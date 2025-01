'Patas arriba', de la productora del granadino Nacho Lagos, recibe el premio al Mejor Formato Autonómico de El Televisero

El programa de Canal Sur 'Patas arriba', de la productora granadina Lapa Creativa de Nacho Lagos, ha recibido el premio al Mejor Formato Autonómico de El Televisero, que ha galardonado a los mejores de la televisión del año 2024. Ha sido una de las grandes sorpresas de esta edición. Este programa dedicado a los animales de compañía, que está presentado por Mar Vega, ha sido el vencedor en la categoría de Mejor Formato Autonómico en esta decimoquinta edición de estos premios con un 22% de los votos. Segundo ha sido 'Polònia' de TV3 con un 15% de los votos y tercero ha sido 'Crims' de Carles Porta y TV3, con un 14% de los votos.

El granadino Nacho Lagos comenta a GranadaDigital lo que supone conseguir este premio para su productora, Lapa Creativa, de la cual es productor ejecutivo junto a su socio Pablo Antón: "Es maravilloso porque reconoce una apuesta por los animales. Nosotros tratamos este tema en el programa 'Patas arriba' de manera pionera, ya que no se hacía nunca. Ni en España ni en ningún sitio del mundo hemos encontrado a alguien que habla del maltrato, del abandono y de las terapias con los animales. Nosotros hemos tratado el tema de terapias de niños con cáncer, el tema del bullying, la soledad para las personas mayores, el TOC con animales y también las personas que ayudan a los animales, en este caso, serían los que los adoptan o los que les pagan operaciones a animales que están en las perreras".

Para la productora Lapa Creativa, este premio logrado por su programa 'Patas arriba' a Mejor Formato Autonómico de El Televisero es "muy importante", como resalta Nacho Lagos, porque fueron "los primeros en apostar" por este tipo de programa, que les "ha costado mucho sacar". "Lo hemos sacado y después de 57 programas que llevamos ya, casi dos años en pantalla, se nos reconoce cada. Tenemos más de siete premios desde que empezamos. Mañana recogemos, por cierto, otro, el 'Kid Festival, que es de tema de animales y niños. Por eso tenemos una sección de niños que se llama 'Animaleando' en el programa y para la productora es maravilloso que podamos recibir este tipo de premios", asegura. "Este premio El Televisero es un premio que todo el mundo quiere y, sobre todo, el premio a Mejor Programa Autonómico", añade.

Nacho Lagos recalca que "todo el mundo se vuelca con este programa", desde "hospitales que hacen terapias con niños, centros educativos, la policía con sus perros o los bomberos con perros de rescate". "Todo el mundo nos está ayudando", destaca. También recuerda que "la primera en apostar por 'Patas arriba' fue Canal Sur". "Es un programa pionero en España, no hay ninguna autonómica, ninguna televisión que lo tenga. Y también es de agradecer que una televisión apueste. Estamos muy orgullosos de este programa y de este premio. Sobre todo, porque estamos haciendo algo bonito, pues enseñamos a un niño que no se puede maltratar a un animal. Contamos cosas de animales que a lo mejor no saben en una sección que se llama '¿Sabías qué?' También tiene un poco de humor", explica.

Para Nacho Lagos, "que te den un premio y te reconozcan, sobre todo hoy, que todos los programas tienen unos presupuestos brutales, es maravilloso". Y se siente orgullos de que 'Patas arriba' haya logrado "el reconocimiento y el aplauso de la crítica y de todo el mundo".

Ganadores de los Premios El Televisero 2024

En estos premios El Televisero, que reconocen a los mejores de la televisión, han sido premiados como mejor presentador David Broncano, de 'La Revuelta', y como mejor presentadora María Patiño, de 'Ni que fuéramos'.

El mejor informativo y mejor presentadora de informativos ha sido Isabel Jiménez de 'Informativos Telecinco'. El mejor magacín: 'Ni que fuéramos' (TEN y Canal Quickie). El mejor programa de actualidad y/o reportajes: 'La hora de la 1' (TVE). El mejor programa de entretenimiento: 'La Revuelta' (TVE). El mejor concurso: 'Reacción en cadena' (Telecinco). El mejor talent/reality: 'Supervivientes 2024' (Telecinco). El mejor actor: José Coronado ('Entrevías' – Telecinco). La mejor actriz: Candela Peña ('El caso Asunta' – Netflix). La mejor serie: 'El caso Asunta' (Netflix). La mejor serie diaria: 'Sueños de libertad' (Antena 3): La mejor serie documental: 'Medina: El estafador de famosos' (Amazon Prime Video): La mejor serie extranjera: 'Los Bridgerton' (Netflix). El mejor colaborador/a: Belén Esteban ('Ni que fuéramos' –TEN y Canal Quickie). El mejor formato autonómico: 'Patas arriba' (Canal Sur). La mejor cadena generalista: TVE. La mejor cadena temática: TEN y la mejor plataforma: NETFLIX.