

La gala comenzó con los concursantes dando la bienvenida al 2024 con el tema de Mecano 'Un año más'. Tras esto, llegó el turno de las actuaciones de los dos nominados, Salma y Alex Márquez. En esta ocasión, el público salvó a Alex Márquez con un 60,3% de los votos, así que fue Salma quien finalmente abandonó la Academia.

'La vida moderna', canción de Veintiuno y Love of Lesbian, fue el tema que le tocó cantar a Paul, en esta ocasión junto a Juanjo. Violeta interpretó 'Only you', de Yazoo, junto a Bea. La actuación invitada de la gala corrió a cargo de Sen Senra y, tras ello, se anunció el nombre de la Nómada Favorita de esta semana, Chiara, que recibió el apoyo del 22% de la audiencia.

Al final de la gala, el jurado nominó a Paul, Álvaro Mayo, Alex Márquez y Martin. Finalmente, Martin fue salvado por los profesores y Álvaro Mayo por sus compañeros, dejando a Alex Márquez y Paul como los nominados definitivos de la quinta Gala. Una vez más, las redes se convirtieron en un hervidero de comentarios sobre todo lo acaecido. El artista granadino se convirtió en tendencia tras no recibir el auxilio de sus compañeros, motivo por el que algunos llamaron a votar para su salvación.